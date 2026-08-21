मंगळावर उतरणारं पहिलं यान कोणतं?, मानवी इतिहासाचा क्रांतिकारी प्रवास
20 ऑगस्ट 1975 रोजी प्रक्षेपित वायकिंग 1 नं 20 जुलै 1976 रोजी मंगळावर पहिलं यशस्वी लँडिंग केलं होतं.
Published : August 21, 2026 at 12:23 PM IST
मुंबई : 20 ऑगस्ट 175 रोजी केप कॅनव्हरल एअर फोर्स स्टेशनच्या कॉम्प्लेक्स 41 वरून टायटन-सेंटर रॉकेटनं वायकिंग 1 अंतराळयानाला अवकाशात सोडलं होतं. ही घटना फक्त एक यान प्रक्षेपणाची नव्हती, तर मानवजातीच्या दीर्घकाळ चाललेल्या स्वप्नाची सुरुवात होती. मंगळ हा नेहमीच पृथ्वीच्या आकाशात चमकणारा लाल तारा होता. प्राचीन काळापासून ज्योतिषशास्त्रज्ञ, खगोलशास्त्रज्ञ आणि कवी यांनी या ग्रहाबद्दल कल्पना केल्या होत्या. पण 20 जुलै 1976 रोजी वायकिंग 1 लँडरनं मंगळाच्या पृष्ठभागावर सुरक्षितपणे उतरून पहिल्या उच्च-गुणवत्तेच्या प्रतिमा पाठवल्या होत्या. त्या क्षणी मानवाच्या ज्ञानाचा नवा इतिहास लिहला गेला. सोव्हिएत युनियनच्या मार्स 3 लँडरने 1971 मध्ये तांत्रिकदृष्ट्या पहिलं लँडिंग केलं होतं, पण काही सेकंदानंतर त्याचा संपर्क खंडित झाला होता. वायकिंग 1 नं मात्र खऱ्या अर्थानं यशस्वी लँडिंग केलं आणि मंगळ संशोधनाच्या नव्या युगाला सुरूवात झाली.
On July 20, 1976, NASA’s Viking 1 lander broke ground on 50 years of Mars surface exploration.— NASA Mars (@NASAMars) July 20, 2026
From the first landing, to rovers crossing the desert, to helicopter flights, we’ve been digging into the secrets of Mars ever since. pic.twitter.com/gb5V7LQsuR
मानवाच्या जुन्या स्वप्नांचं नवीन वास्तवात रूपांतर : मंगळाबद्दलचं कुतूहल हजारो वर्षे जुनं आहे. भारतीय खगोलशास्त्रातही मंगळाला महत्त्वाचं स्थान आहे. प्राचीन ग्रंथांमध्ये तो युद्ध आणि शौर्याचे प्रतीक मानला जात असे. आधुनिक युगात टेलीस्कोपच्या शोधानंतर मंगळावर कालव्यांची कल्पना करण्यात आली आणि काही शास्त्रज्ञांनी त्यावर जीवसृष्टी असल्याची शक्यता व्यक्त केली. नासाच्या वायकिंग मिशननं या कल्पनांना वैज्ञानिक आधार देण्याचं काम हाती घेतलं. यात वायकिंग 1 आणि वायकिंग 2 अशी दोन यानं मंगळावर पाठवण्यात आली होती. प्रत्येक यानात ऑर्बिटर आणि लँडर असे दोन भाग होते. ऑर्बिटरचं वजन सुमारे 2339 किलोग्राम तर लँडरचं 978 किलोग्राम होतं. एकूण यानाचं वजन 3527 किलोग्राम होतं. ही रचना मॅरिनर अंतराळयानांच्या आधारे तयार करण्यात आली होती, तर लँडर सर्वेयर चंद्र लँडरसारखं दिसत होतं.
