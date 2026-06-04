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नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर प्रथमच Su-30MKI ची ऐतिहासिक लँडिंग; वायुसेनेनं रचला नवा इतिहास

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर भारतीय वायुसेनेच्या Su-30MKI लढाऊ विमानानं प्रथमच यशस्वी लँडिंग केली. हा ऐतिहासिक क्षण IAF च्या वाढत्या operational क्षमतेचं दर्शन घडवतो.

Su-30MKI
Su-30MKI (ANI)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 4, 2026 at 11:59 AM IST

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नवी मुंबई : आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर (NMIA) भारतीय वायुसेनेच्या (Su 30MKI) लढाऊ विमानानं प्रथमच यशस्वी लँडिंग केली. गुरुवारी (4 जून 2026) सकाळी आकाशात दणदणणारा इंजिनचा आवाज आणि विमानाच्या भव्यतानं संपूर्ण परिसर दुमदुमला. दक्षिण-पश्चिम हवाई कमांडचे C-PRO यांनी याला 'भारतीय वायुसेनेच्या अप्रतिम कार्यक्षमता आणि देशाच्या वाढत्या एअरोस्पेस क्षमतेचं दर्शन' असं संबोधलंय. हा क्षण नवी मुंबई विमानतळाच्या छोट्या इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे.

विमानतळाच्या विकासातील नवा अध्याय : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (NMIA) हे मुंबई महानगर प्रदेशातील दुसरे व्यावसायिक विमानतळ आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 8 ऑक्टोबर 2025 रोजी उद्घाटन झालेल्या या विमानतळावर 25 डिसेंबर 2025 पासून व्यावसायिक उड्डाणे सुरू झाली. रायगड जिल्ह्यातील उलवे येथे वसलेले हे विमानतळ छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला पूरक म्हणून विकसित करण्यात आलं आहे. विमानतळाच्या पूर्व-उद्घाटन चाचण्यांदरम्यान ऑक्टोबर 2024 मध्ये IAF च्या C-295 मध्यम वाहतूक विमानानं प्रथम लँडिंग केली होती. त्यावेळी Su-30MKI केवळ रनवेवरून कमी उंचीवर फ्लायपास्ट करत होतं. आज प्रत्यक्ष लँडिंगसह विमानतळाची पूर्ण क्षमता सिद्ध झाली आहे.

Su 30MKI ची वैशिष्ट्ये : सुखोई Su-30MKI हे भारताच्या विशिष्ट गरजेनुसार विकसित केलेलं दुहेरी इंजिन असलेलं बहुउद्देशीय लढाऊ विमान आहे. रशियन सु-30 प्लॅटफॉर्मवर आधारित हे विमान भारतीय वायुसेनेसाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे. यात प्रगत रडार, शक्तिशाली इंजिन, दीर्घ पल्ल्याची क्षमता आणि विविध प्रकारच्या क्षेपणास्त्रांसह आधुनिक युद्धतंत्रज्ञान समाविष्ट आहे. हे विमान हवाई लढाई, जमिनीवर हल्ला, टेहळणी आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध यासारख्या विविध भूमिका पार पाडू शकतं. या लँडिंगमुळे भारतीय वायुसेनेच्या कार्यक्षमता आणि नागरी विमानतळांच्या दुहेरी वापराची तयारी दिसून आली. आणीबाणीच्या काळात, नैसर्गिक आपत्ती किंवा संरक्षण गरजेनुसार नागरी विमानतळांचा वापर लष्करी विमानांसाठी करता येईल, याची ही घटना साक्ष आहे. नवी मुंबई विमानतळाच्या 3,700 मीटर लांबीच्या रनवेची मजबूती आणि आधुनिक सुविधा यामुळं अशा भारी लढाऊ विमानांना हाताळण्यास सक्षम ठरलं आहे.

देशाच्या प्रगतीचं प्रतीक : हा प्रसंग केवळ एका विमानाचं अवतरण नसून, तो भारताच्या वाढत्या हवाई सामर्थ्याचं आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाचं प्रतीक आहे. 'आत्मनिर्भर भारत' आणि 'मेक इन इंडिया' या उपक्रमांतर्गत विमान निर्मिती आणि विमानतळ विकासाला मोठी चालना मिळत आहे. Su-30MKI विमानांचं मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादन आणि आधुनिकीकरण भारतामध्येच होत आहे. नवी मुंबई येथील विमानतळासारखी नवीन विमानतळं देशाच्या आर्थिक आणि संरक्षण क्षेत्रांना अधिक बळकट करत आहेत. विमानतळ प्राधिकरण, भारतीय वायुसेना आणि विविध एजन्सींच्या समन्वयातून ही चाचणी यशस्वी झाली. यामुळं भविष्यात अशा अधिक चाचण्या आणि संयुक्त व्यायाम शक्य होतील. स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यासोबतच राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेही हे महत्त्वाचं पाऊल आहे. भारतीय वायुसेनेच्या या यशानं संपूर्ण देशात अभिमान आणि उत्साह निर्माण झाला आहे. आकाशात गरजणारे Su-30MKI हे केवळ युद्धक विमान नाही तर विकास आणि सामर्थ्याचे प्रतीक बनलं आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आता केवळ व्यावसायिक उड्डाणांसाठीच नव्हे तर देशाच्या संरक्षण यंत्रणेशी जोडलं गेलं आहे.

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TAGGED:

SU 30MKI
INDIAN AIR FORCE
NAVI MUMBAI INTERNATIONAL AIRPORT
FIGHTER JET
SU 30MKI FIGHTER JET

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