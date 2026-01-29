एअरटेल ग्राहकांसाठी मोफत Adobe Express Premium: एक वर्षाची प्रीमियम सुविधा!

ETV Bharat / technology

मुंबई : भारतीय टेलिकॉम कंपनी भारती एअरटेलनं अ‍ॅडोबसोबत भागीदारी जाहीर केली आहे. या भागीदारीअंतर्गत एअरटेलचे सर्व ग्राहकांना Adobe Express Premium चं एका वर्षाचं मोफत सबस्क्रिप्शन मिळणार आहे. हे सबस्क्रिप्शन सामान्यतः सुमारे 4,000 रुपयांचं असतं. भारतातील सुमारे 360 मिलियन एअरटेल ग्राहकांना ही सुविधा मोफत उपलब्ध होणार आहे. ही जगातील पहिलीच अशी मोठी ऑफर आहे, ज्यामुळं सामान्य लोकांना प्रोफेशनल डिझाइन टूल्स वापरण्याची संधी मिळेल. हे ऑफर मोबाइल, वाय-फाय आणि DTH ग्राहकांसाठी उपलब्ध आहे.

Adobe Express Premium
Adobe Express हे एक सोपं आणि शक्तिशाली डिझाइन, एडिटिंग अ‍ॅप आहे. यातून सोशल मीडिया पोस्ट्स, शॉर्ट व्हिडिओज, पोस्टर्स, आमंत्रणे आणि इतर व्हिज्युअल कंटेंट तयार करता येते. हे अ‍ॅप इंग्रजी, हिंदी, तमिळ, बंगालीसह अनेक भारतीय भाषांना सपोर्ट करतं. प्रीमियम व्हर्जनमध्ये AI-आधारित फीचर्स उपलब्ध असतात, जसं की बॅकग्राउंड रिमूवल, इमेज जनरेशन आणि वन-टॅप व्हिडिओ एडिटिंग. याशिवाय हजारो रेडीमेड टेम्प्लेट्स, भारतीय सण, लग्न आणि स्थानिक व्यवसायांसाठी खास डिझाइन्स, 30,000 हून अधिक फॉन्ट्स, प्रीमियम Adobe Stock अ‍ॅसेट्स आणि 100 जीबी क्लाउड स्टोरेज मिळतं. वॉटरमार्क काढणे, ऑटो कॅप्शन्स, इन्स्टंट रिसाइज आणि डिव्हाइसेसमध्ये प्रोजेक्ट्स सिंक करण्याची सुविधाही आहे.

मोफत सबस्क्रिप्शनचा लाभ कसा घेणार

  • एअरटेल थँक्स अ‍ॅपमध्ये लॉग इन करा.
  • खाली स्क्रोल करून “Claim OTTs & More” सेक्शन शोधा आणि Adobe Express Premium समोर “Claim Now” बटणावर क्लिक करा.
  • नवीन पेजवर Adobe Express Premium अंतर्गत “Claim Now” क्लिक करा.
  • “Proceed” वर क्लिक करून ईमेल आयडी भरा.
  • कंटिन्यू निवडल्यानंतर सेवा अ‍ॅक्टिव्हेट होईल आणि वेब तसेच अॅपवर वापरता येईल.
  • क्रेडिट कार्डची गरज नाही. हे ऑफर 28 जानेवारी 2026 पासून सुरू झालं असून 27 जानेवारी 2027 पर्यंत क्लेम करता येईल.

Perplexity Pro सोबत आधीच भागीदारी
गेल्या वर्षी जुलैमध्ये एअरटेलनं Perplexity AI सोबत भागीदारी केली होती. त्याअंतर्गत सर्व ग्राहकांना Perplexity Pro चं एका वर्षाचं मोफत सबस्क्रिप्शन (सुमारे 17,000 रुपयांचे) दिलं होतं. Perplexity Pro हे प्रोफेशनल्स आणि हेवी युजर्ससाठी अॅडव्हान्स्ड AI सर्च टूल आहे. Adobe Express प्रमाणेच ही ऑफर देखील सर्व ग्राहकांसाठी होती.

