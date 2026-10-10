स्मार्टफोन खरेदीदारांसाठी आनंदाची बातमी! रिअलमी, वनप्लस, मोटोरोलासह टॉप ब्रँड्सवर धमाकेदार ऑफर
गेल्या काही महिन्यांत स्मार्टफोनच्या किंमती वाढल्या आहेत पण अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट सेलमध्ये 30 हजारांखाली रिअलमी वनप्लस मोटोरोलाचे उत्कृष्ट डील उपलब्ध आहेत.
Published : October 10, 2026 at 3:40 PM IST
मुंबई : गेल्या काही महिन्यांत स्मार्टफोनच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. उपकरणांच्या वाढत्या खर्चाचा परिणाम थेट ग्राहकांच्या खिशावर होत आहे. अनेक लोक नवीन फोन घेण्याचं स्वप्न पाहत असलं तरी बजेट ओलांडण्याची भीती त्यांना वाटत होती. मात्र, आता सेलचा हंगाम सुरू झाल्यानं खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अॅमेझॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिव्हल (Amazon Great Indian Festival ) आणि फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल (Flipkart Big Billion Days) सध्या जोरात सुरू आहेत. या सेलमध्ये गॅझेट्ससह स्मार्टफोनवरही (Smartphone Sale 2026) आकर्षक सूट मिळत आहेत. 30 हजार रुपयांच्या आत असलेल्या स्मार्टफोन सेगमेंटमध्ये रिअलमी, वनप्लस, सॅमसंग, रेडमी, मोटोरोला यांसारख्या ब्रँड्सची भरपूर निवड उपलब्ध आहे. या किंमत श्रेणीत पेपरवर आकर्षक वैशिष्ट्ये असलेल्या अनेक फोन उपलब्ध आहेत, पण आम्ही फक्त सेलदरम्यान खास सवलतीत मिळणाऱ्या सर्वोत्तम पर्यायांची निवड केली आहे.
Realme P4 Pro 5G: फ्लिपकार्टवर 30 हजारांखाली उपलब्ध असलेल्या फोनमध्ये Realme P4 Pro 5G हा एक उत्कृष्ट पर्याय आहे. या फोनमध्ये स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 4 प्रोसेसर, 7,000 एमएएचची प्रचंड बॅटरी आणि 80 वॅट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे. 144 हर्ट्झ डिस्प्ले आणि 6500नाइट्सची पीक ब्राइटनेस यामुळं बाहेरच्या प्रकाशातही स्क्रीन स्पष्ट दिसते. फोनची जाडी फक्त 7.68 मिमी आहे, त्यामुळं तो हातात हलका आणि आकर्षक वाटतो. कॅमेरा सेटअपमध्ये 50 एमपी ट्रिपल रियर कॅमेरा आहे, ज्यात सॉनी आयएमएक्स896 ओआयएस सेन्सर आहे आणि तो 4K व्हिडिओ 60 एफपीएसनं शूट करू शकतो. याआधी हा फोन सुमारे 32,999 रुपयांना विकला जात होता, पण सेलदरम्यान 8 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज व्हेरिएंटची प्रभावी किंमत फक्त 29,379 रुपये झाली आहे. कामगिरी, बॅटरी आणि डिझाइन या तिन्ही बाबतीत हा फोन मजबूत दावेदार आहे.
'Nothing Phone (4b): ' हा मुळात 'CMF' ब्रँडचा स्मार्टफोन म्हणून आणला जाणार होता, परंतु मेमरीच्या वाढत्या खर्चामुळं त्याची किंमत इतकी वाढली की तो 'Nothing' च्याच उत्पादनांच्या श्रेणीचा (lineup) भाग बनला. तरीही, हा स्मार्टफोन एक उत्तम 'व्हॅल्यू-फॉर-मनी'चा पर्याय ठरतो; याचं मुख्य कारण म्हणजे यातील 'क्लीन' सॉफ्टवेअर आणि 'Snapdragon 6 Gen 4' चिपसेट. या फोनची इतर वैशिष्ट्ये म्हणजे 50 MP चा ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप, 120Hz चा सुपर AMOLED डिस्प्ले आणि 6,000mAh ची बॅटरी. हा फोन 34,999 रुपयांना लाँच करण्यात आला होता, परंतु आता त्याच्या बेस व्हेरिएंटसाठी (6 GB रॅम + 128GB स्टोरेज) 24,999 रुपयांना (effective price) उपलब्ध आहे.
Realme P4 Power 5G : ज्यांना स्मार्टफोनमध्ये शक्य तितकी मोठी बॅटरी हवी आहे, त्यांच्यासाठी Realme P4 Power 5G हा चांगला पर्याय आहे. हा फोन बहुतांशी वैशिष्ट्यांमध्ये P4 प्रोसारखाच आहे, पण त्यात मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7400 प्रोसेसर आहे. 8 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज मॉडेलची प्रभावी किंमत 28,947 रुपये आहे. मोठी बॅटरी आणि चांगली चार्जिंग स्पीड यामुळं दिवसभर फोन वापरणाऱ्यांसाठी हा फोन आदर्श ठरू शकतो. गेमिंग किंवा व्हिडिओ स्ट्रीमिंगसाठीही तो पुरेसा सक्षम आहे.
