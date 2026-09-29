ETV Bharat / technology

सचिन तेंडुलकरची OpenAI सोबत भागीदारी: क्रिकेटपलीकडे जाऊन ChatGPT चा शोध

क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकरनं OpenAI सोबत भागीदारी जाहीर केली आहे. ते ChatGPT च्या नवीन उपयोगांबाबतचे आपले अनुभव शेअर करणार आहे.

cricketer Sachin Tendulkar
सचिन तेंडुलकर (Sachin Tendulkar X Account)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 29, 2026 at 10:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: भारताचे माजी क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर आता क्रिकेटच्या सीमा ओलांडून पुढं पाऊल टाकत आहे. त्यांनी आता 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स'च्या (कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या) जगात प्रवेश केला आहे. सोमवारी, त्यांनी 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वरील एका पोस्टद्वारे OpenAI सोबतच्या भागीदारीची घोषणा केली. या भागीदारीबद्दलचे तपशील त्यांनी अद्याप उघड केले नसले तरी, "काहीतरी रंजक" असल्याचं संकेत त्यांनी दिले आहेत. "OpenAI सोबतची भागीदारी जाहीर करताना मला खूप आनंद होत आहे. आम्ही काहीतरी रंजक गोष्टींवर काम करत आहोत आणि त्या तुमच्या सर्वांसोबत शेअर करण्यास मी उत्सुक आहे," असं त्यांनी लिहलं आहे.

ChatGPT सोबतचा वैयक्तिक अनुभव: सचिन यांनी आपण ChatGPT चा वापर कसा करतो, याचीही झलक दाखवली आहे. त्यांची प्रश्नाची उत्सुकता त्यांना एका प्रश्नाकडून दुसऱ्या प्रश्नाकडे घेऊन जाते आहे. त्यामुळं ते आता ChatGPT या प्रक्रियेचा एक भाग बनले आहे. चे केवळ प्रश्न विचारणे किंवा विषयांवर संशोधन करण्यापुरतं मर्यादित नाही; ते व्यावहारिक कामांसाठीही या चॅटबॉटचा वापर करतात. "माझ्या मनात नेहमीच खूप उत्सुकता असते. एका प्रश्नातून दुसरा प्रश्न निर्माण होतो आणि ChatGPT ने नक्कीच या सवयीला प्रोत्साहन दिलं आहे. पण जेव्हा मला काही कामं पूर्ण करायची असतात उदा. माझ्या अलीकडील कौटुंबिक सहलीचे नियोजन, तेव्हाही ते उपयुक्त ठरलं आहे," असं ते म्हणाले.

नवीन शक्यतांचा शोध: या भागीदारीद्वारे, सचिन ChatGPT चे विविध उपयोग शोधू शकेल आणि त्याला उपयुक्त वाटणाऱ्या गोष्टी सर्वांसोबत शेअर करू शकेल. त्याच्या अनुभवामुळं इतरांनाही ChatGPT वापरण्याची प्रेरणा मिळेल, अशी त्याला आशा आहे. "एक प्रश्न, एक कल्पना, तुम्हाला जे काही जाणून घ्यायचं किंवा शोधायचं असेल ते. सुरुवात करण्यासाठी अनेक मार्ग आहेत," असे सचिन म्हणाले. या घोषणेसोबत प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडिओमध्ये, सचिन ChatGPT सोबत एक 'गेसिंग गेम' (ओळखण्याचा खेळ) खेळताना दिसत आहे. ते चॅटबॉटला दहा प्रश्नांच्या माध्यमातून स्वतःची ओळख पटवण्याचे आव्हान देतो आणि अखेरीस त्याला योग्य उत्तर मिळतं.

भारतात OpenAI चा विस्तार: OpenAI भारतात आपली उपस्थिती बळकट करत असतानाच ही भागीदारी झाली आहे. फेब्रुवारीमध्ये, कंपनीनं जाहीर केलं होतं की देशात त्यांचे साप्ताहिक वापरकर्ते 10 कोटींच्या (100 दशलक्ष) संख्येवर पोहोचले आहेत; या गटात विद्यार्थी, शिक्षक, डेव्हलपर्स आणि उद्योजक यांचा समावेश आहे. OpenAI नं 'OpenAI for India' हा उपक्रम सुरू केला आहे, ज्यामध्ये AI ची उपलब्धता, शिक्षण, कौशल्य विकास आणि स्थानिक पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे. कंपनीनं AI-सक्षम डेटा सेंटर क्षमतांबाबत टाटा समूहाशी भागीदारीची घोषणाही केली आहे. हे सहकार्य केवळ तंत्रज्ञान किंवा व्यवसायापुरते मर्यादित न ठेवता, दैनंदिन जीवनात ChatGPT कसं उपयुक्त ठरू शकते, हे दाखवून देण्यावर यात भर देण्यात आला आहे.

प्रतिक्रिया आणि क्रिकेटशी संबंध: या जाहिरातीला 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वर संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. काही वापरकर्त्यांनी या भागीदारीचं स्वागत केलं आणि सचिन ChatGPT चा वापर करून काय शोध घेतील याबद्दल आनंद व्यक्त केला; तर काहींनी या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले किंवा क्रिकेटमधील या दिग्गज खेळाडूचा AI शी संबंध जोडण्यावरून विनोद केले. OpenAI आधीच भारतीय क्रिकेटमध्ये आपले स्थान निर्माण करत आहे; BCCI नं भारताच्या मायदेशातील सामन्यांसाठी ChatGPT सोबत भागीदारी केली आहे. ही भागीदारी मार्च 2028 पर्यंत चालणार असून, तिची सुरुवात वेस्ट इंडीज मालिकेपासून झाली आहे.

हे वाचलंत का :

  1. चिरंतन देसाई मेटा एंटरप्राइज प्लॅटफॉर्मचे नेतृत्व करणार; थेट झुकरबर्ग यांना रिपोर्ट करतील
  2. OpenAI च्या AI मॉडेल्सची सरकारी संकेतस्थळांवर घुसखोरी...
  3. अँथ्रॉपिकच्या AI जैव प्रयोगशाळेत व्हायरसमध्ये सापडले CRISPR सारखे DNA

TAGGED:

SACHIN TENDULKAR
CHATGPT
SACHIN TENDULKAR CHATGPT EXPERIENCE
सचिन तेंडुलकर
SACHIN TENDULKAR OPENAI PARTNERSHIP

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.