प्रक्षेपणापूर्वीची अडचण आणि शेवटचा निर्णय : प्रक्षेपणापूर्वी पहिल्या यानाची बॅटरी डिस्चार्ज झाली होती. त्यामुळं नासाच्या शास्त्रज्ञांनी मूळ यानाऐवजी दुसरे यान वापरण्याचा निर्णय घेतला. तेच वायकिंग 1 म्हणून प्रक्षेपित झालं. प्रक्षेपण 20 ऑगस्ट 1975 रोजी रात्री 21:22 UT वेळेस झालं होतं. लॉंच व्हेईकल टायटन IIIE-सेंटर होतं. तीन कोर्स करेक्शननंतर 19 जून 1976 रोजी यानानं मंगळाच्या कक्षेत प्रवेश केला. प्रारंभिक कक्षा 1500 ते 50300 किलोमीटर होती. दुसऱ्या दिवशी ती 1500 ते 32800 किलोमीटरच्या ऑपरेशनल कक्षेत आणली गेली. ऑर्बिटरनं क्रायसी प्रदेशातील प्राथमिक लँडिंग साइटचं फोटो पाठवले. पण ते अपेक्षेपेक्षा खडबडीत असल्याचं दिसलं. त्यामुळं शास्त्रज्ञांनी नवीन फोटोंच्या आधारे क्रायसी प्लॅनिशियाच्या पश्चिम उतारांवर नवीन साइट लॉंडिंगसाठी निवडली.
सुरक्षित अवतरणनंतर पाठवली प्रतिमा : 20 जुलै 1976 रोजी सकाळी 08:32 यूटी वेळेस लँडर ऑर्बिटरपासून वेगळं झालं. गुंतागुंतीच्या वायुमंडलीय प्रवेश प्रक्रियेनंतर ते 11:53:06 यूटी वेळेस 22.483 डिग्री उत्तर अक्षांश आणि 47.94 डिग्री पश्चिम रेखांश येथे उतरलं. हे स्थान नियोजित ठिकाणापासून सुमारे 28 किलोमीटर दूर होतं. उतरताच यानानं उच्च-गुणवत्तेच्या तीन रंगांच्या प्रतिमा घेण्यास सुरुवात केली. 300 डिग्रीचा पॅनोरामा तयार झाला ज्यात यानाचं भाग आणि सभोवतालचे सौम्य उतार दिसत होते. तापमान सकाळी उणे 86 डिग्री सेल्सिअस ते दुपारी उणे 33 डिग्री सेल्सिअस इतकं नोंदवलं गेलं. सिस्मोमीटर मात्र काम करत नव्हतं.
माती नमुन्यासह जीवसृष्टीचा मंगळावर शोध : 28 जुलै 1676 रोजी लँडरच्या रोबोटिक हातानं पहिला मातीचा नमुना घेतला आणि विशेष जैविक प्रयोगशाळेत टाकला. या प्रयोगशाळेत गॅस क्रोमॅटोग्राफ मास स्पेक्ट्रोमीटर होते. चार नमुन्यांच्या एकत्रित आकडेवारीतून जीवसृष्टीच्या अस्तित्वाची कमकुवत सकारात्मक शक्यता दिसली. पण मुख्य चाचणीत सेंद्रिय संयुगे 10-100 भाग प्रति अब्ज पेक्षा जास्त असल्यास ओळखता येतील, अशा क्षमतेच्या प्रयोगात नकारात्मक निकाल आले. मातीत सल्फरची विपुलता आढळली जी पृथ्वी किंवा चंद्रावर आढळलेल्या कोणत्याही पदार्थापेक्षा वेगळी होती. हे निष्कर्ष आजही चर्चेत आहेत आणि मंगळावर जीवसृष्टीच्या शोधासाठी प्रेरणा आहे.
