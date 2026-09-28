पृथ्वीवरून आकाश निळं आणि अंतराळात काळं का दिसतं?; काय आहे रहस्य?
पृथ्वीवरून पाहिल्यास आकाश निळं दिसतं, पण अवकाशातून पाहिल्यास ते काळं दिसतं. पण, असं का घडतं? यामागील विज्ञान काय आहे? चला, जाणून घेऊया...
Published : September 28, 2026 at 3:42 PM IST
मुंबई : पृथ्वीवर आणि अंतराळात सूर्यप्रकाश दोन्ही ठिकाणी सारखाच असतो, तरी एका पृथ्वीवरून आकाश निळं दिसतं (Why sky looks blue from Earth), तर अंतराळात काळं (Why sky look black in space?) दिसतं. यामागं मोठं रहस्य दडलंय. पृथ्वीच्या वातावरणातील सूक्ष्म रेणू निळ्या प्रकाशाला सर्व दिशांना पसरवतात, म्हणून आपल्याला पृथ्वीवरून पाहिल्यावर आकाश निळं दिसतं. अंतराळात मात्र हवाच नसल्यानं प्रकाश विखुरत नाही आणि सर्व अंतराळ काळं दिसतं. चला, या आश्चर्यकारक विज्ञानाचं सोपं रहस्य जाणून घेऊया.!
एकच सूर्य, दोन पूर्णपणे वेगळी आकाशं : तुम्ही भर दुपारी बाहेर उभे राहून वर आकाशाकडं पाहिलं तर, क्षितिजापासून क्षितिजापर्यंत चमकदार निळं आकाश तुम्हाला दिसेल. आता कल्पना करा की तुम्ही आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर आहात आणि तुम्ही सुर्याकडे पाहताय, मात्र तुम्हाला इथं आकाश निळे दिसत नाही. तिथं फक्त तुम्हाला आकाशात काळोख दिसेल. सूर्याचे तेजस्वी किरणं आणि असंख्य ताऱ्यांचे छोटे ठिपके एवढेच तुम्हाला दिसेल. अंतराळात गेल्यावर असं का होतं असावं? हे विचार करायला लावणारे आहे. सूर्य दोन्ही ठिकाणी तोच आहे. त्याचा प्रकाशही तोच आहे. तरी पृथ्वीवरून आकाश निळं आणि अंतराळात गेल्यावर एकदम काळेख दिसतो. याचं खरं कारण प्रकाश स्रोतात नाही. फरक आहे प्रकाशाच्या मार्गात, तो कशातून जातो किंवा जात नाही, याचा दिसण्यावर फरक पडतो. थोडक्यात याचं उत्तर आहे वातावरण. पृथ्वीचं आकाश निळं आहे कारण आपली पृथ्वी वायूंच्या जाड थरानं वेढलेली आहे. हा थर सूर्यप्रकाशासोबत विशिष्ट पद्धतीनं संवाद साधतो. अंतराळ काळं दिसतं कारण तिथं असे कोणतंही वातावरण नाही. पण फक्त आकाशाचा रंग “वातावरणामुळं बदलतो का?” हे समजण्यासाठी आपल्याला प्रकाशलहरी आणि नायट्रोजन-ऑक्सिजनच्या रेणूंपर्यंत जावं लागेल.
प्रकाश खरोखर काय आहे? : आपल्या सर्वांना सूर्यप्रकाश पांढरा दिसतो, पण खरं सांगायचं तर प्रकाश पांढरा नसतो. सुर्यप्रकाशात अनेक रंगांचं मिश्रण असतं. प्रत्येक रंग म्हणजे वेगवेगळ्या लांबीची प्रकाशलहर असते. शेकडो वर्षांपूर्वी आयझॅक न्यूटन यांनी एक मोठा प्रयोग केला होता. त्यांननी सूर्यप्रकाश काचेच्या प्रिझममधून जाऊ दिला आणि इंद्रधनुष्यासारखे रंग पाहिले होते. त्यांना लाल, केशरी, पिवळा, हिरवा, निळा, जांभळा असे रंग त्यात दिसले होते. हे सर्व रंग योग्य प्रमाणात मिसळले की डोळ्यांना पांढरा प्रकाश दिसतो. प्रत्येक रंगाची तरंगलांबी वेगळी असते. लाल प्रकाशाची तरंगलांबी जास्त असते, सुमारे 700 नॅनोमीटर. जांभळा आणि निळा प्रकाश खूपच लहान तरंगलांबीचा असतो, तो सुमारे 400 ते 450 नॅनोमीटरच्या आसपास असतो. ही तरंगलांबीची फरक आकाशाचा रंग समजावण्यात सर्वात महत्त्वाचा आहे.
