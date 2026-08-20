सॅमसंग गॅलेक्सी S26 FE येतोय! ऑगस्ट 27 रोजी मोठा धमाका
सॅमसंगनं 27 ऑगस्ट रोजी गॅलेक्सी इव्हेंटची तारीख (Galaxy Event August 2026) जाहीर केलीय. यात गॅलेक्सी S26 FE, कॅमेरा आणि AI फीचर्ससह नविन घोषणा होणार आहेत.
Published : August 20, 2026 at 11:02 AM IST
मुंबई : सॅमसंगनं अधिकृतपणे 27 ऑगस्ट 2026 रोजी आपला आभासी (व्हर्च्युअल) 'गॅलेक्सी इव्हेंट ऑगस्ट 2026' आयोजित केलाय. या सादरीकरणात 'गॅलेक्सी S26' मालिकेतील सर्वात नवीन फोन लॉंच होईल. मात्र, सॅमसंगनं फोनचं नेमके नाव जाहीर केलं नसलं तरी, त्यांच्या अधिकृत 'सॅमसंग न्यूजरूम इन्व्हिटेशन'मधून गॅलेक्सी S26 FE लॉंचचे संकेत मिळतेय.
[Invitation] Galaxy Event August 2026https://t.co/BrWPH3WDJf— Samsung Electronics (@Samsung) August 19, 2026
सॅमसंगचा तिसरा हार्डवेअर इव्हेंट जाहीर : सॅमसंगनं नवीन गॅलेक्सी इव्हेंटची घोषणा (Galaxy Event August 2026) केली. हा कंपनीचा 2026 चा तिसरा हार्डवेअर लॉन्च इव्हेंट असेल. फेब्रुवारीत गॅलेक्सी S26 सिरीज आणि जुलैमध्ये नवीन पिढीचे गॅलेक्सी Z फोल्डेबल फोननंतर आता ऑगस्टचा कार्यक्रम येतोय. सॅमसंगनं मात्र काय लॉंच होणार याबाबत कोणतीही माहिती दिलेली नाही. फक्त ‘गॅलेक्सी S26 कुटुंबातील नवीनतम सदस्य’ असा टीझर दिला रिलीज केला आहे. अनेक लीक्सनुसार हा सॅमसंग गॅलेक्सी S26 FE स्मार्टफोन असण्याची शक्यता आहे.
27 ऑगस्ट रोजी व्हर्च्युअल इव्हेंट, थेट प्रसारण : सॅमसंग गॅलेक्सी इव्हेंट 27 ऑगस्ट 2026 रोजी होणार आहे. हा पूर्णपणे व्हर्च्युअल इव्हेंट असेल. सॅमसंगच्या अधिकृत वेबसाइट आणि यूट्यूब चॅनेलवर रात्री 9 वाजता कोरियन स्टँडर्ड टाइमनुसार (भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 5:30 वाजता) थेट प्रसारण होईल.
S26 अधिक यूजर्सपर्यंत पोहोचवणार : कंपनीनं स्पष्टपणे फोनचे नाव सांगितलं नसले तरी आगामी गॅलेक्सी S26-सिरीज अॅडिशन कॅमेरा ते AI पर्यंत अनेक गॅलेक्सी S26 अनुभव अधिक लोकांपर्यंत पोहोचवेल, असं म्हटलं आहे. डिव्हाइस नवीनतम One UI ऑपरेटिंग सिस्टमसह येईल. हे Android 17 वर आधारित One UI 9 असू शकतो, जे गेल्या महिन्यात गॅलेक्सी Z Fold 8, Fold 8 Ultra आणि Flip 8 सोबत सादर झाला होता.
स्पेसिफिकेशन्स लीक्स: मागील अहवालांनुसार, हा हँडसेट 6.7-इंच Dynamic AMOLED 2X स्क्रीनसह येईल. रिझोल्यूशन 2,340x1,080 पिक्सेल, 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 1,900 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेस असेल. आत Exynos 2500 चिपसेट, 8GB RAM आणि 256GB पर्यंत स्टोरेज अपेक्षित आहे. कॅमेरा सेटअपट 50-मेगापिक्सेल प्रायमरी, 8-मेगापिक्सेल टेलिफोटो आणि अल्ट्रा-वाइड लेन्स असेल. फ्रंटवर 12-मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा. बॅटरी 4,900mAh ची असेल आणि 45W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट असेल.
डिझाइनमध्ये S25 Edge सारखा टच : लीक झालेल्या रेंडर्सनुसार, गॅलेक्सी S26 FE चा डिझाइन पूर्ववर्तीसारखाच राहू शकतो. मागं तीन कॅमेरे उभ्या रेषेत असतील. मात्र कॅमेरा हाउसिंगमध्ये गॅलेक्सी S25 Edge सारखा रेज्ड आयलँड दिसण्याची शक्यता आहे. फोन ग्रे आणि मिंट रंगांमध्ये दाखवला गेला आहे.
फॅन एडिशनची नवीन आवृत्ती : हे सॅमसंगचे पुढील आवृत्तीचे ‘फॅन एडिशन’ हँडसेट असेल. प्रीमियम फीचर्स अधिक परवडणाऱ्या किंमतीत देण्याचं कंपनीचं उद्दिष्ट आहे. AI फीचर्स, मजबूत कॅमेरा आणि दीर्घ बॅटरी लाइफ यामुळं युजर्सना आकर्षित करेल.
काय अपेक्षा करावी? : 27 ऑगस्टच्या इव्हेंटमध्ये अधिकृत कन्फर्मेशन, किंमत आणि उपलब्धता जाहीर होईल. भारतीय बाजारातही लवकरच येण्याची शक्यता आहे. गॅलेक्सी S26 FE च्या लाँचमुळं मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये स्पर्धा वाढेल. सॅमसंगचे फॅन्स या इव्हेंटची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत.
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