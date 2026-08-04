फायर-बोल्टचा नवा ब्रँड ‘बोल्ट’ येतोय! भारतात 25 ऑगस्टला लाँच होणार पहिला स्मार्टफोन
फायर बोल्ट आपला पहिला स्मार्टफोन भारतात 25 ऑगस्टला लाँच करणार आहे. फ्लिपकार्टवर मायक्रोसाइट लाइव्ह झाली आहे.
Published : August 4, 2026 at 10:01 AM IST
मुंबई : स्मार्टवॉच मार्केटमध्ये नाव कमावलेल्या फायर-बोल्टनं आता स्मार्टफोन क्षेत्रात पाऊल ठेवलं आहे. कंपनीनं ‘बोल्ट’ नावाचा नवा सब-ब्रँड सादर केला असून, त्याअंतर्गत पहिला स्मार्टफोन भारतात 25 ऑगस्टला दुपारी 12 वाजता लाँच होणार आहे. फ्लिपकार्टवर यासाठी मायक्रोसाइटही लाइव्ह झाली आहे. कंपनी चांगले स्पेसिफिकेशन्स, स्वच्छ सॉफ्टवेअर आणि योग्य किंमतीचा दावा करतेय.
बोल्ट स्मार्टफोनची भारतातील एन्ट्री : फायर-बोल्टनं स्मार्टफोन व्यवसायात प्रवेश करण्यासाठी ‘बोल्ट’ हा स्वतंत्र ब्रँड सुरू केला आहे. या ब्रँडअंतर्गत कंपनी ईव्हो (EVO) आणि एस (ACE) अशा दोन सिरीज आणणार आहे. ईव्हो सिरीजमध्ये मुख्यतः 4G स्मार्टफोन्स असतील, तर एस सिरीजमध्ये 5G मॉडेल्स येणार आहेत. दोन्ही सिरीजचे फोन भारतातच तयार केले जातील, असं कंपनीनं स्पष्ट केलं आहे.
कधी होणार लॉंच : 25 ऑगस्ट रोजी दुपारी 12 वाजता पहिला बोल्ट स्मार्टफोन अधिकृतरीत्या लाँच होईल. फ्लिपकार्टवरील मायक्रोसाइटनुसार हा फोन स्वच्छ सॉफ्टवेअर अनुभव देईल, ज्यात कमीत कमी डिस्ट्रॅक्शन असतील आणि रोजच्या वापरासाठी स्मूथ परफॉर्मन्स असेल. कंपनीनं “हॉनेस्ट स्पेक्स, क्लीन सॉफ्टवेअर, हॉनेस्ट प्राइसिंग आणि इनोव्हेशन” यांवर भर दिला आहे.
कॅमेरा : टीझर इमेजेसमधून फोनच्या साइड प्रोफाइलचं दर्शन झालं आहे. यात व्हॉल्यूम आणि पॉवर बटन्स दिसत आहेत, तर कॅमेरा मॉड्यूल थोडेसं वर उचललेलं आहे. फोन लाल रंगाच्या बॉक्समध्ये येईल, ज्यावर बोल्ट ब्रँडिंग असेल. फ्रंट डिझाइनमध्ये सेंटरमध्ये होल-पंच कटआउट असलेला डिस्प्ले दिसतो. खालचा बेझेल इतर बाजूंपेक्षा जाड दिसतो. उजव्या बाजूला पॉवर आणि व्हॉल्यूम बटन्स असलेला फ्लॅट फ्रेम डिझाइन आहे, जो तपकिरी रंगात दिसतो.
युनिसोक T7250 प्रोसेसर : फोनचं अधिकृत नाव अजून जाहीर झालेलं नाही, पण रिपोर्ट्सनुसार पहिला फोन ‘बोल्ट ईव्हो 4G’ असू शकतो. गीकबेन्च लिस्टिंगनुसार यात युनिसोक T7250 प्रोसेसर, 4 जीबी रॅम आणि अँड्रॉइड 16 असू शकते. या चिपसेटनं सिंगल-कोरमध्ये 440 आणि मल्टी-कोरमध्ये 1470 पॉइंट्स मिळवले आहेत. युनिसोक T7250 हा 12 नॅनोमीटर प्रोसेसवर आधारित एन्ट्री-लेव्हल चिपसेट आहे, ज्यात दोन परफॉर्मन्स कोअर्स 1.82 गीगाहर्ट्झ आणि सहा एफिशियन्सी कोअर्स 1.61 गीगाहर्ट्झवर काम करतात. काही रिपोर्ट्समध्ये युनिसोक टायगर T615 चाही उल्लेख आहे.
अपेक्षित किंमत : किंमतीबाबत अधिकृत माहिती नाही, पण फायर-बोल्ट सुरुवातीला 20,000 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीच्या सेगमेंटमध्ये लक्ष केंद्रित करू शकते. या सेगमेंटमध्ये आधीच एचएमडी, लाव्हा, सॅमसंग, वनप्लस, ओप्पो आणि व्हिवो सारखे ब्रँड आहेत. कंपनीनं अद्याप पूर्ण स्पेसिफिकेशन्स आणि किंमत जाहीर केलेली नाही. पुढील काही दिवसांत अधिक डिटेल्स येण्याची शक्यता आहे.
बोल्ट ब्रँडचा हा पहिला स्मार्टफोन फायर-बोल्टसाठी महत्त्वाचा टप्पा आहे. भारतीय बाजारात स्मार्टवॉचनंतर आता स्मार्टफोन क्षेत्रातही कंपनीची उपस्थिती वाढेल. ग्राहकांना प्रामाणिक प्राइसिंग आणि स्वच्छ अनुभव मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. लाँच इव्हेंटनंतर पूर्ण तपशील समोर येतील.
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