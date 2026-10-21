स्पेसएक्स आणि टेस्ला विलीनीकरण ही एक 'चांगली कल्पना' आहे; विशेष समित्या स्थापन केल्या आहेत - एलॉन मस्क
एलॉन मस्क यांनी 'स्पेसएक्स' (SpaceX) आणि 'टेस्ला' (Tesla) यांचं विलीनीकरण करणे ही एक "चांगली कल्पना" असंल्याचं म्हटलं आहे.
Published : October 21, 2026 at 9:59 AM IST
मुंबई: स्पेसएक्स आणि टेस्ला यांच्यातील विलीनीकरण ही एक "चांगली कल्पना" ठरू शकते, असं एलॉन मस्क यांनी म्हटले आहे. त्यांनी स्पष्ट केलं की, या शक्यतेचा अभ्यास करण्यासाठी दोन्ही कंपन्यांनी विशेष समित्या स्थापन केल्या आहेत. मात्र, अद्याप कोणत्याही अटी, मूल्यमापन, संरचना किंवा कालमर्यादेबाबत निर्णय झालेला नाही. मस्क यांच्या या विधानानंतर, विस्तारित ट्रेडिंग सत्रात स्पेसएक्सच्या शेअर्समध्ये सुमारे 8 टक्क्यांची वाढ दिसून आली. स्पेसएक्स सार्वजनिक कंपनी बनल्यानंतर पहिल्यांदाच नफा नोंदवल्याच्या बातम्या समोर आल्यानंतर लगेचच हे विधान आलं आहे.
Elon Musk today on a potential merger between SpaceX and Tesla: "Both Tesla and SpaceX have formed special committees at the request of shareholders. Because I'm a conflicted party I can't be in on these discussions. I don't think we should assume that a merger is a certainty. Do I think it would be a good idea? Yes. But at the end of the day, shareholders have to be supportive of this. The special committees have not reached an agreement on any transaction, and it doesn't mean they will, but there is a lot of be gained from cooperating on SI, chip design, robots, mass or orbit, connectivity. I think it would be a good idea."— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) October 20, 2026
अद्याप कोणत्याही अटी निश्चित नाही: मस्क यांनी नमूद केलं की, या विशेष समित्या अद्याप व्यवहाराच्या कोणत्याही अटींवर सहमत झालेल्या नाहीत. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, कोणतीही विशिष्ट संरचना, मूल्यमापन किंवा कालमर्यादा जाहीर करण्यात आलेली नाही. गेल्या काही महिन्यांपासून गुंतवणूकदार आणि विश्लेषक या दोन कंपन्यांच्या संभाव्य विलीनीकरणावर चर्चा करत आहेत. जुलै महिन्यात टेस्लाच्या कमाईबाबतच्या कॉन्फरन्स कॉलदरम्यान, मस्क यांनी विलीनीकरणाची शक्यता फेटाळून लावली नव्हती, उलट दोन्ही कंपन्यांमधील वाढत्या परस्पर संबंधांकडं लक्ष वेधलं होतं. त्यावेळी, 'स्टिफेल' (Stifel) मधील विश्लेषकांनी असं सुचवलं होतं की, अनेक गुंतवणूकदारांच्या मते असं विलीनीकरण अपरिहार्य आहे.
स्पेसएक्सचा पहिला नफा आणि एआय (AI) क्षेत्रात मोठी झेप: मस्क यांचं हे विधान स्पेसएक्सच्या कमाईचा अहवाल समोर आल्यानंतर आलं आहे, ज्यामध्ये कंपनीनं सार्वजनिक झाल्यानंतर पहिल्यांदाच नफा नोंदवल्याचं दिसून आलं. यावर्षी, स्पेसएक्सनं आयपीओ (IPO) द्वारे विक्रमी 75 अब्ज डॉलर्स उभारले आहेत. याव्यतिरिक्त, कंपनीच्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी (AI) संबंधित महसुलात नऊ पटीनं वाढ होऊन तो 7.6 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे. या महसुलाचा मोठा हिस्सा कॉम्प्युटिंग क्षमता भाड्यानं देऊन मिळवला गेला आहे. कंपनी आपल्या कॉम्प्युटिंग पायाभूत सुविधांचा विस्तार करत असल्यानं, भांडवली खर्च (Capital Expenditure) जवळपास तिप्पट होऊन 19.6 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे.
2027 पर्यंत 500 अब्ज ते 1 ट्रिलियन डॉलर्स महसुलाचं लक्ष्य: मस्क यांनी सांगितलं की, त्यांना अपेक्षा आहे की 2027 च्या अखेरीस वार्षिक आवर्ती महसूल (Annual Recurring Revenue) 500 अब्ज ते 1 ट्रिलियन डॉलर्सच्या दरम्यान असेल. त्यांनी स्पष्ट केलं की, एआय क्षेत्रातील तेजीमुळं निर्माण होणाऱ्या मागणीमुळं हे शक्य होईल. या दोन्ही कंपन्यांमध्ये आधीच काही संबंध आहेत; टेस्ला स्पेसएक्सच्या काही प्रकल्पांसाठी बॅटरी आणि उत्पादन तंत्रज्ञान पुरवते. याव्यतिरिक्त, दोन्ही कंपन्या 'टेराफॅब' नावाच्या सेमीकंडक्टर प्लांटवर एकत्र काम करत आहेत, ज्याचा उद्देश एआय चिप्सचं उत्पादन करणे आहे.
गुंतवणूकदारांची चिंता: विश्लेषकांनी निदर्शनास आणलं आहे की, टेस्लाच्या तुलनेत स्पेसएक्समध्ये मस्क यांच्याकडे लक्षणीयरीत्या जास्त मतदानाचा अधिकार आहे. यामुळं कोणत्याही संभाव्य कराराच्या वेळी टेस्लाच्या सार्वजनिक भागधारकांसाठी प्रशासनाशी संबंधित चिंता निर्माण होऊ शकतात. आतापर्यंत केवळ विशेष समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत आणि पुढील पावलं अस्पष्ट आहेत. गुंतवणूकदार या घडामोडींवर बारकाईनं लक्ष ठेवून आहेत.
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