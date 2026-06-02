VIP चा मोफत टोल प्रवास बंद: NHAI ची नविन योजना, VIP संस्कृतीला आळा
नॅशनल हायव्हे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मोफत टोल प्रवास बंद करण्याचा विचार करत आहे.
Published : June 2, 2026 at 1:14 PM IST
मुंबई : नॅशनल हायव्हे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) च्या टोल प्लाझावर सध्या विविध वाहनांना सूट मिळते. मात्र, केंद्र सरकार आता या सूट यादीत मोठा बदल करण्याच्या विचारात आहे. वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या वाहनांसह काही श्रेणींना दिली जाणारी टोल सूट रद्द करण्याची तयारी सुरू आहे. उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींनुसार हे बदल केले जाणार असून, सूट कमी करण्याची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्यानं राबवली जाईल. यामुळं टोल उत्पन्न वाढेल आणि VIP संस्कृतीला आळा बसण्यास मदत होईल, असं मानलं जात आहे.
सरकारची नवी योजना आणि समितीची शिफारस : एका वृत्तानुसार, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयानं उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींवर चर्चा सुरू केली आहे. समितीनं नॅशनल हायव्हे फी नियमांमध्ये बदल सुचवला आहे. यानुसार, सूट देण्याची सध्याची श्रेणी पूर्णपणे काढून टाकण्याची किंवा मोठ्या प्रमाणात कमी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. एकदम मोठा बदल टाळण्यासाठी सूट टप्प्याटप्प्यानं कमी केली जाईल. यामुळं टोल प्लाझावर मोफत जाणाऱ्या वाहनांची संख्या लक्षणीय घटेल. सरकारचा हा निर्णय VIP संस्कृती कमी करण्याच्या दिशेनं एक महत्त्वाचं पाऊल मानलं जात आहे. अनेकदा सरकारी अधिकाऱ्यांच्या वाहनांमुळं सामान्य नागरिकांना त्रास होतो आणि टोल प्लाझावर वाद निर्माण होतात. या पार्श्वभूमीवर सरकारनं विविध विभाग आणि राज्य सरकारांना FASTag Annual Pass वापरण्याचं आवाहन केलं आहे.
कोणाला मिळणार नाही टोल सूट? : सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारातील 25 उच्च पदाधिकाऱ्यांच्या वाहनांना आणि त्यांच्या सोबतच्या वाहनांना टोल सूट मिळते. याशिवाय, युनिफॉर्मधील संरक्षण कर्मचारी, केंद्र आणि राज्य सशस्त्र दल, अर्धसैनिक दल, कार्यकारी दंडाधिकारी, अग्निशमन दल, महामार्ग तपासणी पथके, रुग्णवाहिका आणि अंत्ययात्रा वाहनांना सध्या सूट आहे. नव्या योजनेनुसार, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या वाहनांना प्रथम सूट यादीतून वगळलं जाणार आहे. यामुळं मोठ्या संख्येनं वाहनं टोल भरण्यास बांधील होतील. केवळ अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांनाच सूट कायम ठेवण्याचा विचार आहे. यामुळं टोल उत्पन्नात वाढ होईल आणि रस्ते विकासासाठी अधिक निधी उपलब्ध होईल.
FASTag Annual Pass चांगला पर्याय : टोल सूट कमी होत असताना सरकारनं FASTag Annual Pass ला प्रोत्साहन दिलं आहे. हा पास एका वर्षासाठी किंवा 200 टोल क्रॉसिंगसाठी वैध आहे. सध्या याची किंमत 3,075 रुपये आहे. (पूर्वी 3,000 रुपये होती, नुकतीच 75 रुपयांनी वाढ करण्यात आली.) हा पास घेतल्यास देशभरातील कोणत्याही टोल प्लाझावर सहज प्रवास करता येईल. सरकार विविध विभागांना हा पास वापरण्यास प्रोत्साहित करत आहे.
या बदलाचे महत्त्व : NHAI च्या टोल सूट प्रणालीत बदल करणे हे केवळ आर्थिकदृष्ट्या नव्हे, तर प्रशासकीय सुधारणेच्या दृष्टीनंही महत्त्वाचं आहे. सूट मिळणाऱ्या वाहनांमुळं टोल प्लाझावर गर्दी वाढते आणि व्यवस्थापन कठीण होतं. नव्या धोरणामुळं टोल संकलन अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम होईल. याशिवाय, सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये सरकारी यंत्रणांबद्दल विश्वास वाढेल.
सरकारला मिळणार अतिरिक्त महसूल : तज्ज्ञांच्या मते, टोल सूट कमी केल्यानं NHAI ला वार्षिक अनेक कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळू शकतो. हा निधी नवीन राष्ट्रीय महामार्ग बांधकाम, देखभाल आणि सुधारणांसाठी वापरला जाईल. मात्र, अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना (जसं की रुग्णवाहिका, अग्निशमन दल) सूट कायम ठेवण्यात येईल, याची खबरदारी घेतली जाणार आहे. केंद्र सरकारचा हा प्रस्ताव अंमलात आल्यास भारतीय रस्ते क्षेत्रात एक मोठा सुधारणा होईल. सूट यादीतील कपात, FASTag Annual Pass चा प्रचार आणि पारदर्शक टोल व्यवस्था यामुळं राष्ट्रीय महामार्ग प्रणाली अधिक आधुनिक आणि स्वावलंबी होईल.
