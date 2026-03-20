ETV Bharat / technology

फोर्टनाइट भारतात 6 वर्षांनंतर प्ले स्टोअरवर आला परत, नवीन शोडाउन सीझन लाईव्ह

एपिक गेम्सचा फोर्टनाइट सहा वर्षांनंतर भारतात प्ले स्टोअरवर परत आले; 314 एमबी डाउनलोडसह आज नवीन शोडाउन सीझन लाईव्ह झालंय.

Fortnite
फोर्टनाइट (Epice games)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 20, 2026 at 3:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : एपिक गेम्सचे बॅटल रॉयल गेम फोर्टनाइट जवळपास सहा वर्षांनंतर भारतातील गुगल प्ले स्टोअरवर परत आला आहे. 314 एमबी डाउनलोडसह आता सर्व अँड्रॉइड यूजर्ससाठी उपलब्ध झालं आहे. आज नवीन ‘फोर्टनाइट शोडाउन’ सीझनही लाईव्ह होत आहे.

फोर्टनाइट म्हणजे काय?
फोर्टनाइट हे 2017 मध्ये एपिक गेम्सनं लाँच केलेले ऑनलाइन मल्टिप्लेअर गेम आहे. याचं मुख्य आकर्षण बॅटल रॉयल मोड आहे, ज्यात 100 खेळाडू एका नकाशात उतरून खेळतात. जो शेवटी राहतो तो यात विजेता ठरतो. थर्ड-पर्सन शूटिंगसोबत रिअल-टाइम बिल्डिंग मेकॅनिक्समुळं खेळाडू बचावासाठी संरचना उभारू शकतात. नियमित सीझन्स, नवीन हत्यारे आणि मोठ्या फ्रँचायझींसोबत सहकार्य यामुळं हा गेम तरुणांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहे.

एपिक गेम्स विरुद्ध गुगलचा संघर्ष
2020 मध्ये एपिकनं स्वतःचं इन-अ‍ॅप पेमेंट सिस्टम सुरू केल्यानं गुगलनं फोर्टनाइट प्ले स्टोअरवरून काढलं होतं. यामुळं मोनोपॉलीविरोधी कायद्याची लढाई सुरू झाली. 2023 मध्ये अमेरिकन ज्युरीनं एपिकच्या बाजूनं निकाल दिला. 31 जुलै 2025 रोजी अपील कोर्टानंही हा निकाल कायम ठेवला. यानंतर गुगलला थर्ड-पार्टी स्टोर्स आणि अल्टरनेटिव्ह पेमेंट्सची परवानगी द्यावी लागली. यामुळं फोर्टनाइट पुन्हा प्ले स्टोअरवर आलं. भारतात ही प्रक्रिया सर्वात शेवटी पूर्ण झाली. (एपल अ‍ॅप स्टोअरवर मे 2025 ते मध्ये परत आलं होतं.)

खेळाडूंसाठी आनंदाची बातमी
आता भारतीय खेळाडू कोणत्याही अडचणीशिवाय गेम डाउनलोड करू शकतात. नव्या शोडाउन सीझनमध्ये फाउंडेशन आणि आयस किंग यांच्यातील लढाई, नवीन हत्यारे आणि बॅटल बस ड्रायव्हिंगचा अनुभव घेता येणार आहे. फोर्टनाइटचं पुनरागमन भारतीय गेमिंग कम्युनिटीसाठी आनंदी असणार आहे.

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.