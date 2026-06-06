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फुटबॉल इमोजी, व्हिडिओ कॉल इफेक्ट्स आणि फुटबॉल स्टिकर्स व्हॉट्सॲपवर उपलब्ध

WhatsApp वर फुटबॉलसाठी ( FIFA World Cup 2026 ) नवीन फीचर्ससह ट्रायोंडा इमोजी, कॉल इफेक्ट्स आणि स्टिकर्स अधिक मजेदार होणार.

WhatsApp
व्हॉट्सॲपवर (WhatsApp)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 6, 2026 at 5:06 PM IST

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मुंबई : यावर्षी 48 संघांचा सहभाग असलेल्या मोठ्या फुटबॉल टूर्नामेंटच्या ( FIFA World Cup 2026 ) पार्श्वभूमीवर WhatsApp नं नवीन फीचर्स रोलआउट करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळं आपल्या मित्र-परिवारासोबत टूर्नामेंटचा आनंद अधिक मजेदार आणि सोपा होणार आहे.

नवीन मजेदार फीचर्स: adidas च्या सहकार्यानं या टूर्नामेंटचा अधिकृत फुटबॉल ‘ट्रायोंडा’ आता WhatsApp वर उपलब्ध झाला आहे. फुटबॉल इमोजी आता ट्रायोंडा बॉलनं अपग्रेड झालं असून, तो मेसेज किंवा रिअॅक्शन म्हणून पाठवता येईल. याशिवाय नवीन फुटबॉल कॉलिंग इफेक्ट्स देखील उपलब्ध झालं आहे, ज्यामुळं ग्रुप व्हिडिओ कॉल्समध्ये फुटबॉलचा आनंद साजरा करता येईल. पेनल्टी मिस झाल्यावर किंवा रेड कार्ड मिळाल्यावर आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी खास फुटबॉल थीम्ड स्टिकर पॅक देखील लाँच करण्यात आला आहे.

चॅनेल्स: टूर्नामेंट दरम्यान WhatsApp चॅनेल्सवर मॅच डे काउंटडाउन, बिझाईंड द सिन आणि रिअल-टाइम हायलाइट्स उपलब्ध होतील. एक विशेष फुटबॉल डिरेक्टरी तयार करण्यात आली आहे, ज्यात तुमच्या आवडत्या संघांचे अपडेट्स, लाईव्ह स्कोर्स आणि सर्व माहिती एकाच ठिकाणी मिळेल.आता चॅनेल्स आपले अपडेट्स स्टेटसवर देखील पोस्ट करू शकतील. तुम्ही फॉलो केलेल्या चॅनेल्सचे स्टेटस इतर स्टेटसबरोबर दिसतील. त्यांना हायड किंवा अनफॉलो करण्याचीही सुविधा उपलब्ध आहे.

Meta AI ची मदत : Meta AI (Muse Spark) आता टूर्नामेंट स्टँडिंग्ज, खेळाडूंची माहिती किंवा जवळपास गेम पाहण्यासाठी उत्तम ठिकाण शोधण्यास मदत करेल.

गोपनीयता कायम: सर्व वैयक्तिक मेसेजेस आणि कॉल्स एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड राहतील. तुमचे प्रेडिक्शन्स, हॉट टेक्स आणि व्हॉइस नोट्स पूर्णपणे खासगी राहतील.

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TRIONDA FOOTBALL EMOJI
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