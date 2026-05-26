Ferrari Luce: कंपनीची पहिली पूर्णपणे इलेक्ट्रिक कार सादर; 1050HP क्षमतेसह बाजारात येण्यास सज्ज

Ferrari नं आपली पहिली पूर्णपणे इलेक्ट्रिक कार, 'Ferrari Luce', सादर केली आहे. ही 1050HP ची प्रचंड क्षमता असलेली, चार-दरवाजे आणि पाच-आसनी (five-seater) इलेक्ट्रिक कार आहे.

Published : May 26, 2026 at 12:42 PM IST

हैदराबाद: इटालियन स्पोर्ट्स कार उत्पादक कंपनी Ferrari नं आपल्या इतिहासात एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. कंपनीनं रोममध्ये आपली पहिली पूर्णपणे इलेक्ट्रिक 'प्रॉडक्शन कार'Ferrari Luce अधिकृतपणे सादर केली. ही केवळ Ferrari ची पहिलीच EV नाही, तर त्यांची पहिली चार-दरवाजे आणि पाच-आसनी प्रॉडक्शन कार देखील आहे. एका पूर्णपणे नवीन प्लॅटफॉर्मवर आधारित असलेलं हे वाहन Ferrari EV च्या प्रवेशाचे प्रतीक आहे; तरीही, कंपनी आपल्या पेट्रोल आणि हायब्रिड मॉडेल्सचं उत्पादन सुरूच ठेवणार आहे.ही कार Ferrari च्या पारंपरिक स्पोर्ट्स कार डिझाइन्सच्या अगदी विपरीत आहे; यात व्यावहारिकता, प्रशस्तपणा आणि कामगिरी (performance) यांचा एक अप्रतिम मेळ साधण्यात आला आहे.

Ferrari Luce पॉवरट्रेन आणि कामगिरी: Ferrari Luce मध्ये चार इलेक्ट्रिक मोटर्स बसवण्यात आल्या आहेत, ज्या चारही चाकांना स्वतंत्रपणे ऊर्जा (power) पुरवतात. या मोटर्स एकत्रितपणे 1,050 हॉर्सपावर (hp) इतकी एकूण ऊर्जा निर्माण करतात. 'लाँच कंट्रोल' (Launch Control) मोडमध्ये, चाकांचं टॉर्क (wheel torque) 11,500Nm पर्यंत पोहोचू शकतं. कारची कामगिरी दर्शवणारी आकडेवारी खालील प्रमाणे आहे.

  • 0-100किमी/तास:2.5सेकंद
  • 0-200 किमी/तास:6.8सेकंद
  • कमाल वेग (Top Speed): 310 किमी/तास पेक्षा जास्त
चार-मोटर सेटअप : चार-मोटर सेटअपमुळं प्रत्येक चाकाचे टॉर्क स्वतंत्रपणे नियंत्रित करणे शक्य होतं; परिणामी, कारची स्थिरता (stability), वळणे घेण्यातील अचूकता आणि रस्त्यावरील पकड (traction) यामध्ये लक्षणीय सुधारणा दिसून येते. याव्यतिरिक्त, या वाहनात 'रिअर-व्हील स्टिअरिंग' (मागील चाकांचे सुकाणू) आणि Ferrari F80 हायपरकारमधून घेतलेली 'अ‍ॅक्टिव्ह सस्पेंशन' प्रणाली समाविष्ट आहे. 122 kWh क्षमतेचा एक बॅटरी पॅक खास डिझाइन करण्यात आला असून, त्याची चाचणी आणि जुळवणी (assembly) 'मारनेल्लो' (Maranello) येथे करण्यात आली आहे. हा बॅटरी पॅक 350kW पर्यंतच्या चार्जिंग वेगाला सपोर्ट करतो आणि अवघ्या 20 मिनिटांत 70kWh इतकी बॅटरी चार्ज करू शकतो. कंपनीचा दावा आहे की, एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर ही कार 530 किमी पेक्षा जास्त अंतर (range) कापण्यास सक्षम आहे. या कारच्या 'थर्मल मॅनेजमेंट'वर (तापमान नियंत्रणावर) विशेष लक्ष देण्यात आलं आहे; यात वापरण्यात आलेली अत्याधुनिक कूलिंग प्रणाली, अगदी रेसिंग ट्रॅकवर कार चालवत असतानाही, ऊर्जेचा अखंड आणि सातत्यपूर्ण पुरवठा सुनिश्चित करते.

नवीन साउंड सिस्टीम आणि ड्रायव्हिंगचा अनुभव : इंजिनच्या कृत्रिम आवाजाऐवजी, फेरारीनं एक अशी साउंड सिस्टीम विकसित केली आहे जी इलेक्ट्रिक मोटर आणि ड्राइव्हट्रेनद्वारे निर्माण होणारे नैसर्गिक कंपन आणि फ्रिक्वेन्सी वाढवते. ड्राइव्ह मोड आणि थ्रॉटल इनपुटनुसार आवाजात बदल होतो, ज्यामुळं ड्रायव्हरला अधिक चांगला प्रतिसाद मिळतो.

डिझाइन आणि एरोडायनॅमिक्स : फेरारी ल्युसचं डिझाइन कंपनीच्या पारंपरिक मॉडेल्सपेक्षा पूर्णपणे वेगळं आहे. हे लव्हफॉर्म प्रकल्पांतर्गत तयार केलं गेलं, ज्यामध्ये ॲपलचे माजी डिझाइन प्रमुख, सर जॉनी आयव्ह आणि मार्क न्यूसन यांच्या नेतृत्वाखालील क्रिएटिव्ह टीमचा समावेश होता. एक आकर्षक, काचेचा भरपूर वापर असलेला प्रोफाइल, तरंगणारे एरोडायनॅमिक घटक आणि समोर 23-इंच व मागे 24-इंच चाके ही या कारची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. एरोडायनॅमिक्सला प्राधान्य देण्यात आलं आहे. एक ॲक्टिव्ह एरो ग्रिल, हलवता येणारे पृष्ठभाग आणि एक ॲक्टिव्ह राइड-हाईट सिस्टीम उच्च वेगात कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी एकत्रितपणे काम करतात.

इंटीरियर आणि सुविधा : कॅबिनमध्ये प्रशस्त इंटीरियर, पॅनोरामिक ग्लास रूफ, पॉवर-अ‍ॅडजस्टेबल सीट्स आणि 21-स्पीकर ऑडिओ सिस्टीम आहे. सहज आणि सोपा ड्रायव्हिंग अनुभव सुनिश्चित करण्यासाठी OLED डिस्प्लेसोबत फिजिकल स्विचेस कायम ठेवण्यात आले आहेत. पारंपारिक फेरारी मॉडेल्सच्या तुलनेत, लक्षणीयरीत्या मोठी लगेज एरिया (सामान ठेवण्याची जागा) देखील देण्यात आली आहे. फेरारी ल्युस ही केवळ एक इलेक्ट्रिक कार नाही; ती फेरारीच्या भविष्यातील दिशेचं प्रतीक आहे. कार्यक्षमता, लक्झरी आणि व्यावहारिकता यांचा सुरेख मेळ साधणारी ही कार, ईव्ही युगात फेरारीची ओळख नव्याने परिभाषित करण्यासाठी सज्ज आहे.

