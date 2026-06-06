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फिफा आणि नेटफ्लिक्सनं लाँच केला FIFA विश्वकप गेम, नेटफ्लिक्स सदस्यांसाठी गेम मोफत उपलब्ध

फिफा आणि नेटफ्लिक्सनं संयुक्तपणे FIFA World Cup Launch Edition गेम लाँच केला. 11 जूनपासून नेटफ्लिक्स सदस्यांसाठी तो मोफत उपलब्ध होईल.

FIFA World Cup Launch Edition game
फिफा आणि नेटफ्लिक्स FIFA विश्वकप गेम (Netflix)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 6, 2026 at 12:35 PM IST

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मुंबई : फिफा आणि नेटफ्लिक्स यांनी संयुक्तपणे FIFA World Cup: Launch Edition हा नवीन फुटबॉल गेम लाँच करण्याची घोषणा केली आहे. हा गेम 2026 च्या FIFA विश्वकपपूर्वी नेटफ्लिक्स गेम्सवर विशेष उपलब्ध होणार आहे. नेटफ्लिक्स सदस्यांना कोणत्याही अतिरिक्त खर्चाशिवाय हा गेम खेळता येणार असल्यानं फुटबॉलप्रेमींसाठी ही एक मोठी खुशखबर आहे. हा गेम 11 जून 2026 रोजी, म्हणजे विश्वकप सुरू होताच रिलीज होईल. यात सहभागी होणाऱ्या सर्व 48 राष्ट्रीय संघांचा समावेश आहे. खेळाडू कोणत्याही संघाची निवड करून 16 अधिकृत स्टेडियममध्ये सामने खेळू शकतील. गेममध्ये 1200 हून अधिक खेळाडूंची वैशिष्ट्यपूर्ण माहिती समाविष्ट करण्यात आली आहे.

FIFA World Cup: Launch Edition ची वैशिष्ट्ये : हा गेम सर्व प्रकारच्या खेळाडूंसाठी सोपा आणि अतिशय accessible ठेवण्यात आला आहे. ज्यांना पारंपरिक व्हिडिओ गेम्सची सवय नाही, त्यांनाही सहज खेळता याव् यासाठी नियंत्रण प्रणाली अतिशय सोपी ठेवण्यात आली आहे.या गेमचं मुख्य आकर्षण म्हणजे फोन-बेस्ड कंट्रोल सिस्टम. खेळाडू सुसंगत स्मार्ट टीव्हीवर गेम सुरू करतात आणि QR कोड स्कॅन करून आपला मोबाइल फोन कंट्रोलर म्हणून वापरू शकतात. फोनद्वारे पास, शूट, ड्रिबल आणि इतर सर्व हालचाली सहज करता येतात. यामुळं जटिल कंट्रोलर किंवा अतिरिक्त उपकरणांची गरज भासणार नाही. गेममध्ये लोकल मल्टिप्लेयर सुविधाही उपलब्ध आहे. एकाच सामन्यात चार खेळाडू एकत्र खेळू शकतात, ज्यामुळं मित्र-परिवारासोबत मजेदार फुटबॉल अनुभव घेता येईल.

FIFA नं स्पष्ट केलं आहे की, ही लाँच एडिशन भविष्यातील अपडेट्सचा पाया आहे. लाँचनंतर नवीन फीचर्स, सुधारित गेमप्ले आणि अतिरिक्त सामग्री (content) जोडला जाणार आहे. हा गेम फिफाच्या डिजिटल स्ट्रॅटेजीचा एक भाग आहे, ज्याद्वारे विश्वकपला अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवणे आणि डिजिटल सहभाग वाढवणे हे उद्दिष्ट आहे. नेटफ्लिक्स गेम्सवर उपलब्ध असलेला हा विश्वकप गेम फुटबॉलचा आनंद घरबसल्या अनुभवण्याची संधी देणार आहे. सोप्या नियंत्रणांमुळं, आकर्षक ग्राफिक्स आणि वास्तविक संघ-स्टेडियम्समुळं हा गेम लवकरच लोकप्रिय होईल, अशी अपेक्षा आहे.

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