रॅले विखुरणे : सूर्यप्रकाश पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश करतो, तेव्हा तो सरळ रेषेत जमिनीपर्यंत पोहोचत नाही. वातावरणात असंख्य वायू रेणू आहेत. मुख्यतः नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन, त्याशिवाय धूळ, बाष्प आणि इतर छोटे कण देखील पृथ्वीच्या वातावणात असतात, असं आपण सर्वजण शाळेत शिकलो आहोत. जेव्हा सूर्यप्रकाश या रेणूंमधून जातो, तेव्हा त्यातील काही प्रकाश रेणूंवर आदळतात आणि विविध दिशांना विखुरतात. यालाच 'विखुरणे' (rally scattering) असं म्हणतात. सर्व रंग सारखे विखुरत नाहीत. 1870 च्या दशकात ब्रिटिश भौतिकशास्त्रज्ञ लॉर्ड रॅले यांनी याबाबत गणित मांडलं होतं. त्यांनी दाखवलं की प्रकाश जेव्हा स्वतःच्या तरंगलांबीपेक्षा खूप लहान कणांवर आदळतो, तेव्हा विखुरण्याचं प्रमाण तरंगलांबीच्या चौथ्या घाताच्या व्यस्त प्रमाणात असतं. या चौथ्या घाताचा परिणाम लक्षणीय आहे. कमी तरंगलांबी असलेला प्रकाश अधिक विखुरला जातो. आकडेवारीवरून दिसून येतं की, लाल प्रकाशाच्या तुलनेत जांभळा आणि निळा प्रकाश पाच ते दहा पट अधिक विखुरला जातो. हिरवा आणि पिवळा प्रकाश यांच्यातील श्रेणीत येतात. लाल आणि नारंगी प्रकाश फारसा विखुरला जात नाही; ते सरळ रेषेत पुढे जातात. म्हणून सूर्यप्रकाश वातावरणात येताच निळा आणि जांभळा प्रकाश सर्व दिशांना विखुरतो. लाल-केशरी सरळ जातो. हा विखुरलेला निळा प्रकाश आकाशाच्या प्रत्येक भागातून आपल्या डोळ्यांपर्यंत पोहोचतो. त्यामुळं संपूर्ण आकाश आपल्याला निळं दिसतं. NASA च्या Space Place संकेतस्थळावरही, निळा प्रकाश लहान लहर असल्यानं जास्त विखुरतो, असं म्हटलं आहे.
आकाश निळं, जांभळे का दिसत नाही? : रॅलेच्या गणितानुसार जांभळा प्रकाश निळ्यापेक्षाही जास्त विखुरला पाहिजे. मग आकाश जांभळं का दिसत नाही? याची देखील काही कारणे आहेत. सूर्यप्रकाशात जांभळ्यापेक्षा निळा प्रकाश जास्त असतो. आपले डोळे जांभळ्या प्रकाशासाठी कमी संवेदनशील आहेत. डोळ्यातील शंकू पेशी मुख्यतः लाल, हिरवा आणि निळ्यासाठी असतात. जांभळ्या प्रकाशाचा काही भाग वरच्या वातावरणात शोषला जातो. सूर्याचा वर्णपट, वातावरणाचे शोषण आणि डोळ्यांची संवेदनशीलता एकत्र येऊन आकाश निळं दिसतं. अमेरिकन वैज्ञानिक आणि रॉयल ऑब्झर्व्हेटरी ग्रीनविचच्या तज्ञांनीही हे स्पष्ट केलं आहे.
सूर्योदय आणि सूर्यास्ताला आकाश लाल-केशरी का दिसतं? : रॅले विखुरणेच सूर्योदय-सूर्यास्ताचं सुंदर रंगही समजावतं. सूर्य क्षितिजाजवळ असताना प्रकाश जास्त लांबचा मार्ग वातावरणातून कापतो. त्या लांबच्या प्रवासात निळा-जांभळा प्रकाश पूर्णपणे विखुरून जातो. शिल्लक राहतो फक्त लाल-केशरी प्रकाश. तो कमी विखुरतो म्हणून आपल्यापर्यंत पोहोचतो. म्हणून सूर्य आणि आकाश लाल-केशरी चमकतात. दुपारी सूर्य वर असताना प्रकाशाचा मार्ग कमी होती म्हणून सूर्य जवळपास पांढरा आणि आकाश निळं दिसतं.
ढग पांढरे का दिसतात? : ढगांमधील पाण्याचे थेंब वायूच्या रेणूंपेक्षा खूप मोठे असतात. ते प्रकाशाचे विकिरण (scatter) करतात; सर्व रंगांचे विकिरण समान प्रमाणात होत असल्यामुळं ढग पांढरे दिसतात. दाट ढग अधिक प्रकाश अडवतात, म्हणूनच ते राखाडी रंगाचे दिसतात. NOAA सारख्या संस्थांनीही याचं स्पष्टीकरण दिलं आहे.