ऑर्बिटर, लँडरचा दीर्घ कार्यकाळ : दोन्ही वायकिंग मिशनचं प्राथमिक काम नोव्हेंबर 1976 मध्ये संपलं. पण विस्तारित मिशन नोव्हेंबर 1976 ते मे 1978 आणि कंटिन्युएशन मिशन मे 1987 ते जुलै 1997 पर्यंत चालू होतं. वायकिंग 1 चं ऑर्बिटर जुलै 1979 ते जुलै 1980 पर्यंत सर्वे मिशन चालवत राहिलं. लँडर दैनंदिन आणि नंतर साप्ताहिक हवामान अहवाल पाठवत राहिलं. जानेवारी 1983 मध्ये त्याला थॉमस मच मेमोरियल स्टेशन असं नाव देण्यात आलं. थॉमस ए. मच हे वायकिंग इमेजिंग टीमचे नेतृत्व करत होते. 6 ऑक्टोबर 1980 रोजी त्यांचं निधन झालं होतं. लँडर 11 नोव्हेंबर 1982 पर्यंत कार्यरत राहिलं. पृथ्वीवरून पाठवलेल्या चुकीच्या कमांडमुळं संपर्क तुटला आणि पुन्हा जोडता आला नाही. ऑर्बिटर 1489 कक्षांनंतर 7 ऑगस्ट 1980 रोजी अॅटिट्यूड कंट्रोल प्रॉपेलंट संपल्यानं बंद करण्यात आलं.
वैज्ञानिक योगदान : ऑर्बिटरवर दोन व्हिडिकॉन कॅमेरे असलेली इमेजिंग सिस्टीम, वॉटर व्हेपर मॅपिंगसाठी इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर आणि थर्मल मॅपिंगसाठी इन्फ्रारेड रेडिओमीटर होते. लँडरवर दोन फॅसिमाईल कॅमेरे, गॅस क्रोमॅटोग्राफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, सिस्मोमीटर, एक्स-रे फ्लोरेसन्स स्पेक्ट्रोमीटर, बायोलॉजिकल लॅबोरेटरी, हवामान साधन पॅकेज आणि रिमोट सॅम्पलर आर्म होते. एरोशेलवर रिटार्डिंग पोटेंशियल अॅनालायझर, अप्पर-अॅटमॉस्फिअर मास स्पेक्ट्रोमीटर आणि प्रेशर, टेंपरेचर, डेन्सिटी सेन्सर्स होते. दोन्ही ऑर्बिटरनं एकूण 526363 प्रतिमा पाठवल्या आणि मंगळाच्या सुमारे 97 टक्के पृष्ठभागाचं 300 मीटर रिझोल्यूशनवर मॅपिंग केलं. लँडरनं दोन लँडिंग साइट्सच्या 4500 प्रतिमा पाठवल्या होत्या.
नावीन ऊर्जा स्रोत : प्रत्येक लँडरवर दोन SNAP-19 रेडिओआयसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर होते. ऑर्बिटर सोलर-पॉवर्ड होते. या तंत्रज्ञानं त्या काळातील अत्यंत प्रगत होती. रेडिओआयसोटोप जनरेटरमुळं लँडर दीर्घकाळ कार्यरत राहू शकलं. मंगळाच्या कठीण वातावरणातही यानानं यशस्वी काम केलं. वायुमंडलीय प्रवेशादरम्यान हवा नमुन्यांचं विश्लेषण करण्यात आलं.
मंगळाच्या पृष्ठभागाची नवीन ओळख : वायकिंग 1 नं पाठवलेल्या प्रतिमांमुळं मंगळाच्या पृष्ठभागाची वास्तविकता समोर आली. सौम्य उतार, खडक आणि मातीचे स्वरूप स्पष्ट झालं. तापमानातील मोठ्या फरकांमुळं वातावरणाचं स्वरूप समजलं. सल्फरची विपुलता आणि सेंद्रिय संयुगांच्या अनुपस्थितीने शास्त्रज्ञांना नवीन प्रश्न पडले. हे प्रश्न आजही क्युरिऑसिटी, पर्सिव्हरन्स सारख्या रोव्हर्सद्वारे सोडवले जात आहेत. वायकिंगनं सुरू केलेलं काम आजही सुरू आहे.