Motorola Edge 70 Fusion : Motorola Edge 70 Fusion हा देखील 30 हजारांखालील चांगला पर्याय आहे. फोनची सूचीबद्ध किंमत 30,999 रुपये असली तरी बँक ऑफरमुळे 8 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज मॉडेलची किंमत 28,992 रुपयांपर्यंत खाली येते. यात 144 हर्ट्झ 1.5K कर्व्ह्ड डिस्प्ले, 7,000एमएएच बॅटरी आणि 68 वॅट फास्ट चार्जिंग आहे. स्नॅपड्रॅगन 7एस जेन 4 चिपसेटमुळं कामगिरीही चांगली आहे. कॅमेरामध्ये 50 एमपी सॉनी एलवायटी 710 प्रायमरी सेन्सरसोबत 13 एमपी अल्ट्रावाइड आणि मॅक्रो लेन्स आहे. डिझाइन आणि डिस्प्लेच्या बाबतीत हा फोन अनेक युजर्सना आवडेल.
OnePlus Nord CE6 Lite : वनप्लस नॉर्ड सीई6 लाइट हा या किंमत श्रेणीतील आणखी एक मजबूत पर्याय आहे. यात 144 हर्ट्झ स्क्रीन, 7,000 एमएएच बॅटरी आणि 45 वॅट फास्ट चार्जिंग आहे. डायमेन्सिटी 7400 एपेक्स प्रोसेसर आणि 50 एमपी ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअपमुळं तो दैनंदिन वापरासाठी उत्तम आहे. याआधी 30,999 रुपयांना विकला जाणारा हा फोन आता अॅमेझॉनवर 8 जीबी रॅम + 128 जीबी बेस व्हेरिएंटसाठी प्रभावीपणे 27,249 रुपयांना उपलब्ध आहे. वनप्लसची सॉफ्टवेअर सपोर्ट आणि युजर इंटरफेस अनेक ग्राहकांना आवडतो, त्यामुळं हा फोनही लोकप्रिय ठरतो.
इतर पर्याय आणि सेलचा फायदा: याशिवाय iQOO Z11xA, Samsung Galaxy A56 5G, Redmi Note 17 5G, Oppo K14 Plus 5G, Vivo T5x 5G, and Poco X8 Power 5G यांसारखे इतर उल्लेखनीय स्मार्टफोनही सवलतीत उपलब्ध आहेत. बहुतेक फोन सुरुवातीला कमी किंमतीला लाँच झाले होते, पण गेल्या काही महिन्यांत त्यांच्या किंमती वाढल्या होत्या. सेलमुळं आता किंमती जवळपास लाँच प्राईसजवळ येत आहेत. त्यामुळं खरेदीदारांना बजेटमध्ये राहून चांगले फोन मिळण्याची संधी आहे. सेलदरम्यान बँक ऑफर, एक्सचेंज ऑफर आणि इतर सवलतींचा फायदा घेतल्यास किंमत आणखी कमी होऊ शकते. खरेदी करताना प्रोसेसर, बॅटरी लाइफ, कॅमेरा आणि डिस्प्ले या मुख्य घटकांवर लक्ष केंद्रित करावे. स्पेसिफिकेशन्स तपासून आणि रिव्ह्यू वाचून निर्णय घ्यावा.
|Smartphone
|Old Sale Price
|Effective Sale Price
|Variant
|Realme P4 Pro 5G
|₹32,999
|₹29,379
|8GB RAM + 256GB storage
|Realme P4 Power 5G
|₹34,999
|₹28,974
|8GB RAM + 256GB storage
|Motorola Edge 70 Fusion
|₹30,999
|₹28,192
|8GB RAM + 128GB storage
|Nothing Phone (4b)
|₹34,999
|₹24,999
|6GB RAM + 128GB storage
|OnePlus Nord CE6 Lite
|₹30,999
|₹27,249
|8GB RAM + 128GB storage
खरेदीदारांसाठी उपयुक्त सल्ला : सेलचा हंगाम मर्यादित काळासाठी असतो, त्यामुळं इच्छित फोन लवकर बुक करणे फायदेशीर आहे. 30 हजारांच्या आत असलेल्या या फोनमध्ये बॅटरी, डिस्प्ले आणि कामगिरी याबाबत चांगली संतुलित वैशिष्ट्ये आहेत. गेमिंग, फोटोग्राफी किंवा दैनंदिन वापरासाठी प्रत्येक फोन वेगवेगळ्या गरजा पूर्ण करू शकतो. किंमतीत होणारी सवलत आणि वैशिष्ट्यांचा मेळ पाहता सध्याची वेळ खरेदीसाठी योग्य आहे. ग्राहकांनी अधिकृत साइट्सवरूनच खरेदी करावी आणि वॉरंटी तपासावी.
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