द गेम अवॉर्ड्स 2025 : क्लेयर ऑबस्क्युर एक्सपेडिशन 33 नं 9 पुरस्कार जिंकून रचला इतिहास
द गेम अवॉर्ड्स 2025 मध्ये क्लेयर ऑबस्क्युर एक्सपेडिशन 33' नं इतिहास रचला. गेम ऑफ द इयरसह एकूण 9 पुरस्कार जिंकून इंडी गेमिंगला नवी उंची मिळालीय.
लॉस एंजेलिस : गेमिंग जगतातील सर्वात मोठ्या कार्यक्रमांपैकी एक असलेल्या 'द गेम अवॉर्ड्स 2025' चे आयोजन गुरुवारी रात्री (11 डिसेंबर) लॉस एंजेलिसमधील पीकॉक थिएटरमध्ये झालं. हा कार्यक्रम गेमिंग उत्कृष्टतेचा उत्सव असून, त्यात मोठ्या घोषणा, नवीन ट्रेलर्स आणि पुरस्कार वितरणाचा (Game Awards 2025 winners list ) समावेश होता. या वर्षी फ्रेंच स्टुडिओ सँडफॉल इंटरॅक्टिव्हच्या डेब्यू गेम क्लेयर ऑबस्क्युर: एक्सपेडिशन 33 नं सर्वाधिक लक्ष वेधलं.
क्लेयर ऑबस्क्युर
एक्सपेडिशन 33 या गेमनं गेम ऑफ द इयर (Game of the Year) हा सर्वोच्च पुरस्कार जिंकला.या गेमनं केवळ याच श्रेणीतच नाही, तर एकूण 9 पुरस्कार जिंकून इतिहास रचला. यापूर्वी 'द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2' नं 7 पुरस्कार जिंकले होते, त्याचा हा नवीन विक्रम आहे. हा गेम 12-13 नामांकनांसह सर्वाधिक नामांकित गेम होता आणि त्याने सर्वाधिक श्रेणींमध्ये विजय मिळवला.
क्लेयर ऑबस्क्युर: एक्सपेडिशन 33 नं जिंकलेले पुरस्कार
|क्र.
|पुरस्काराचे नाव
|1
|वर्षातील सर्वोत्तम गेम
|Game of the Year
|2
|सर्वोत्तम गेम दिग्दर्शन
|Best Game Direction
|3
|सर्वोत्तम कथा
|Best Narrative
|4
|सर्वोत्तम स्वतंत्र गेम
|Best Independent Game
|5
|डेब्यू इंडी गेम
|Debut Indie Game
|6
|सर्वोत्तम आरपीजी
|Best RPG
|7
|सर्वोत्तम कला दिग्दर्शन
|Best Art Direction
|8
|सर्वोत्तम अभिनय (जेनिफर इंग्लिश)
|Best Performance (Jennifer English)
|9
|सर्वोत्तम ध्वनी आणि संगीत
|Best Score & Music
द गेम अवॉर्ड्स २०२५: (इतर प्रमुख पुरस्कारांची यादी)
|क्र.
|पुरस्काराचे नाव (मराठी)
|पुरस्काराचे नाव (इंग्रजी)
|विजेता
|1
|सर्वोत्तम मल्टीप्लेयर
|Best Multiplayer
|Arc Raiders
|2
|सर्वोत्तम स्पोर्ट्स/रेसिंग गेम
|Best Sports/Racing Game
|Mario Kart World
|3
|सर्वोत्तम कम्युनिटी सपोर्ट
|Best Community Support
|Baldur's Gate 3
|4
|सर्वोत्तम ध्वनी डिझाइन
|Best Audio Design
|Battlefield 6
|5
|सर्वोत्तम अॅक्शन
|Best Action
|Hades 2
|6
|सर्वोत्तम अॅक्शन/अॅडव्हेंचर गेम
|Best Action/Adventure Game
|Hollow Knight: Silksong
|7
|सर्वोत्तम कुटुंब गेम
|Best Family Game
|Donkey Kong Bananza
|8
|सर्वोत्तम फायटिंग गेम
|Best Fighting Game
|Fatal Fury: City of the Wolves
|9
|सर्वोत्तम मोबाइल गेम
|Best Mobile Game
|Umamusume: Pretty Derby
|10
|सर्वोत्तम चालू गेम
|Best Ongoing Game
|No Man’s Sky
|11
|सर्वोत्तम स्ट्रॅटेजी/सिम गेम
|Best Strategy/Sim Game
|Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
|12
|सर्वोत्तम AR/VR गेम
|Best AR/VR Game
|The Midnight Walk
|13
|सर्वोत्तम अॅडाप्टेशन
|Best Adaptation
|The Last of Us Season 2
|14
|अॅक्सेसिबिलिटीमध्ये इनोव्हेशन
|Innovation in Accessibility
|Doom: The Dark Ages
|15
|परिणामकारक गेम्स
|Games for Impact
|South of Midnight
|16
|सर्वोत्तम ईस्पोर्ट्स गेम
|Best Esports Game
|Counter-Strike 2
|17
|सर्वोत्तम ईस्पोर्ट्स खेळाडू
|Best Esports Athlete
|Chovy
|18
|सर्वोत्तम ईस्पोर्ट्स टीम
|Best Esports Team
|Team Vitality (Counter-Strike 2)
|19
|वर्षातील सर्वोत्तम कंटेंट क्रिएटर
|Content Creator of the Year
|MoistCr1tikal
|20
|सर्वाधिक अपेक्षित गेम
|Most Anticipated Game
|Grand Theft Auto 6
|21
|खेळाडूंची आवाज
|Players' Voice
|Wuthering Waves
|22
|गेम चेंजर पुरस्कार
|Game Changer Award
|Girls Make Games
कार्यक्रमात अनेक मोठ्या घोषणा झाल्या. स्टार वॉर्स: फेट ऑफ द ओल्ड रिपब्लिक या नवीन गेमचा टीझर लाँच झाला, जो स्टार वॉर्स: नाइट्स ऑफ द ओल्ड रिपब्लिकच्या टीमनं बनवला आहे. लारियन स्टुडिओजनं त्यांचा सर्वात मोठा गेम डिव्हिनिटीचा ब्रुटल ट्रेलर दाखवला. रेसिडेंट ईव्हिल रेक्वियममध्ये लिऑन एस केनेडी खेळता येणार असल्याचं सांगण्यात आलं, हा गेम 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी येईल. टॉम्ब रेडर: कॅटॅलिस्ट आणि कंट्रोल: रेझोनंट या गेम्सचे ट्रेलर्सही प्रदर्शित झाले. द गेम अवॉर्ड्स 2025 हा गेमिंग उत्साहींसाठी एक अविस्मरणीय कार्यक्रम ठरला. क्लेयर ऑबस्क्युर: एक्सपेडिशन 33 च्या यशानं भविष्यातील गेमिंगसाठी नवीन मानक प्रस्थापित केले.
