स्क्रीनविरहित डिझाइन आणि 24 तास हृदयगती ट्रॅकिंग Fitbit Air लाँच
Fitbit Air जागतिक बाजारात लाँच झालंय. हे स्क्रीनविरहित डिझाइन आणि 24 तास हृदयगती ट्रॅकिंग करतं.
Published : May 8, 2026 at 10:26 AM IST
हैदराबाद : Fitbit ब्रँड अंतर्गत सर्वात नवीन 'वेअरेबल' (wearable) उपकरण म्हणून Fitbit Air गुरुवारी लाँच करण्यात आले. यात एक सुटसुटीत आणि स्क्रीन-विरहित रचना (design) आहे, जी कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय (Obstacle) आरोग्याचं सतत निरीक्षण करण्याची सुविधा देते; तसंच हे उपकरण 'Whoop' या उत्पादनासाठी थेट स्पर्धक म्हणून बाजारात आलं आहे. Google च्या माहितीनुसार, Fitbit Air हे वजनानं हलके, परवडणारे आणि दिवस-रात्र (चोवीस तास) परिधान करण्यासाठी आरामदायक असेल, अशा प्रकारे डिझाइन करण्यात आलं आहे. Fitbit Air हे Google Health ॲप आणि Google Health Coach यांच्याशी देखील एकात्मिक (integrate) होतं. कंपनीचा दावा आहे की, या एकात्मतेमुळं आरोग्याविषयीची वैयक्तिक माहिती आणि शिफारसी वापरकर्त्यांना उपलब्ध होतात.
Fitbit Air ची किंमत आणि उपलब्धता : Fitbit Air ची किंमत $99.99 (सुमारे 9,400रुपये) इतकी आहे आणि सध्या ती जगभरात 'प्री-ऑर्डर'साठी उपलब्ध आहे. याची प्रत्यक्ष विक्री 26 मे पासून सुरू होणार आहे. खरेदीदारांना Google Health Premium ची तीन महिन्यांची चाचणी (trial) देखील मिळेल, ज्यामध्ये Google Health Coach च्या वैशिष्ट्यांचा वापर करण्याची सुविधा समाविष्ट आहे. कंपनीनं Fitbit Air ची 'स्पेशल एडिशन' (विशेष आवृत्ती) देखील जाहीर केली आहे, जी स्टीफन करी यांच्या सहयोगानं डिझाइन करण्यात आली आहे. या स्पेशल एडिशन मॉडेलमध्ये "Rye Brown and Orange" रंगाचा 'परफॉर्मन्स लूप बँड' (performance loop band) आहे, ज्यावर पाणी-रोधक (water-resistant) आवरण आणि आतल्या बाजूला विशिष्ट पोत (textured surface) देण्यात आला आहे. व्यायामादरम्यान हवेचा संचार (airflow) सुधारण्याच्या उद्देशानं याची रचना करण्यात आल्याचा दावा केला जातो. याची किंमत $129.99 (सुमारे 12,300 रुपये) इतकी आहे आणि अमेरिकेत याची विक्री 26 मे पासून सुरू होईल. Fitbit Air साठीचे अतिरिक्त बँड्स (accessory bands) देखील स्वतंत्रपणे खरेदीसाठी उपलब्ध असतील, ज्यांची किंमत $34.99 (सुमारे 3,3000 रुपये) पासून सुरू होते.
Fitbit Air ची वैशिष्ट्ये आणि तपशील: Fitbit Air मध्ये एक सुटसुटीत आणि डिस्प्ले-विरहित, 'गोट्यासारखी' (pebble-like) रचना आहे. कंपनीचा दावा आहे की, यामुळं वापरकर्ते हे उपकरण दिवसभर परिधान करू शकतात, आणि त्यांना कोणत्याही नोटिफिकेशन्सचा किंवा स्क्रीनमुळं होणाऱ्या व्यत्ययाचा सामना करावा लागत नाही. Google च्या माहितीनुसार, हे वेअरेबल उपकरण आरोग्याच्या 'निष्क्रिय निरीक्षणावर' (passive health tracking) लक्ष केंद्रित करतं; तसंच आरोग्याविषयीची सविस्तर माहिती कनेक्ट केलेल्या स्मार्टफोनवरील Google Health ॲपद्वारे उपलब्ध करून दिली जाते. Google च्या या नवीन हेल्थ ट्रॅकरमध्ये आरोग्यावर लक्ष ठेवणाऱ्या अनेक वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. यामध्ये 24/7 हृदयगतीचे (heart rate) निरीक्षण, AFib (हृदयाच्या अनियमित ठोक्यांविषयी) सूचनांसह हृदयाच्या लयचे निरीक्षण, रक्तातील ऑक्सिजनचे प्रमाण (SpO2) मोजणे, विश्रांतीच्या वेळीची हृदयगती मोजणे, हृदयगतीतील बदल (variability) मोजणे, झोपेच्या विविध टप्प्यांचे विश्लेषण आणि झोपेच्या कालावधीचे निरीक्षण यांचा समावेश आहे.
शारीरिक हालचालींच्या (activity) निरीक्षणासाठी, Fitbit Air मध्ये व्यायामाचा प्रकार आपोआप ओळखण्याची आणि त्याचं निरीक्षण करण्याची सुविधा (automatic workout detection and tracking) उपलब्ध आहे. वापरकर्ते त्यांच्या व्यायामाची नोंद स्वतः करू शकतात किंवा गूगल हेल्थ कोचच्या माध्यमातून मार्गदर्शित व्यायामाचा उपयोग करू शकतात. हा ट्रॅकर विविध प्रकारच्या बदलता येणाऱ्या बँड्सना सपोर्ट करतो, ज्यामध्ये पुनर्वापर केलेल्या साहित्यापासून बनवलेला एक स्टँडर्ड परफॉर्मन्स लूप बँड, व्यायामासाठी डिझाइन केलेला घाम-प्रतिरोधक ॲक्टिव्ह बँड आणि फॅशन ब्रेसलेट म्हणून वापरण्यासाठी डिझाइन केलेला एक एलिव्हेटेड मॉडर्न बँड यांचा समावेश आहे.
