Flipkart Freedom Day Sale 2026 vs. Amazon Great Freedom Sale 2026 : कुठं मिळणार सर्वात स्वस्त स्मार्टफोन?
ऑगस्ट 2026 मध्ये, 'फ्लिपकार्ट फ्रीडम डे सेल' आणि 'ॲमेझॉन ग्रेट फ्रीडम सेल' अंतर्गत स्मार्टफोन्सवर प्रचंड सवलती दिल्या जात आहेत. कुठं मिळणार सर्वात स्वस्त स्मार्टफोन?
Published : August 3, 2026 at 5:15 PM IST
मुंबई : ऑगस्ट महिना हा भारतीय ई-कॉमर्स क्षेत्रासाठी खास असतो. स्वातंत्र्य दिनानिमित्त फ्लिपकार्ट आणि अॅमेझॉन दोन्ही कंपन्या भारतीय ग्राहकांसाठी मोठे सेल्स घेऊन येतात. यावर्षीही फ्लिपकार्ट फ्रीडम डे सेल 2026 आणि अॅमेझॉन ग्रेट फ्रीडम सेल 2026 ची घोषणा झाली आहे. स्मार्टफोनच्या वाढत्या किमतींमुळं ग्राहकांना या सेल्समध्ये चांगल्या ऑफर्स मिळण्याची अपेक्षा आहे. दोन्ही सेल्समधील तारखा, स्मार्टफोन डील्स, बँक ऑफर्ससह सर्वात स्वस्त स्मार्टफोन कुठं भेटणार?,चला जाणून घेऊया...
सेलच्या तारखा आणि अर्ली अॅक्सेस : फ्लिपकार्ट फ्रीडम डे सेल 2026 ची सुरुवात 8 ऑगस्ट 2026 पासून होणार आहे. फ्लिपकार्ट ब्लॅक मेंबर, प्लस मेंबर किंवा फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड असलेल्या ग्राहकांना 7 ऑगस्टपासून अर्ली अॅक्सेस मिळेल. याउलट अॅमेझॉन ग्रेट फ्रीडम सेल 2026 ची सुरुवात 7 ऑगस्ट 2026 पासून सर्वांसाठी होईल, तर प्राइम मेंबर्सना 6 ऑगस्टपासूनच अर्ली अॅक्सेस मिळणार आहे. अॅमेझॉननं एक दिवस आधी सुरुवात केल्यामुळं प्राइम युजर्सना थोडा फायदा होऊ शकतो. दोन्ही सेल्स किती दिवस चालणार हे अद्याप पूर्णपणे जाहीर झालेलं नाही, पण सर्वसाधारण विचार केल्यास अशा सेल्स काही दिवस चालतात.
|Aspect
|Amazon Great Freedom Sale 2026
|Flipkart Freedom Sale / Freedom Day Sale 2026
|Public Start
|August 7, 2026 (12:00 AM)
|August 8, 2026
|Early Access
|Prime members: August 6
|Flipkart Plus, Black members, and Flipkart Credit Card holders: August 7
|Duration
|Not fully confirmed (historically 5–7 days; one report suggests up to around Aug 15)
|Not confirmed (past editions often 4–5 days)
|Availability
|Across Amazon’s serviceable pin codes in India
|Nationwide on Flipkart
स्मार्टफोन डील्स: फ्लिपकार्टनं अनेक फ्लॅगशिप आणि मिड-रेंज फोन्सच्या सेल किंमती आधीच जाहीर केल्या आहेत. गूगल पिक्सेल 10 सीरिजमध्ये पिक्सेल 10 ची किंमत 62,999 रुपये, पिक्सेल 10a 50,999 रुपये, पिक्सेल 10 प्रो 99,999 रुपये आणि पिक्सेल 10 प्रो XL 1,14,999 रुपये इतकी असणार आहे. आयफोनबाबत फ्लिपकार्टनं अंदाजे किंमती दिल्या आहेत. आयफोन 17 सुमारे 7x,900 रुपये, आयफोन 17 प्रो सुमारे 1,2x,900 रुपये आणि आयफोन 17 प्रो मॅक्स सुमारे 1,3x,900 रुपयांना मिळण्याची असण्याची शक्यता आहे. आयफोन एअर सुमारे 9x,900, आयफोन 16 सुमारे 6x,900 आणि आयफोन 15 सुमारे 5x,900 रुपयाला मिळू शकतो. बँक ऑफर आणि एक्स्चेंज ऑफरमुळं अंतिम किंमत आणखी कमी होऊ शकते.
फ्लिपकार्ट : फोन्ससाठी फ्लिपकार्टनं स्पष्ट किंमती दिल्या आहेत. गॅलेक्सी S25 ची किंमत 59,999 रुपये, S25 FE 49,999 रुपये, A36 5G 26,999 रुपये, F70e 5G 13,999 रुपये, S26 5G 79,999 रुपये, S26 अल्ट्रा 5G 1,30,999 रुपये, Z Fold8 1,70,999 रुपये, A37 5G 36,499 रुपये आणि A57 5G 51,499 रुपये इतकी असणार आहे. फ्लिपकार्टनं iPhone 17 Pro Max, Galaxy S26 Ultra आणि Pixel 10 Pro XL सारख्या फ्लॅगशिप्सवर मोठ्या डिस्काउंटची टीझिंगही केली आहे.
