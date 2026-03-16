ट्रेविस कॅलॅनिक यांचे नवे स्टार्टअप ‘Atoms’; खाण, वाहतूक आणि अन्न क्षेत्रात विशेष रोबोटिक्स

ट्रेविस कॅलॅनिक यांनी शुक्रवारी Atoms नावाचं नवे स्टार्टअप लाँच केलं, जे खाण वाहतूक अन्न क्षेत्रातील रोबोटिक्सवर केंद्रित आहे.

Travis Kalanick
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 16, 2026 at 10:35 AM IST

मुंबई : युबरचे सह-संस्थापक ट्रेविस कॅलॅनिक यांनी ‘Atoms’ नावाचं नवं स्टार्टअप लाँच केलं. हे स्टार्टअप खाणकाम, वाहतूक आणि अन्न क्षेत्रातील कामं स्वयंचलित करण्यासाठी विशेष औद्योगिक रोबोटिक्सवर केंद्रित आहे.

City Storage Systems चं विस्तारित रूप
ट्रेविस कॅलॅनिक यांनी Atoms लाँच करताना स्पष्ट केलं की, Atoms औद्योगिक उत्पादकता वाढवण्याची गुरुकिल्ली आहे. Atoms हे त्यांच्या विद्यमान City Storage Systems चं विस्तारित आणि पुनर्ब्रँडेड रूप आहे. City Storage Systems ही CloudKitchens ची पालक कंपनी आहे, जी छोट्या-मोठ्या रेस्टॉरंट्सना डिलिव्हरी, पिकअप आणि फूड प्रॉडक्शनसाठी व्यावसायिक स्वयंपाकघरे पुरवतं. Atoms तीन विभागांत विभागलं जाईल. Atoms Food (अन्न उद्योगासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर), Atoms Mining (खाण उत्पादकता वाढवणे) आणि Atoms Transport (रोबोट्ससाठी ‘व्हीलबेस’). कॅलॅनिक यांनी TBPN पॉडकास्टवर सांगितलं की, Atoms गेल्या आठ वर्षांपासून स्टेल्थ मोडमध्ये कार्यरत आहे आणि त्यात हजारो कर्मचारी आहेत.

शारीरिक AI आणि सामान्य-उद्देश ह्युमनॉइड रोबोट्सच्या वाढत्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर Atoms विशेष रोबोट्सवर भर देत आहे. अशा रोबोट्स अप्रत्याशित वातावरणात नेव्हिगेट करण्याच्या आणि जटिल विचार करण्याच्या आव्हानांपासून मुक्त आहेत. त्यामुळं वाहतूक, कचरा व्यवस्थापन आणि खाणकामासारख्या क्षेत्रांत नफा मिळवणे सोपं होईल. कॅलॅनिक यांनी Uber नंतर आपल्या ‘atoms-based computers’ म्हणजे शारीरिक AI वापरून वास्तविक जगातील काम ऑटोमेट करण्याच्या उद्देशावर लक्ष केंद्रित केलं आहे.

ट्रेविस कॅलॅनिक यांनी 2009 मध्ये युबरची स्थापना केल्यानंतर 2017 मध्ये CEO पद सोडलं होतं. त्यानंतर 2020 मध्ये ते City Storage Systems चे CEO झाले आणि त्यांनी 2022 पर्यंत कंपनीचे मूल्यांकन 15 अब्ज डॉलरपर्यंत नेलं. कॅलॅनिक म्हणाले, “Uber नंतर मी हृदयशून्य झालो, पण मी उठलो आणि पुन्हा लढलो. आज Atoms द्वारे Mining आणि Transport क्षेत्रात विस्तार करत आहे. Atoms मध्ये आम्ही ‘gainfully employed robots’ बनवतोय”. CloudKitchens वेबसाइट अद्याप सक्रिय आहे. Atoms च्या घोषणेमुळं विशेष रोबोटिक्सचा औद्योगिक वापर वाढेल अशी अपेक्षा आहे.

