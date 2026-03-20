Samsung Galaxy Forever कार्यक्रम सुरू, S26 अल्ट्रा आणि S26+ अर्ध्या किंमतीत वर्षभर वापरता येणार
Samsung नं भारतात ‘Galaxy Forever’ कार्यक्रम सुरू केलाय: S26 Ultra आणि S26+ आता एक वर्ष वापरता येणार आहे. यासोबत 50% ‘बायबॅक’ची हमी!
Published : March 20, 2026 at 2:47 PM IST
मुंबई: सॅमसंगनं भारतात गॅलक्सी फॉरएव्हर कार्यक्रमत सुरू केलाय. यात S26 अल्ट्रा आणि S26+ अर्ध्या किंमतीत वर्षभर वापरता येणार आहे. तसंच 50% बायबॅक देखील मिळेल. Samsung India नं ‘Galaxy Forever’ नावाचा एक नवीन कार्यक्रम सुरू केला आहे. या कार्यक्रमाचा उद्देश आपल्या ‘फ्लॅगशिप’ (अग्रणी) स्मार्टफोन्सना सामान्य ग्राहकांसाठी अधिक परवडणारे बनवणे हा आहे. हा कार्यक्रम दोन प्रीमियम मॉडेल्ससाठी Galaxy S26 Ultra आणि Galaxy S26+ लागू करण्यात आला आहे. हे दोन्ही मॉडेल फेब्रुवारी महिन्यात भारतात लाँच करण्यात आलं होते. या योजनेअंतर्गत, ग्राहक हे उपकरण 12 महिने वापरू शकतात आणि त्यासाठी त्यांना प्रभावीपणे निम्मीच किंमत मोजावी लागेल; त्यानंतर, उपकरणाच्या मूल्याच्या 50 टक्के रक्कम ‘बायबॅक’ (परत खरेदी) म्हणून मिळण्याची हमी दिली जाते. या उपक्रमामुळं उपकरण खरेदी करण्याचा एकूण खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होण्यास मदत होईल.
कार्यक्रमाचे मुख्य फायदे आणि पर्याय
‘Galaxy Forever’ अंतर्गत, 12 महिने पूर्ण झाल्यानंतर ग्राहकांकडे तीन पर्याय उपलब्ध असतील. मोबाईल परत करणे, स्वतःकडेच ठेवणे, किंवा नवीन फ्लॅगशिप मॉडेलमध्ये ‘अपग्रेड’ करणे. यामध्ये ‘कोणतेही प्रश्न न विचारता’ (no-questions-asked) उपकरण परत करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. जर खरेदी क्रेडिट कार्डद्वारे केली असेल, तर ग्राहक उपकरण परत करून 50 टक्के ‘बायबॅक’चा लाभ मिळू शकतो; किंवा त्यांच्याकडं उर्वरित रक्कम पुढील 12 महिन्यांत ‘No-Cost EMI’ (बिनव्याजी हप्ते) योजनेद्वारे भरण्याचा पर्यायही उपलब्ध असतो.
Samsung Finance+
ज्या ग्राहकांनी ‘Samsung Finance+’ चा पर्याय निवडला आहे, ते आपले उपकरण परत करून नवीन Galaxy फ्लॅगशिप मॉडेलमध्ये अपग्रेड करू शकतात; किंवा, 13 व्या महिन्यात उर्वरित 50 टक्के रक्कम एकरकमी भरून ते उपकरण स्वतःकडेच ठेवण्याचा पर्याय निवडू शकतात. या कार्यक्रमात 13 महिन्यांचे सर्वसमावेशक ‘Samsung Care+’ संरक्षण पूर्णपणे मोफत दिलं जातंय. ज्यामध्ये अपघातामुळं होणाऱ्या नुकसानीचाही समावेश असतो; या संरक्षणाचं बाजारमूल्य 13,999 इतकं आहे.
मासिक हप्ते आणि कार्यक्रमाचे शुल्क
या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी, ग्राहकांना 749.92 इतके मासिक शुल्क भरावं लागतं. या शुल्कामध्ये संरक्षण योजना (protection plan) आणि अपग्रेड/बायबॅक या दोन्ही लाभांचा समावेश असतो. Galaxy S26 Ultra (12 GB + 256 GB)ची: मूळ किंमत 1,39,999. उपकरणाचा मासिक EMI: 5,833.29. एकूण मासिक हप्ता (कार्यक्रमाच्या शुल्कासह): केवळ ६,५८३.२१. Galaxy S26+ (12 GB + 256 GB): मूळ किंमत ₹1,19,999. डिव्हाइसचा मासिक EMI: ₹4,999.96. एकूण मासिक हप्ता (प्रोग्राम शुल्कासह): ₹5,749.88.
उपलब्धता आणि भागीदारी
हा प्रोग्राम Samsung.com वर आणि देशभरातील 1,500 हून अधिक 'Samsung Experience Stores' मध्ये उपलब्ध आहे. 'Samsung Finance+' हे ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही माध्यमांतून कार्यरत आहे; तर क्रेडिट कार्डचा पर्याय केवळ Samsung.com वरच उपलब्ध आहे. उत्पादनं परत करणे (Returns), अपग्रेड करणे आणि आर्थिक व्यवहार पूर्ण करणे (Settlements) यांसाठी, सॅमसंगनं 'Servify' आणि 'DMI Finance' यांच्याशी भागीदारी केली आहे. 'Corporate+' आणि 'Student+' या ऑनलाइन स्टोअर्सद्वारे कॉर्पोरेट कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांना विशेष सवलती देण्यात आल्या आहेत.
या योजनेच्या माध्यमातून, सॅमसंगनं फ्लॅगशिप स्मार्टफोन खरेदी करण्यातील आर्थिक अडथळा प्रभावीपणे दूर केला आहे. अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा पूर्ण एक वर्षभर वापर करण्याची आणि त्यानंतर स्मार्टफोन अपग्रेड करण्याची संधी उपलब्ध करून देणारी ही योजना तरुण वर्ग, विद्यार्थी आणि नोकरदार वर्गासाठी अत्यंत आकर्षक ठरेल अशी अपेक्षा आहे. थोडक्यात सांगायचं तर, 'Galaxy Forever' हा प्रोग्राम भारतीय बाजारपेठेतील सॅमसंगच्या 'ग्राहक-केंद्रित धोरणामध्ये' एका नव्या पर्वाची सुरुवात करेल.