अॅमेझॉन : अॅमेझॉनवर मात्र अजून ठोस किंमती जाहीर झालेल्या नाहीत. तरीही Samsung Galaxy S25 Ultra 5G, OnePlus Nord CE6, iQOO 15R सारख्या फोन्सवर मोठ्या सूटची अपेक्षा आहे. OnePlus N6x 17,499 रुपये आणि iQOO Z11x 22,999 रुपयांना मिळण्याची शक्यता आहे. अॅमेझॉनवर Apple, Samsung, OnePlus, iQOO, Xiaomi, Realme आणि OPPO ब्रँड्सच्या जुन्या आणि नवीन फोन्सवर आकर्षक ऑफर्स येण्याची शक्यता आहे. दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर बँक डिस्काउंट, एक्स्चेंज बोनस आणि नो-कॉस्ट EMI उपलब्ध असणार आहेत.
इतर कॅटेगरीज आणि अतिरिक्त ऑफर्स : फ्लिपकार्टवर स्मार्टफोनसोबत Samsung Galaxy Tab A11+ टॅबलेट, 55-इंच 4K स्मार्ट टीव्ही, Galaxy Book 4 लॅपटॉप आणि boAt इअर्फोन्स (काही मॉडेल्स तीन अंकी किंमतीत) यांसारख्या प्रॉडक्ट्सवरही खास डील्स अपेक्षित आहेत. अॅमेझॉनवर लॅपटॉप, टॅबलेट (HP, Dell, Lenovo, ASUS, Acer, Apple, Samsung), स्मार्ट टीव्ही, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एअर कंडिशनर आणि होम अप्लायन्सेस (LG, Samsung, Sony इ.) वर मोठ्या सूटची अपेक्षा आहे.
10 टक्के पर्यंत इन्स्टंट डिस्काउंट : बँक ऑफर्समध्ये फ्लिपकार्टवर SBI कार्ड्सवर 10 टक्के पर्यंत इन्स्टंट डिस्काउंट मिळण्याची शक्यता आहे. अॅमेझॉनवरही निवडक बँक कार्ड्सवर 10 टक्के इन्स्टंट डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI आणि Amazon Pay द्वारे अतिरिक्त फायदे मिळू शकतात. दोन्ही ठिकाणी जुन्या फोनच्या एक्स्चेंज ऑफरमुळं बचत वाढू शकते.
कोणता सेल फायदेशीर? : स्मार्टफोन खरेदी करणाऱ्यांसाठी फ्लिपकार्टनं Pixel आणि Samsung च्या स्पष्ट किंमती दिल्यानं तुलना करणे सोपं झालं आहे. आयफोन प्रेमींनाही फ्लिपकार्टच्या टीझिंगमुळं चांगला फायदा होईल. अॅमेझॉनवर प्राइम मेंबर्सना एक दिवस आधी अॅक्सेस आणि होम अप्लायन्सेस, लॅपटॉप यांसारख्या कॅटेगरीजमध्ये जास्त पर्याय मिळू शकतात. ज्यांना नवीन स्मार्टफोन हवा आहे, त्यांनी दोन्ही साइट्सवर किंमती, बँक ऑफर आणि एक्स्चेंज व्हॅल्यू तपासून अंतिम निर्णय घ्यावा.
Flipkart Freedom Day Sale 2026 vs. Amazon Great Freedom Sale 2026 : स्मार्टफोन ऑफर्स
|Smartphone Model
|Flipkart Sale Price
|Amazon Sale Price
|Notes
|Google Pixel 10
|62,999
|Not announced
|Flipkart confirmed
|Google Pixel 10a
|50,999
|Not announced
|Flipkart confirmed
|Google Pixel 10 Pro
|99,999
|Not announced
|Flipkart confirmed
|Google Pixel 10 Pro XL
|1,14,999
|Not announced
|Flipkart confirmed
|iPhone 17
|Around 7x,900
|Expected discounts
|Flipkart approximate
|iPhone 17 Pro
|Around 1,2x,900
|Expected discounts
|Flipkart approximate
|iPhone 17 Pro Max
|Around 1,3x,900
|Expected discounts
|Flipkart approximate
|iPhone Air
|Near 9x,900
|Expected discounts
|Flipkart approximate
|iPhone 16
|Around 6x,900
|Expected discounts
|Flipkart approximate
|iPhone 15
|Around 5x,900
|Expected discounts
|Flipkart approximate
|Samsung Galaxy S25
|59,999
|Expected discounts
|Flipkart confirmed
|Samsung Galaxy S25 FE
|49,999
|Expected discounts
|Flipkart confirmed
|Samsung Galaxy S25 Ultra 5G
|Not listed
|Expected heavy discounts
|Amazon teased
|Samsung Galaxy S26 5G
|79,999
|Expected discounts
|Flipkart confirmed
|Samsung Galaxy S26 Ultra 5G
|1,30,999
|Expected discounts
|Flipkart confirmed
|Samsung Galaxy Z Fold8
|1,70,999
|Expected discounts
|Flipkart confirmed
|Samsung Galaxy A36 5G
|26,999
|Expected discounts
|Flipkart confirmed
|Samsung Galaxy A37 5G
|36,499
|Expected discounts
|Flipkart confirmed
|Samsung Galaxy A57 5G
|51,499
|Expected discounts
|Flipkart confirmed
|Samsung Galaxy F70e 5G
|13,999
|Expected discounts
|Flipkart confirmed
|OnePlus N6x
|Not listed
|17,499
|Amazon listed
|iQOO Z11x
|Not listed
|22,999
|Amazon listed
|OnePlus Nord CE6 / iQOO 15R
|Not listed
|Expected significant discounts
|Amazon teased
एकूणच दोन्ही सेल्स ग्राहकांसाठी उत्तम संधी आहेत. फोनच्या किमती वाढत असताना या सेल्समध्ये फ्लॅगशिप मॉडेल्स कमी किंमतीत मिळण्याची शक्यता आहे. सेल जवळ आल्यानंतर आणखी डील्स जाहीर होतील. ग्राहकांनी आपल्या गरजेनुसार आणि उपलब्ध ऑफर्सनुसार तुलना करून निर्णय घ्यावा...
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