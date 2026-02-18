इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 मध्ये गलगोटिया विद्यापीठाचं कांड; समिटमधून हकालपट्टी
इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 मध्ये गलगोटिया विद्यापीठानं चीनी रोबोट आणि कोरियन ड्रोन सादर केल्यामुळं मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
Published : February 18, 2026 at 5:21 PM IST
नवी दिल्ली : इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 ग्रेटर नोएडा येथील गलगोटिया विद्यापीठाबाबत मोठा वाद समोर आला आहे. विद्यापीठानं चिनी कंपनी युनिट्रीशॉनचा रोबोट आणि कोरियन कंपनीचं ड्रोन प्रदर्शनात सादर केला होता. विद्यापीठाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर, आयोजकांनी विद्यापीठाच्या स्टॉलची वीज बंद केलीय. त्यांनतर विद्यापीठाच्या स्टॉलला कुलूप लावून बॅरिकेड करण्यात आलं आहे. या प्रकरणामुळं शिक्षण क्षेत्राच्या नीतिमत्तेवर आणि एआय क्षेत्रातील देशाच्या प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. वादामुळं आयोजकांनी विद्यापीठाला इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 मधून बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे. तसंच सरकानं विद्यापीठाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
Galgotias Private University showcased a Robot at the AI Summit in Delhi.— Prashant Kanojia (@KanojiaPJ) February 17, 2026
Media went into celebration mode as the University claimed ₹350 crore was spent on it.
Reality? The same robot is made by a Chinese company and is available in the market for just $2800.
Who funded this… pic.twitter.com/MYu6B7omJR
व्हायरल व्हिडिओमुळं वाद
गलगोटिया विद्यापीठाच्या प्राध्यापक नेहा सिंग यांचा एक व्हिडिओ एक्स्पोमध्ये समोर आला. त्यात त्या म्हणतात, "'ओरियन' नावाचा हा रोबोटिक डॉग आमच्या 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स'नं तयार केला आहे. विद्यापीठ एआयच्या क्षेत्रात 350 कोटी रुपये गुंतवत आहे." दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये, विद्यापीठानं कॅम्पसमध्ये 'सुरुवातीपासून' ड्रोन तयार केल्याचा दावा केला आहे. मात्र, तंत्रज्ञान तज्ञ आणि सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी विद्यापीठानं केलेला दावा खोटा असल्याचं म्हटलं आहे. हा रोबोटिक डॉग चीनच्या युनिटरी विद्यापीठाच्या रोबोटिक्स कंपनीचं 'Go2' मॉडेल आहे. हा रोबोट बाजारात तो 2-3 लाख रुपयांना उपलब्ध आहे. कोरियन कंपनीचा 'स्ट्रायकर V3 ARF' ड्रोन सुमारे 40,000 रुपयांना तयार करण्यात आलंय. वाद वाढल्यानंतर, गलगोटिया विद्यापीठानं एक निवेदन जारी केलंय. त्यात म्हटलं आहे की, "आम्ही हा रोबोटिक डॉग बनवला नाही आणि कधीही असा दावा केला नाही. तो युनिटरीनं आणला होता. विद्यार्थ्यांना नवीन तंत्रज्ञानाची माहिती आणि त्याचा प्रयोग करण्यासाठी तो ठेवण्यात आला आहे. आम्ही जगभरातील सर्वोत्तम तंत्रज्ञान विद्यार्थ्यांसाठी आणतोय.
February 17, 2026
समिट जनसंपर्काचा तमाशा
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या मुद्द्यावर टीका केली. ते म्हणाले, "भारतीय प्रतिभा आणि डेटाचा योग्य वापर करण्याऐवजी, ही एआय समिट परिषद जनसंपर्काचा तमाशा बनली आहे. येथे भारतीय डेटा विक्रीसाठी ठेवला जात आहे आणि चिनी उत्पादने प्रदर्शित केली जात आहेत." काँग्रेसनं एक निवेदन देखील जारी केलं आहे की, "मोदी सरकारनं जागतिक स्तरावर भारताचा अपमान केला आहे. चिनी रोबोट भारतीय म्हणून दाखवले जात आहेत. चिनी मीडिया व्हिडिओंनी याची खिल्ली उडवली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव देखील या खोट्यात सामील आहेत."
February 17, 2026
प्राध्यापक आणि कुलसचिवांची प्रतिक्रिया
प्राध्यापिका नेहा सिंह यांनी माध्यमांशी बोलताना संवादातील चुकीमुळं गैरसमज निर्माण झाल्याचं म्हटलं आहे. “उत्साहात आणि वेगात बोलताना स्पष्टपणे संवाद साधता आला नाही. रोबोट आम्ही तयार केला असा दावा आम्ही कधीच केला नाही. आम्ही तो विद्यार्थ्यांना प्रेरणा देण्यासाठी आणि त्याहून चांगलं काही तयार करण्यासाठी आणला,” असं त्या म्हणाल्या. स्टॉल रिकामा करण्याबाबत विचारलं असता त्यांनी माहिती नसल्याचं सांगितलं. कुलसचिव नितीन कुमार गौर यांनी प्राध्यापिकांनी “डेव्हलप” आणि “डेव्हलपमेंट” या शब्दांत गोंधळ झाल्याची शक्यता व्यक्त केली. “आम्ही रोबोट विकसित केला नाही, पण त्याच्या विकासासाठी विद्यार्थ्यांना संशोधनाची संधी दिली. चीननं दावा केला असेल, तर तो चीनमधूनच विकत घेतला असावा. अधिकृत सूचना आम्हाला मिळालेली नाही,” असं त्यांनी सांगितलं.
VIDEO | Delhi: Professor Neha Singh of Galgotias University responds to reports of the university being asked to vacate its stall at the AI Summit Expo, says, “The controversy happened because things may not have been expressed clearly. I take accountability that perhaps I did… pic.twitter.com/z5lOIzmDz1— Press Trust of India (@PTI_News) February 18, 2026
नॉलेज बॉक्स: युनि,,2 रोबोटिक डॉग
युनिटी गो2 हा चीनच्या युनिट्री रोबोटिक्स कंपनीचा एआय-सक्षम रोबोटिक डॉग आहे. त्यात 4डी लिडार तंत्रज्ञान आहे, ज्यामुळं ते अडथळं ओळखू शकते आणि पायऱ्या चढू शकतं. हा रोबोट खडबडीत रस्त्यांवर देखील चालतो. तो आवाजाच्या आदेशांचे पालन करतो. हा रोबोट प्रामुख्यानं संशोधन आणि शिक्षणासाठी वापरला जातो. या रोबोटची किंमत 2-3 लाख रुपये आहे.
Instead of leveraging India’s talent and data, the AI summit is a disorganised PR spectacle - Indian data up for sale, Chinese products showcased. https://t.co/5liaoX0XXp— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 18, 2026
