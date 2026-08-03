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Flipkart Freedom Day Sale 2026 vs. Amazon Great Freedom Sale 2026 : कुठं मिळणार सर्वात स्वस्त स्मार्टफोन?

ऑगस्ट 2026 मध्ये, 'फ्लिपकार्ट फ्रीडम डे सेल' आणि 'ॲमेझॉन ग्रेट फ्रीडम सेल' अंतर्गत स्मार्टफोन्सवर प्रचंड सवलती दिल्या जात आहेत. कुठं मिळणार सर्वात स्वस्त स्मार्टफोन?

Flipkart Freedom Day Sale 2026 vs Amazon Great Freedom Sale 2026
Flipkart Freedom Day Sale 2026 vs Amazon Great Freedom Sale 2026 (Flipkart, Amazon, Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 3, 2026 at 5:15 PM IST

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मुंबई : ऑगस्ट महिना हा भारतीय ई-कॉमर्स क्षेत्रासाठी खास असतो. स्वातंत्र्य दिनानिमित्त फ्लिपकार्ट आणि अ‍ॅमेझॉन दोन्ही कंपन्या भारतीय ग्राहकांसाठी मोठे सेल्स घेऊन येतात. यावर्षीही फ्लिपकार्ट फ्रीडम डे सेल 2026 आणि अ‍ॅमेझॉन ग्रेट फ्रीडम सेल 2026 ची घोषणा झाली आहे. स्मार्टफोनच्या वाढत्या किमतींमुळं ग्राहकांना या सेल्समध्ये चांगल्या ऑफर्स मिळण्याची अपेक्षा आहे. दोन्ही सेल्समधील तारखा, स्मार्टफोन डील्स, बँक ऑफर्ससह सर्वात स्वस्त स्मार्टफोन कुठं भेटणार?,चला जाणून घेऊया...

सेलच्या तारखा आणि अर्ली अ‍ॅक्सेस : फ्लिपकार्ट फ्रीडम डे सेल 2026 ची सुरुवात 8 ऑगस्ट 2026 पासून होणार आहे. फ्लिपकार्ट ब्लॅक मेंबर, प्लस मेंबर किंवा फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड असलेल्या ग्राहकांना 7 ऑगस्टपासून अर्ली अ‍ॅक्सेस मिळेल. याउलट अ‍ॅमेझॉन ग्रेट फ्रीडम सेल 2026 ची सुरुवात 7 ऑगस्ट 2026 पासून सर्वांसाठी होईल, तर प्राइम मेंबर्सना 6 ऑगस्टपासूनच अर्ली अ‍ॅक्सेस मिळणार आहे. अ‍ॅमेझॉननं एक दिवस आधी सुरुवात केल्यामुळं प्राइम युजर्सना थोडा फायदा होऊ शकतो. दोन्ही सेल्स किती दिवस चालणार हे अद्याप पूर्णपणे जाहीर झालेलं नाही, पण सर्वसाधारण विचार केल्यास अशा सेल्स काही दिवस चालतात.

AspectAmazon Great Freedom Sale 2026Flipkart Freedom Sale / Freedom Day Sale 2026
Public StartAugust 7, 2026 (12:00 AM)August 8, 2026
Early AccessPrime members: August 6Flipkart Plus, Black members, and Flipkart Credit Card holders: August 7
DurationNot fully confirmed (historically 5–7 days; one report suggests up to around Aug 15)Not confirmed (past editions often 4–5 days)
AvailabilityAcross Amazon’s serviceable pin codes in IndiaNationwide on Flipkart

