गगनयान मिशन:क्रू मॉड्यूलची तीन महत्त्वाची योग्यता चाचण्या यशस्वी
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थानं (इस्रो) गगनयान मिशनच्या क्रू मॉड्यूलवर तीन महत्त्वाच्या योग्यता चाचण्या यशस्वीरित्या पूर्ण केल्या.
Published : July 13, 2026 at 10:40 AM IST|
Updated : July 13, 2026 at 10:50 AM IST
नवी दिल्ली: भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थानं (इस्रो) गगनयान मिशनच्या क्रू मॉड्यूलवर तीन प्रमुख योग्यता चाचण्या यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याची घोषणा 12 जुलै रोजी केली. या यशस्वी चाचण्यांमुळं भारताच्या पहिल्या मानवी अंतराळ उड्डाण मोहिमेच्या प्रगतीला महत्त्वपूर्ण गती मिळाली आहे. क्रू मॉड्यूलमधून भारतीय अंतराळवीर अंतराळात राहतील आणि पृथ्वीवर परततील. या चाचण्या भविष्यातील अंतराळवीरांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.
समुद्रात क्रू मॉड्यूल उभं राहणे का आवश्यक? : मिशन संपल्यानंतर क्रू मॉड्यूल parachutes च्या सहाय्यानं समुद्रात उतरतं. समुद्रातील लाटा कॅप्सूलला उलटवू शकतात, ज्यामुळं ते nose-down स्थितीत राहू शकतं. अशा स्थितीत अंतराळवीरांना बाहेर येणे आणि बचाव पथकांना पोहोचणे कठीण होतं.इस्रोनं यासाठी Crew Module Uprighting System (CMUS) विकसित केलं आहे. ही प्रणाली inflatable balloons सारखी आहे जी हाय-प्रेशर बाटल्यांमधील संकुचित थंड वायूनं भरली जाते. यात कोणतेही ज्वलन किंवा स्फोट होत नाही.Float Inflation Test मध्ये अभियंत्यांनी नियंत्रण वाल्व उघडून प्राथमिक flotation प्रणाली भरली. सर्व संभाव्य दाबांच्या श्रेणीत balloons वेळेत भरले गेले. ही चाचणी यशस्वी झाली.
क्रू मॉड्यूल सर्व्हिस मॉड्यूलपासून वेगळं कसं होतं? : क्रू मॉड्यूल एकटं प्रवास करत नाही. त्यासोबत सर्व्हिस मॉड्यूल जोडलेलं असतं, जे वीज आणि propulsion पुरवतं. दोन्ही umbilical cord नं जोडलेलं असतात. या cord मधून विजेचा प्रवाह आणि Environment Control and Life Support System चं द्रव वाहतं. पुनःप्रवेशापूर्वी हा umbilical cord स्वच्छपणे तोडणे आवश्यक आहे. जर तो तुटला नाही तर मोठा अपघात होऊ शकतो. इस्रोनं क्रू मॉड्यूल बाजूच्या CSU-2 umbilical unit ची separation चाचणी घेतली. simulated capsule वर ही चाचणी यशस्वी झाली. umbilical स्वच्छ वेगळा झाला आणि त्यास जोडलेला पॅनल structurally मजबूत राहिला.
क्रू मॉड्यूलवरील एपेक्स कव्हर म्हणजे काय? : एपेक्स कव्हर हे क्रू मॉड्यूलच्या वरच्या बाजूचं झाकण आहे. त्याचं मुख्य कार्य parachutes चं संरक्षण करणे आहे. parachutes उघडण्यापूर्वी ठराविक उंचीवर pyrotechnically actuated thrusters नं हे कव्हर फेकलं जातं. हे छोटे controlled explosive charges नं कार्य करतात. या प्रक्रियेदरम्यान कॅप्सूलला मोठा कंप बसतो. त्यामुळं संरचनेची ताकद तपासण्यासाठी अभियंत्यांनी simulated crew module वर estimated loads पेक्षा 1.75 पट जास्त भार लादला. instrumented test rig वर घेतलेल्या या चाचणीत सर्व strain आणि deformation design margins च्या आत राहिले. या तीन चाचण्यांमुळं गगनयान मिशनची क्रू मॉड्यूल प्रणाली अधिक विश्वासार्ह ठरली आहे. इस्रो एकेक पाऊल पुढं टाकत आहे. भारत लवकरच स्वतःच्या अंतराळवीरांना अंतराळात पाठवण्याच्या तयारीत आहे. ही चाचण्या केवळ तांत्रिक यश नाहीत तर भारतीय अंतराळ कार्यक्रमातील मानवी मोहिमेच्या सुरक्षिततेची हमी आहेत. यशस्वी चाचण्यांनंतर लॉंच पॅडकडे जाणारा मार्ग अधिक स्पष्ट झाला आहे.
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