मानवी मोहिमांसाठी पाया : नासाचे आर्टेमिस मिशन चंद्रावर मानवी उपस्थिती वाढवत आहेत. यातून मंगळावरील पहिल्या मानवी मोहिमांसाठी पाया रचला जात आहे. मंगळावर एकेकाळी उबदार आणि ओलं हवामान होतं का, तेथे जीवसृष्टी होती का, या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी वायकिंगनं पाया रचला होता. आज रोव्हर आणि ऑर्बिटर मंगळाचा अभ्यास करत आहेत.
ऐतिहासिक महत्त्व : वायकिंग 1 चं यश केवळ अमेरिकेचं नव्हतं, तर संपूर्ण मानवजातीचं होतं. तेव्हाच्या तंत्रज्ञानानं इतके जटिल यान तयार करणं आव्हानात्मक होतं, तरीही यश मिळालं. लँडरनं जवळजवळ सहा वर्षे मंगळावर काम केलं. ऑर्बिटरनेही दीर्घकाळ प्रतिमा पाठवल्या. मंगळाच्या दोन चंद्रांच्या उच्च-गुणवत्तेच्या प्रतिमाही मिळाल्या. मॅरिनर 9 च्या तुलनेत या खूप चांगल्या होत्या.
आजच्या संशोधनात वायकिंग 1चा प्रभाव : आजही वायकिंग 1 च्या डेटाचा वापर केला जातो. मातीच्या विश्लेषणाच्या निष्कर्षांवरून नवीन प्रयोग डिझाइन केले जातात. जीवसृष्टीच्या शोधासाठी अधिक संवेदनशील साधनं तयार केली जातात. मंगळाच्या हवामानाच्या दीर्घकालीन नोंदी व्हिकिंगमुळं सुरू झाल्या. यामुळं शास्त्रज्ञांना ग्रहाच्या उत्क्रांतीबद्दल अधिक माहिती मिळाली.
तांत्रिक आव्हानं : यानाची रचना, वजन, ऊर्जा स्रोत, वैज्ञानिक साधनं या सर्व गोष्टींमुळं मिशन यशस्वी झालं. कक्षेत प्रवेश, लँडिंग साइट बदल, सुरक्षित अवतरण या सर्व टप्प्यांवर अचूकता आवश्यक होती. चुकीच्या कमांडमुळं लँडरचा संपर्क तुटला होता. त्यातून अंतराळ मोहिमांमध्ये सावधगिरी बाळगत मानवानं धडे घेतले.
भविष्यातील दृष्टिकोन : वायकिंग 1 ने मंगळावर पाऊल ठेवलं, तेव्हापासून मानवजातीची नजर लाल ग्रहावर आहे. आज रोव्हर मातीचे नमुने गोळा करत आहेत. भविष्यात ते पृथ्वीवर आणले जातील. मानवी मोहिमांमध्ये शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी वायकिंग 1सारख्या मिशनच्या शिकवणी उपयुक्त ठरतील. मंगळावर एकेकाळी जीवन होते का, या प्रश्नाचं उत्तर शोधणे हेच वायकिंग 1चं मुख्य उद्दिष्ट होते आणि ते आजही चालू आहे.
वायकिंग 1 चे प्रक्षेपण आणि यशस्वी लँडिंग हे फक्त वैज्ञानिक यश नव्हतं, तर मानवी जिज्ञासेचं प्रतीक होतं. 20 जुलै 1976 हा दिवस मंगळ संशोधनाच्या इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी लिहिला जाईल. आज 50 वर्षांनंतरही त्याचं योगदान अमूल्य आहे. नासा आणि इतर एजन्सी या पायावर उभे राहून पुढे जात आहेत. मंगळावर मानवी पाऊल पडेल, तेव्हा वायकिंग 1 चं नाव आदरानं घेतलं जाईल.
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