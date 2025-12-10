ETV Bharat / technology

फेसबुकचा पूर्णपणे नवीन लूक: मेटानं 2026 साठी आणले मोठे अपडेट्स

मेटानं फेसबुकचं डिझाइन पूर्णपणे बदललं आहे. 2026 साठी आणलेल्या नवीन अपडेट्समुळं फीड, सर्च, प्रोफाइल आणि कंटेंट क्रिएशन अधिक चांगलं, स्मार्ट आणि वापरकर्ता-अनुकूल झालं आहे.

Published : December 10, 2025 at 4:04 PM IST

हैदराबाद: मेटानं आपल्या सर्वात जुन्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म फेसबुकचं डिझाइन पूर्णपणे (Facebook new update) बदललं आहे. यामुळं फेसबुक वापरणाऱ्या लाखो वापरकर्त्यांना आता पूर्णपणे नवीन आणि सुधारित अनुभव मिळणार आहे. 2026 च्या दृष्टीनं आणलेल्या या अपडेट्समुळं फीड, प्रोफाइल, सर्च, फोटो-वीडियो व्ह्यू आणि कंटेंट क्रिएशन यांसारख्या भागांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. या बदलांमुळं रोजच्या वापरात फेसबुक अधिक सोपा, स्वच्छ आणि मजेदार होणार आहे.

फीड आता अधिक स्मार्ट
फेसबुकची मुख्य फीड (Facebook redesigned feed) आता अधिक साधी आणि क्लीन झाली आहे. जाहिराती आणि अनावश्यक गोष्टी कमी दिसतील. मल्टिफोटो पोस्ट्स आता सुंदर ग्रिड लेआउटमध्ये दिसतील, जसं इंस्टाग्राममध्ये असतं. फीडमध्येच फोटोवर डबल-टॅप करून लाइक करता येईल. कोणत्याही पोस्टवर टॅप केल्यावर ती फुल-स्क्रीनमध्ये उघडेल, ज्यामुळं व्ह्यूइंग अनुभव खूपच सुधारला आहे.

Now you can like a photo by double-tapping it directly in the feed without opening it.
तुम्ही आता तुमच्या फीडमध्ये थेट फोटो उघडल्याशिवाय त्यावर डबल-टॅप करून लाईक करू शकता. (फोटो क्रेडिट: मेटा)

नवीन नेव्हिगेशन आणि टॅब बार
ऍपच्या खालच्या बारमध्ये सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या फीचर्सला प्राधान्य देण्यात आलं आहे. मेनू अधिक स्वच्छ आणि कमी क्लटर असलेला झाला आहे. नोटिफिकेशन अलर्ट्स साध्या आणि स्पष्ट आहेत.

सर्च आता ग्रिड स्टाइलमध्ये
सर्च रिझल्ट्स (Facebook search update) आता मोठ्या ग्रिड लेआउटमध्ये दिसतील. फोटो आणि व्हिडिओ स्क्रोल करताना फुल-स्क्रीन मोडमध्ये राहतील. यामुळं सर्च करणे आणि कंटेंट शोधणे खूपच सोपं होईल. भविष्यात हा मोड इतर पोस्ट प्रकारांसाठीही लागू होईल.

फीडवर पूर्ण नियंत्रण
मशीन लर्निंग आपल्या पसंती समजून घेईल, पण त्यासाठी वापरकर्त्यांचं फीडबॅक महत्त्वाचं आहे. कोणती पोस्ट आवडली नाही तर त्याचं कारण सांगता येईल. जास्त रील्स येत असतील, तर त्याचे कारण निवडून कमी दाखवता येईल. लवकरच फीडचा अल्गोरिदम स्वतः तयार करता येईल.

कंटेंट क्रिएशनचं नवीन इंटरफेस
पोस्ट किंवा स्टोरी तयार करणे आता अधिक सोपं झालं आहे. म्युझिक, टॅगिंग, कलरफुल टेक्स्ट बॅकग्राउंड यांसारखे टूल्स (Facebook content creation tools) समोरच उपलब्ध आहेत. ऑडियन्स सेटिंग पोस्ट करण्यापूर्वी दिसते. इंस्टाग्रामवर क्रॉस-पोस्टिंगही सहज शक्य आहे.

कमेंटिंग अनुभव अधिक सुव्यवस्थित
थ्रेडेड रिप्लाय आता स्पष्ट आणि समजण्यास सोपं आहेत. क्रिएटर्स आणि ग्रुप अॅडमिन्सना नवीन मॉनिटरिंग टूल्स मिळतील. अनावश्यक कमेंट्स फ्लॅग करता येतील आणि बॅजेस हायलाइट होऊन दिसतील.

प्रोफाइल आता व्यक्तिमत्त्व दाखवेल
प्रोफाइलवर आपल्या हॉबीज, इंटरेस्ट्स आणि लाइफस्टाइलची माहिती टाकता येईल. उदाहरणार्थ, क्रिकेटची आवड सांगितल्यास त्या विषयातील मित्रांना प्राधान्यानं दाखवलं जाईल. ट्रिप प्लॅनिंगसाठीही संबंधित मित्रांची शिफारस मिळेल. प्रोफाइलचा कोणता भाग कोण पाहू शकतो, हे आपण ठरवू शकतो. मेटाचे हे सर्व बदल फेसबुकला अधिक चांगलं, वापरकर्ता-केंद्रित आणि आधुनिक बनवण्यासाठी आहेत. येणाऱ्या महिन्यांत आणखी अपडेट्स येणार असून, फेसबुकचा अनुभव पूर्णपणे नवीन होईल.

