फोर्स मोटर्सनं लाँच केली नवी अर्बनिया डिलक्स; प्रीमियम व्हॅन सेगमेंटमध्ये मोठी झलक
फोर्स मोटर्सनं भारतात नवी अर्बनिया डिलक्स प्रीमियम व्हॅन लाँच केली. 28.7 लाख रुपयांपासून सुरू होणारी ही व्हॅन आराम, तंत्रज्ञान आणि सुरक्षेसह येते.
Published : July 23, 2026 at 11:47 AM IST
मुंबई:फोर्स मोटर्सनं भारतात आपली नवीन अर्बनिया डिलक्स प्रीमियम व्हॅन लाँच केली आहे. एक्स-शोरूम किंमती 28.7 लाख रुपयांपासून सुरू होणारी ही व्हॅन पूर्वीच्या अर्बनिया मॉडेलची जागा घेते आणि कंपनीचा प्रीमियम शेअर्ड मोबिलिटी सेगमेंटमधील मुख्य उत्पादन बनली आहे. व्यावसायिक वाहतूक व्यवसाय, फ्लीट ऑपरेटर्स आणि आरामदायी प्रवासी वाहतुकीसाठी ही व्हॅन विशेषतः उपयुक्त ठरेल.
प्रीमियम शेअर्ड मोबिलिटीवर विशेष लक्ष : फोर्स मोटर्सनं सांगितलं की, अर्बनिया ही भारतातील पहिली पूर्णपणे ग्राउंड-अप मॉड्युलर मोनोकॉक व्हॅन प्लॅटफॉर्म होती. नवीन डिलक्स आवृत्ती या मजबूत पायावर उभी राहून आराम, कामगिरी आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर अधिक भर देते. सामान्य व्यावसायिक वाहनांपेक्षा अधिक रिफाइंड आणि प्रीमियम अनुभव देण्यासाठी ही व्हॅन तयार करण्यात आली आहे. शहरातील आणि महामार्गावरील लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी ती आदर्श आहे. अर्बनिया डिलक्स तीन वेगवेगळ्या व्हीलबेससह आणि आठ वेगळ्या सीटिंग लेआउटमध्ये उपलब्ध असेल. 9+ड्रायव्हर ते 16+ड्रायव्हर अशा कॉन्फिगरेशनमध्ये ती फ्लीट ऑपरेटर्सना त्यांच्या गरजेनुसार पर्याय देते. यामुळं शाळा, कॉर्पोरेट ट्रान्सपोर्ट, टुरिस्ट व्हॅन आणि इतर व्यावसायिक वापरासाठी ती अत्यंत सोयीस्कर ठरेल.
इंजिन आणि ड्रायव्हिंग परफॉर्मन्स : नवीन अर्बनिया डिलक्समध्ये मर्सिडीज-व्युत्पन्न 2.6 लिटर चार-सिलेंडर टर्बो-डीझेल इंजिन देण्यात आले आहे. हे इंजिन 134 हॉर्सपॉवर आणि 350 न्यूटन मीटर टॉर्क निर्माण करतं. मागील मॉडेलच्या तुलनेत यात थोडासा सुधारणा झाला असून, पूर्ण भारासह देखील गुळगुळीत आणि शक्तिशाली परफॉर्मन्स मिळेल. हायवेवर अधिक चांगली स्पीड आणि ड्रायव्हेबिलिटी यामुळे प्रवासी आणि चालक दोघांनाही आरामदायी अनुभव मिळणार आहे.
केबिन आणि आधुनिक फीचर्स : केबिनमध्ये प्रीमियम भाव जाणवावा यासाठी लेदरेट सीट्स, मॅचिंग अपहोल्स्ट्री आणि वुड-फिनिश फ्लोरिंग देण्यात आले आहे. 9 इंच HD टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी, ऑनलाइन-अ ऑफलाइन नेव्हिगेशन, रिव्हर्स कॅमेरा, व्हॉइस अलर्ट्स आणि हँड्स-फ्री कॉलिंग सारख्या सुविधा देते. नवीन 16 इंच अलॉय व्हील्स, पॉवर-ऑपरेटेड स्लायडिंग फुटस्टेप, 8-स्पीकर डिजिटल थिएटर सिस्टम आणि सर्व रांगेत युनिव्हर्सल USB Type-A आणि Type-C चार्जिंग पोर्ट्स यासारख्या सुविधा प्रवाशांसाठी लक्झरी अनुभव देतात.रात्रीच्या प्रवासात देखील आराम आणि सुविधा याची खात्री पटते.
सुरक्षा वैशिष्ट्ये : प्रत्येक प्रवाशासाठी 3-पॉइंट सीट बेल्ट, ड्रायव्हर आणि को-ड्रायव्हर एअरबॅग्स, सर्व चाकांवर डिस्क ब्रेक्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी प्रोग्राम (ESP), ABS, EBD आणि इंजिन ड्रॅग टॉर्क कंट्रोल सारखी आधुनिक सुरक्षा वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत. यामुळं पूर्ण भारासह देखील वाहन नियंत्रणात राहते आणि अपघाताचा धोका कमी होतो.
फोर्स केअर पॅकेज : फोर्स मोटर्सनं अर्बनिया डिलक्ससोबत ‘फोर्स केअर’ पॅकेजही सादर केलं आहे. यात i-Pulse टेलिमॅटिक्स, 5 वर्ष किंवा 5 लाख किलोमीटर वॉरंटी, तीन वर्षांचा सेन्सर वॉरंटी आणि तीन वर्षांचे रोडसाइड असिस्टन्स समाविष्ट आहे. यामुळं ग्राहकांना दीर्घकालीन विश्वास आणि कमी देखभाल खर्च मिळेल. अर्बनिया डिलक्स ही केवळ एक व्यावसायिक व्हॅन नसून, प्रीमियम आराम आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा समन्वय साधणारे उत्पादन आहे. भारतीय शेअर्ड मोबिलिटी बाजारात ती निश्चितच नवी क्रांती घडवेल अशी अपेक्षा आहे.
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