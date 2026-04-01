Explainer : काय आहे नासाची आर्टेमिस II मोहीम? आज होणार प्रक्षेपित, 50 वर्षांनंतर पुन्हा चंद्राकडे मानवाची झेप
नासाचे चार अंतराळवीर आज आर्टेमिस II मोहिमेत चंद्राच्या दिशेनं अंतराळात झेप घेणार आहेत. 1972 च्या अपोलो 17 नंतर मोहिमेनंतर मानवर पहिल्यांदाच पुन्हा चंद्राजवळ जाणार आहे.
Published : April 1, 2026 at 7:00 AM IST
मुंबई : अमेरिकेच्या अंतराळ संशोधन संस्था नासा (NASA) च्या आर्टेमिस कार्यक्रमातील आर्टेमिस II ही पहिली मानवी मोहीम आहे. ही मोहीम चंद्राभोवती चार अंतराळवीरांना फिरवून पुन्हा पृथ्वीवर परत आणणार आहे. 1972 मध्ये अपोलो 17 नंतर प्रथमच मानव पृथ्वीच्या कमी कक्षेच्या बाहेर जाणार आहे. ही सुमारे 10 दिवसांची मोहीम 1 एप्रिल 2026 रोजी (स्थानीय वेळेनुसार संध्याकाळी 6:24 वाजता) केनेडी स्पेस सेंटरमधून प्रक्षेपित करण्याचं लक्ष्य आहे. या मोहिमेद्वारे स्पेस लाँच सिस्टम (SLS) रॉकेट आणि ओरियन स्पेसक्राफ्टची मानवी अंतराळ प्रवासासाठी चाचणी घेतली जाईल. ही मोहीम भविष्यात चंद्रावर दीर्घकालीन मानवी वसाहत आणि मंगळ ग्रहाकडे प्रवासासाठी आधारभूत ठरेल. आर्टेमिस III मध्ये चंद्रावर उतरण्याची चाचणी आणि आर्टेमिस IV मध्ये प्रत्यक्ष चंद्र लँडिंगचं नियोजन आहे.
काय आहे आर्टेमिस II मोहीम : आर्टेमिस II मोहीम प्रक्षेपणानंतर ओरियन स्पेसक्राफ्ट पृथ्वीच्या उच्च कक्षेत सुमारे 24 तास राहील. यावेळी जीवनरक्षण प्रणाली, हाताळणी चाचण्या आणि इतर प्रणालींची पडताळणी केली जाईल. त्यानंतर 'ट्रान्सलुनर इंजेक्शन' बर्नद्वारे स्पेसक्राफ्टला चंद्राच्या दिशेनं पाठवलं जाईल. चंद्रापर्यंतचा चार दिवसांचा प्रवास असेल. चंद्राच्या दूरच्या बाजूला सुमारे 4,000 ते 6,000 मैल अंतरावरून फ्लायबाय केलं जाईल. ही मोहीम 'फ्री-रिटर्न ट्रॅजेक्टरी' वापरते, ज्यात चंद्राच्या गुरुत्वाकर्षणामुळे स्पेसक्राफ्ट आपोआप पृथ्वीच्या दिशेनं वळतं. परतीच्या प्रवासावेळी मोठ्या इंजिन बर्नची गरज पडत नाही. परतीच्या वेळी ओरियन 25,000 मैल प्रति तास वेगानं वातावरणात प्रवेश करेल आणि सॅन डिएगोच्या किनाऱ्याजवळ पॅसिफिक महासागरात स्प्लॅशडाउन करेल. या संपूर्ण प्रवासात अंतराळवीर स्पेसक्राफ्टची हाताळणी, संवाद प्रणाली आणि इतर चाचण्या करतील.
आर्टेमिस II चे अंतराळवीर :
कमांडर रीड वायझमन (NASA): हे अनुभवी अंतराळवीर आहेत. त्यांनी या आगोदर आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर (ISS) सेवा बजावलीय. ते नौदलाचे अनुभवी वैमानिक असून दुसऱ्यांदा अंतराळात जाणार आहेत.
पायलट व्हिक्टर ग्लोव्हर (NASA): चंद्राच्या जवळ जाणारे हे पहिले कृष्णवर्णीय अंतराळवीर आहेत. हे अमेरिकन नौदलातील माजी पायलट आहेत.
मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्तिना कोच (NASA): चंद्राकडे जाणारी पहिली महिला अंतराळवीर आहे. त्यांच्या नावावर सर्वाधिक काळ अंतराळात राहण्याचा विक्रम आहे.
मिशन स्पेशलिस्ट जेरेमी हॅन्सन (CSA): हॅन्सन, कॅनेडियन अंतराळवीर आहेत. ते चंद्रभोवती या मोहिमेत फेरी मारणारे पहिले गैर अमेरिकन अंतराळवीर असतील.
वैज्ञानिक प्रयोग आणि महत्त्व : आर्टेमिस II केवळ चाचणी मोहीम नाही, तर वैज्ञानिक संशोधनाचीही संधी आहे. अंतराळवीर ARCHeR, AVATAR सारख्या प्रयोगांमध्ये भाग घेतील. यात झोप, तणाव, संज्ञानात्मक क्षमता, रोगप्रतिकारक शक्ती आणि खोल अंतराळातील विकिरण प्रभाव यांचा अभ्यास केला जाईल. ऑर्गन-ऑन-ए-चिप तंत्रज्ञान वापरून मानवी पेशींच्या प्रतिक्रिया तपासल्या जातील. या मोहिमेद्वारे मानवी आरोग्य, स्पेसक्राफ्ट प्रणाली आणि अंतराळातील वातावरण याबाबत मौल्यवान डेटा मिळेल. हा डेटा भविष्यातील चंद्र लँडिंग आणि मंगळ मोहिमांसाठी उपयुक्त ठरेल.
रणनीतिक महत्त्व : आर्टेमिस II मोहीम पायाभूत मोहीम आहे. ही मोहीम यशस्वी झाल्यास चंद्रावर स्थायिक होणे आणि मंगळाकडे मानवी प्रवास शक्य होईल. ही मोहीम आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, वैज्ञानिक प्रगती आणि मानवजातीच्या भविष्यातील अवकाश अन्वेषणाला नवीन दिशा देईल.
