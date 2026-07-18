फेरारी अमाल्फी स्पायडर भारतात लॉंच; किंमत 4.6 कोटी रुपयांपासून सुरू
फेरारी अमाल्फी स्पायडर भारतात लाँच करण्यात आली आहे. 4.6 कोटी रुपयांपासून सुरू होणाऱ्या किमतीसह, ही 'ओपन-टॉप ग्रँड टूरर' कार ड्रायव्हिंगचा रोमांचक अनुभव देते.
Published : July 18, 2026 at 10:53 AM IST
मुंबई: फेरारीच्या अमाल्फी स्पायडर'ची किंमत भारतात 4.6 कोटी रुपयात लॉंच कण्यात आली आहे. ही ओपन-टॉप ग्रँड टूरर भारतीय ग्राहकांना अधिक भावपूर्ण आणि वाऱ्याचा स्पर्श अनुभवता येईल असा (wind-in-the-hair) ड्रायव्हिंगचा अनुभव देणार आहे.
किंमत आणि स्थान: अमाल्फी स्पायडर ही अमाल्फी कूप (Coupe) ची कन्व्हर्टिबल आवृत्ती आहे. ही कार तिच्या हार्ड-टॉप (स्थिर छत असलेल्या) आवृत्तीपेक्षा 52 लाख रुपयांनी महाग आहे; अमाल्फी कूपची सध्याची किंमत 4.08 कोटी रुपये आहे. स्पायडरमध्ये ओपन-टॉप डिझाइनचा रोमांच आणि लांब पल्ल्याच्या प्रवासातील आराम, उच्च कामगिरी यांचा समतोल साधला गेला आहे. याव्यतिरिक्त, फेरारीचे विस्तृत 'पर्सनलायझेशन' (वैयक्तिक पसंतीनुसार बदल करण्याचे) पर्याय प्रत्येक कारला ग्राहकाच्या व्यक्तिमत्त्वानुसार घडवण्याची सुविधा देतात.
इंजिन आणि कामगिरी: कूपप्रमाणेच, अमाल्फी स्पायडरमध्ये 3.9-लिटर ट्विन-टर्बो V8 इंजिन देण्यात आलं आहे. हे इंजिन 640 हॉर्सपॉवरची शक्ती आणि 760 Nm टॉर्क निर्माण करते. 8-स्पीड ड्युअल-क्लच ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्सद्वारे ही शक्ती केवळ मागील चाकांना (RWD) पुरवली जाते. फेरारीच्या मते, ही स्पायडर 0 ते 100 किमी/तास वेग केवळ 3.3 सेकंदात गाठते आणि तिचा कमाल वेग 320 किमी/तास इतका आहे. वजन 86 किलोनं जास्त असूनही, तिची कामगिरी कूपसारखीच राहते. ही फेरारीच्या अभियंत्यांनी साध्य केलेली एक उल्लेखनीय कामगिरी आहे.
डिझाइन: ही कार कूपच्याच आकर्षक रचनेचं (proportions) अनुसरण करते. यातला मुख्य फरक म्हणजे फोल्डिंग फॅब्रिक रूफ (दुमडता येणारे कापडी छत). हे छत 13.5 सेकंदात उघडते किंवा बंद होते आणि 60 किमी/तास वेगापर्यंत कार्यरत राहू शकते. चार रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध असलेले हे पाच-स्तरांचे (five-layer) छत, कूपप्रमाणेच आवाज, कंपने आणि धक्के (NVH) यांचे नियंत्रण उत्तम राखते. मागील सीटच्या बॅकरेस्टमध्ये समाविष्ट केलेले 'विंड डिफलेक्टर्स' अतिरिक्त आराम देतात. फेरारीनं 'स्पायडर' (Spider) मॉडेलसाठी 'रोसो ट्रामोंटो' (Rosso Tramonto) हा एक विशेष बाह्य रंग (exterior shade) सादर केला आहे, ज्यामुळं या गाडीला एक वेगळी ओळख मिळते.
इंटिरिअर आणि वैशिष्ट्ये: गाडीच्या आत, 2+2 आसन व्यवस्था आणि चालकावर लक्ष केंद्रित करणारी केबिन ही 'कूपे' (Coupe) मॉडेलसारखीच आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वैशिष्ट्यांमध्ये 10.25 इंचाची मध्यवर्ती इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन, 8.8 इंचाचा पॅसेंजर डिस्प्ले आणि 15.6 इंचाचा ड्रायव्हर डिस्प्ले यांचा समावेश आहे. पॉवर स्पोर्ट्स सीट्स, थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, विशिष्ट आकार दिलेले (sculpted) एसी वेंट्स आणि मिल केलेल्या ॲल्युमिनियमपासून बनवलेला सेंटर टनेल यामुळे 'ग्रँड टूरिंग'चा अनुभव अधिक सुखद होतो.
Apple CarPlay : यात वायरलेस ॲपल कारप्ले (Apple CarPlay), अँड्रॉइड ऑटो (Android Auto), कनेक्टेड कार सुविधा, ADAS, अडॅप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल आणि वायरलेस चार्जिंग पॅड यांसारखी वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत. गाडीचे छत बंद असताना बूटमध्ये (डिक्कीत) 255 लिटर आणि छत उघडे असताना 172 लिटर जागा मिळते; कन्व्हर्टिबल सुपरकारच्या निकषांनुसार ही उपयुक्तता (practicality) प्रभावी मानली जाते.
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