स्मार्टफोन डील्स: फ्लिपकार्टनं अनेक फ्लॅगशिप आणि मिड-रेंज फोन्सच्या सेल किंमती आधीच जाहीर केल्या आहेत. गूगल पिक्सेल 10 सीरिजमध्ये पिक्सेल 10 ची किंमत 62,999 रुपये, पिक्सेल 10a 50,999 रुपये, पिक्सेल 10 प्रो 99,999 रुपये आणि पिक्सेल 10 प्रो XL 1,14,999 रुपये इतकी असणार आहे. आयफोनबाबत फ्लिपकार्टनं अंदाजे किंमती दिल्या आहेत. आयफोन 17 सुमारे 7x,900 रुपये, आयफोन 17 प्रो सुमारे 1,2x,900 रुपये आणि आयफोन 17 प्रो मॅक्स सुमारे 1,3x,900 रुपयांना मिळण्याची असण्याची शक्यता आहे. आयफोन एअर सुमारे 9x,900, आयफोन 16 सुमारे 6x,900 आणि आयफोन 15 सुमारे 5x,900 रुपयाला मिळू शकतो. बँक ऑफर आणि एक्स्चेंज ऑफरमुळं अंतिम किंमत आणखी कमी होऊ शकते.

फ्लिपकार्ट : फोन्ससाठी फ्लिपकार्टनं स्पष्ट किंमती दिल्या आहेत. गॅलेक्सी S25 ची किंमत 59,999 रुपये, S25 FE 49,999 रुपये, A36 5G 26,999 रुपये, F70e 5G 13,999 रुपये, S26 5G 79,999 रुपये, S26 अल्ट्रा 5G 1,30,999 रुपये, Z Fold8 1,70,999 रुपये, A37 5G 36,499 रुपये आणि A57 5G 51,499 रुपये इतकी असणार आहे. फ्लिपकार्टनं iPhone 17 Pro Max, Galaxy S26 Ultra आणि Pixel 10 Pro XL सारख्या फ्लॅगशिप्सवर मोठ्या डिस्काउंटची टीझिंगही केली आहे.

Flipkart Freedom Day Sale 2026
Flipkart Freedom Day Sale 2026 (Flipkart)

अ‍ॅमेझॉन : अ‍ॅमेझॉनवर मात्र अजून ठोस किंमती जाहीर झालेल्या नाहीत. तरीही Samsung Galaxy S25 Ultra 5G, OnePlus Nord CE6, iQOO 15R सारख्या फोन्सवर मोठ्या सूटची अपेक्षा आहे. OnePlus N6x 17,499 रुपये आणि iQOO Z11x 22,999 रुपयांना मिळण्याची शक्यता आहे. अ‍ॅमेझॉनवर Apple, Samsung, OnePlus, iQOO, Xiaomi, Realme आणि OPPO ब्रँड्सच्या जुन्या आणि नवीन फोन्सवर आकर्षक ऑफर्स येण्याची शक्यता आहे. दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर बँक डिस्काउंट, एक्स्चेंज बोनस आणि नो-कॉस्ट EMI उपलब्ध असणार आहेत.

Amazon Great Freedom Sale 2026
Amazon Great Freedom Sale 2026 (Amazon Great Freedom Sale 2026)

इतर कॅटेगरीज आणि अतिरिक्त ऑफर्स : फ्लिपकार्टवर स्मार्टफोनसोबत Samsung Galaxy Tab A11+ टॅबलेट, 55-इंच 4K स्मार्ट टीव्ही, Galaxy Book 4 लॅपटॉप आणि boAt इअर्फोन्स (काही मॉडेल्स तीन अंकी किंमतीत) यांसारख्या प्रॉडक्ट्सवरही खास डील्स अपेक्षित आहेत. अ‍ॅमेझॉनवर लॅपटॉप, टॅबलेट (HP, Dell, Lenovo, ASUS, Acer, Apple, Samsung), स्मार्ट टीव्ही, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एअर कंडिशनर आणि होम अप्लायन्सेस (LG, Samsung, Sony इ.) वर मोठ्या सूटची अपेक्षा आहे.

10 टक्के पर्यंत इन्स्टंट डिस्काउंट : बँक ऑफर्समध्ये फ्लिपकार्टवर SBI कार्ड्सवर 10 टक्के पर्यंत इन्स्टंट डिस्काउंट मिळण्याची शक्यता आहे. अ‍ॅमेझॉनवरही निवडक बँक कार्ड्सवर 10 टक्के इन्स्टंट डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI आणि Amazon Pay द्वारे अतिरिक्त फायदे मिळू शकतात. दोन्ही ठिकाणी जुन्या फोनच्या एक्स्चेंज ऑफरमुळं बचत वाढू शकते.

