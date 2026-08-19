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डच कंपनी 'फेअरफोन'चा पहिला स्मार्टफोन Fairphone Gen 6+ लॉंच

डच टेक ब्रँड 'फेअरफोन'नं आपला पहिला स्मार्टफोन, 'फेअरफोन Gen. 6+', अधिकृतपणे लॉंच केलाय.

Fairphone Gen 6+
Fairphone Gen 6+ (Fairphone)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 19, 2026 at 4:04 PM IST

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मुंबई: डच तंत्रज्ञान कंपनी 'फेअरफोन'नं आपलं प्रमुख मोबाइल उत्पादन अधिकृतपणे बाजारपेठेत लॉंच केलं आहे. युरोपमधील यशस्वी दशकानंतर, कंपनी आता उत्तर अमेरिकेच्या बाजारपेठेत प्रवेश करत आहे. 'फेअरफोन Gen 6+ ' चं आगमन अमेरिकन ग्राहकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण बदल आहे. ॲपल आणि सॅमसंगच्या वर्चस्वाखालील (duopoly) आणि 'वनप्लस' (OnePlus) सारख्या ब्रँड्सच्या माघारीनंतरच्या बाजारपेठेत पर्यायांची कमतरता जाणवत होती. दुरुस्तीस सोपा आणि खास पद्धतीनं उत्पादित केलेला हा फोन इतर फोनला पर्याय आहे.

किंमत: 650 डॉलर्स किंमत असलेला हा अँड्रॉइड फोन दीर्घायुष्य आणि वापरकर्त्याच्या नियंत्रणावर (user control) भर देतो. स्वतःहून दुरुस्ती (DIY) करणं सोपं व्हावं यासाठी बॉक्समध्येच एक स्क्रू-ड्रायव्हर दिला आहे. याला 'iFixit' कडून दुरुस्तीक्षमतेसाठी (repairability) सर्वोत्तम गुण मिळाले आहेत, कारण याचं 12 मॉड्यूलरचे भाग सहजपणे बदलता येतात. याचे सुटे भाग परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध आहेत: नवीन स्क्रीनची किंमत 90 डॉलर्स, बॅटरीची 40 डॉलर्स आणि USB-C पोर्टची किंमत 20 डॉलर्स आहे. पाच वर्षांची भक्कम वॉरंटी आणि 2033 पर्यंत सॉफ्टवेअर अपडेट्समुळं ग्राहकांसाठी तो फायदेशीर ठरण्याची शक्यता आहे.

शक्तिशाली हार्डवेअर आणि डिझाइन: यात 'स्नॅपड्रॅगन 7s Gen 4' (Snapdragon 7s Gen 4) प्रोसेसर आणि 12 जीबी रॅम (RAM) देण्यात आली आहे. मागील आवृत्तीच्या तुलनेत, ॲप लोड होण्याचा वेग 24 टक्क्यांनी वाढला आहे आणि सिस्टम रॅम रिझर्व्हेशनची वेळ 20 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. 6.31-इंच OLED डिस्प्ले आणि 50-मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा अप्रतिम फोटो काढतो. 'कोबाल्ट ब्लू'सह अनेक रंगांमध्ये हा फोन उपलब्ध आहे. 'फेअर-ट्रेड' आणि पुनर्वापर केलेल्या (recycled) साहित्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करून, हा फोन 100% ई-कचरा कमी करण्यास मदत करणार आहे.

नेटवर्क सपोर्ट आणि प्रायव्हसी पर्याय: या फोनला T-Mobile आणि AT&T या दोन्ही नेटवर्कसाठी पूर्ण प्रमाणपत्र मिळालं आहे. ज्यांना सामान्य अँड्रॉइड अनुभवासोबतच गोपनीयतेला (privacy) प्राधान्य द्यायचं आहे, त्यांच्यासाठी 'मुरेना'ची (Murena) 'de-Googled /e/OS' असलेली विशेष आवृत्ती 699 डॉलर्समध्ये उपलब्ध आहे. मॉड्युलर हेडफोन्स आणि इअरबड्सच्या स्थानिक यशस्वी लाँचमुळं मिळालेल्या गतीचा आधार घेत, अमेरिकन बाजारपेठेत कंपनीनं टाकलेले हे आतापर्यंतचं सर्वात मोठं पाऊल आहे.

ग्राहकांसाठी नवीन पर्याय: अमेरिकन बाजारपेठेत 'फेअरफोन' (Fairphone) च्या आगमनामुळं, ग्राहकांना आता केवळ दोन-तीन मोठ्या ब्रँड्सवरच अवलंबून राहावं लागणार नाही. सहज दुरुस्तीची सुविधा, दीर्घकालीन सॉफ्टवेअर सपोर्ट यांमुळं पर्यावरणप्रेमी आणि बजेटचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा फोन एक आकर्षक पर्याय ठरत आहे. युरोपमधील यशानंतर, हे मॉडेल अमेरिकेतही यशस्वी होईल, अशी कंपनीला आशा आहे.

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