जेव्हा तुम्ही वातावरणाच्या बाहेर जाता तेव्हा काय होतं? : 'रेली स्कॅटरिंग' (Rayleigh scattering) ही प्रक्रिया केवळ दाट वातावरणातच घडते. जसजसे आपण वर जातो, मग ते विमान, फुगा किंवा अंतराळयानाद्वारे असो तसतशी हवा विरळ होत जाते. आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकाच्या (International Space Station) उंचीवर (सुमारे 400 किलोमीटर) कोणतेही लक्षणीय वातावरण उरलेलं नसतं; तिथं हवेचे रेणू इतके विरळ असतात की ते प्रकाशाचे प्रभावीपणे विखुरण (scattering) करू शकत नाहीत. प्रकाश विखुरण्यासाठी हवा नसल्यामुळं, निळा प्रकाश सर्व दिशांना पसरत नाही; त्याऐवजी, सूर्यप्रकाश सरळ रेषेत प्रवास करतो. जेव्हा अंतराळवीर थेट सूर्याकडे किंवा पृथ्वी, चंद्रासारख्या प्रकाशमान वस्तूंवर नजर टाकतात तेव्हाच त्यांना प्रकाश दिसतो; अन्यथा, आजूबाजूचा परिसर पूर्णपणे काळाकुट्ट दिसतो, ज्यात केवळ ताऱ्यांचा प्रकाश लहान ठिपक्यांसारखा चमकताना दिसतो. नासाच्या अंतराळवीरांनी काढलेल्या छायाचित्रांमध्ये हे स्पष्टपणे दिसून येतं: अंतराळवीरांवर सूर्यप्रकाश पडल्यामुळं ते उजळलेले दिसतात, तरीही त्यांच्या भोवतालचे आकाश मात्र गडद काळं असतं. हे तुम्ही अगदी एका सोप्या साध्या उदाहरणावरून घरीच समजून घेऊ शकता. पृथ्वीचं वातावरण म्हणजे धूळ भरलेल्या खोलीसारखे आहे. जर तुम्ही त्या धुळीमध्ये टॉर्चचा प्रकाशझोत टाकला, तर तो प्रकाशझोत आपल्या संपूर्ण मार्गावर चमकताना दिसतो, कारण त्यातील धूळ प्रकाशाला विखुरते. याउलट, जर तुम्ही अंतराळात टॉर्चचा प्रकाश टाकला, तर फक्त टॉर्च आणि ज्या वस्तूवर तो प्रकाश पडतो तीच वस्तू दिसेल; त्यामधील मोकळी जागा मात्र अंधारातच राहील. पृथ्वीचे आकाश म्हणजे ती धूळ भरलेली खोली आहे, तर बाह्य अवकाश म्हणजे ती मोकळी जागा.
रेले स्कॅटरिंग : थोडक्यात सांगायचं तर, पृथ्वीवरील निळे आकाश आणि अवकाशातील काळं आकाश ही एकाच प्रक्रियेची दोन रूपे आहेत. पृथ्वीवर, सूर्यप्रकाश नायट्रोजन आणि ऑक्सिजनच्या रेणूंच्या दाट थरातून प्रवास करतो. हे रेणू दृश्य प्रकाशाच्या तरंगलांबीपेक्षा (wavelengths) लहान असल्यानं 'रेले स्कॅटरिंग' (Rayleigh scattering) नावाची प्रक्रिया घडते. यात निळा आणि जांभळा प्रकाश अधिक तीव्रतेनं विखुरला जातो, ज्यामुळं आकाश निळं दिसतं. सूर्योदय आणि सूर्यास्ताच्या वेळी, प्रकाशाला अधिक अंतर पार करावं लागतं; त्यामुळं निळा प्रकाश विखुरला जाऊन दूर होतो आणि केवळ लाल, केशरी छटा उरतात.
वातावरणाच्या बाहेर गेल्यावर ही प्रक्रिया थांबते : कारण तिथे रेणू नसल्यामुळं प्रकाश विखुरत (scattering) नाही. तिथं केवळ थेट सूर्यप्रकाश, जवळच्या वस्तूंवरून परावर्तित झालेला प्रकाश आणि अवकाशातील सभोवतालचा काळोख असतो. सूर्यप्रकाश आणि भौतिकशास्त्राचे नियम तेच असतात, तरीही हवेची उपस्थिती किंवा अनुपस्थिती एक पूर्णपणे वेगळे दृश्य निर्माण करते. लॉर्ड रेले यांनी 1871 मध्ये यामागील गणिती सिद्धांत मांडला होता. पुढे 1899 मध्ये, त्यांनी हे सिद्ध केलं की आकाश निळं दिसण्यासाठी केवळ हवेचे रेणू पुरेसे आहेत. आजही नासा (NASA), एनओएए (NOAA) आणि अनेक शास्त्रज्ञ साध्या प्रयोगांद्वारे ही संकल्पना मुले आणि सामान्य जनतेला समजावून सांगतात. पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्ही आकाशाकडे पाहाल किंवा अंतराळवीरांचे फोटो बघाल, तेव्हा हे लक्षात ठेवा. हा केवळ रंगांचा विषय नाही, तर प्रकाश आणि हवा यांच्यातील एक सुंदर परस्परसंबंध आहे. हे ज्ञान निसर्गातील अगदी लहान घटकांमधीलही अद्भुत गोष्टी उलगडून दाखवतं. आकाशाचे निरीक्षण करा, प्रश्न विचारा आणि समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. विश्वाला समजून घेण्याची हीच तर खरी सुरुवात आहे.
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