कोणता सेल फायदेशीर? : स्मार्टफोन खरेदी करणाऱ्यांसाठी फ्लिपकार्टनं Pixel आणि Samsung च्या स्पष्ट किंमती दिल्यानं तुलना करणे सोपं झालं आहे. आयफोन प्रेमींनाही फ्लिपकार्टच्या टीझिंगमुळं चांगला फायदा होईल. अ‍ॅमेझॉनवर प्राइम मेंबर्सना एक दिवस आधी अ‍ॅक्सेस आणि होम अप्लायन्सेस, लॅपटॉप यांसारख्या कॅटेगरीजमध्ये जास्त पर्याय मिळू शकतात. ज्यांना नवीन स्मार्टफोन हवा आहे, त्यांनी दोन्ही साइट्सवर किंमती, बँक ऑफर आणि एक्स्चेंज व्हॅल्यू तपासून अंतिम निर्णय घ्यावा.

Flipkart Freedom Day Sale 2026 vs. Amazon Great Freedom Sale 2026 : स्मार्टफोन ऑफर्स

Smartphone ModelFlipkart Sale PriceAmazon Sale PriceNotes
Google Pixel 1062,999Not announcedFlipkart confirmed
Google Pixel 10a50,999Not announcedFlipkart confirmed
Google Pixel 10 Pro99,999Not announcedFlipkart confirmed
Google Pixel 10 Pro XL1,14,999Not announcedFlipkart confirmed
iPhone 17Around 7x,900Expected discountsFlipkart approximate
iPhone 17 ProAround 1,2x,900Expected discountsFlipkart approximate
iPhone 17 Pro MaxAround 1,3x,900Expected discountsFlipkart approximate
iPhone AirNear 9x,900Expected discountsFlipkart approximate
iPhone 16Around 6x,900Expected discountsFlipkart approximate
iPhone 15Around 5x,900Expected discountsFlipkart approximate
Samsung Galaxy S2559,999Expected discountsFlipkart confirmed
Samsung Galaxy S25 FE49,999Expected discountsFlipkart confirmed
Samsung Galaxy S25 Ultra 5GNot listedExpected heavy discountsAmazon teased
Samsung Galaxy S26 5G79,999Expected discountsFlipkart confirmed
Samsung Galaxy S26 Ultra 5G1,30,999Expected discountsFlipkart confirmed
Samsung Galaxy Z Fold81,70,999Expected discountsFlipkart confirmed
Samsung Galaxy A36 5G26,999Expected discountsFlipkart confirmed
Samsung Galaxy A37 5G36,499Expected discountsFlipkart confirmed
Samsung Galaxy A57 5G51,499Expected discountsFlipkart confirmed
Samsung Galaxy F70e 5G13,999Expected discountsFlipkart confirmed
OnePlus N6xNot listed17,499Amazon listed
iQOO Z11xNot listed22,999Amazon listed
OnePlus Nord CE6 / iQOO 15RNot listedExpected significant discountsAmazon teased

एकूणच दोन्ही सेल्स ग्राहकांसाठी उत्तम संधी आहेत. फोनच्या किमती वाढत असताना या सेल्समध्ये फ्लॅगशिप मॉडेल्स कमी किंमतीत मिळण्याची शक्यता आहे. सेल जवळ आल्यानंतर आणखी डील्स जाहीर होतील. ग्राहकांनी आपल्या गरजेनुसार आणि उपलब्ध ऑफर्सनुसार तुलना करून निर्णय घ्यावा...

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TAGGED:

FREEDOM DAY SALE 2026
फ्लिपकार्ट फ्रीडम डे सेल
ॲमेझॉन ग्रेट फ्रीडम सेल
AMAZON GREAT FREEDOM SALE 2026
FLIPKART VS AMAZON SALE 2026

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