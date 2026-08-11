सोनिक बूमचं विज्ञान: विमान दिसत नसतानाही आवाज का ऐकू येतो?
नासाच्या X-59 प्रायोगिक विमानाद्वारे सोनिक बूमची खरं विज्ञान आज आपण समजून घेणार आहोत. सुपरसॉनिक उड्डाण आता कसं शक्य होणार, ते जाणून घ्या?.
Published : August 11, 2026 at 4:40 PM IST
मुंबई : सोनिक बूम आवाजाबद्दल तुम्ही अनेकदा ऐकलं असेल. जेव्हा एखादे विमान ध्वनीच्या वेगापेक्षा जास्त वेगानं आकाशात उडतं, तेव्हा ऐकू येणाऱ्या मोठ्या, स्फोटक आवाजाला सोनिक बूम म्हटलं जात. विमान आकाशात उडताना विमानाभोवती दाब लहरी तयार होतात, ज्यामुळं शॉक वेव्ह्स (shock waves ) निर्माण होतात आणि त्या जमिनीपर्यंत खाली पोहचतात. यावर अमेरिकेची अंतराळ संस्था नासा संशोधन करतेय. एक्स-59 विमानाच्या साहाय्यानं नासा या आवाजाला कमी करण्यासाठी आभ्यास करतेय. यामुळं भविष्यात जमिनीवरून व्यावसायिक सुपरसॉनिक उड्डाणांचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. मात्र, आपण सोनिक बूम मागील विज्ञान समजून घेणं महत्त्वाचं आहे, कारण या आवाजामुळं पर्यावरणाला मोठी हानी निर्माण होते.
सोनिक बूम म्हणजे नेमकं काय? : सोनिक बूम म्हणजे विमान जेव्हा आवाजाच्या वेगापेक्षा अधिक वेगानं हवेत उडतं तेव्हा निर्माण होणारा तीक्ष्ण आवाज म्हणजे सोनिक बूम. हा आवाज फक्त एका क्षणाचा नसतो. विमान हवेतून वेगानं जात असताना त्याच्या भोवती दाबाच्या लाटा तयार होतात. या लाटा जमिनीकडं येतात आणि आपल्या कानांना जोरदार धमाक्यासारखा आवाज ऐकू येतो. यालाच सोनिक बूम म्हणतात. विमान आवाजाच्या वेगापेक्षा म्हणजे मॅक 1 पेक्षा जास्त वेगानं उडत असते तेव्हा ही घटना घडते. आवाजाचा वेग साधारणपणे समुद्रसपाटीवर ताशी सुमारे 1225 किलोमीटर असतो. पण उंचीनुसार हा वेग कमी-जास्त होतो. सोनिक बूम फक्त लष्करी विमानांपुरतं मर्यादित नाही. भविष्यात व्यावसायिक सुपरसॉनिक विमानंही असे आवाज निर्माण करू शकतात. म्हणूनच नासा या विषयावर संशोधन करत आहे. सोनिक बूम ऐकणारे लोक अनेकदा घाबरतात आणि आवाजाचा त्रास अनुभवतात. घरांच्या खिडक्या थरथरणे, भिंती हादरणे असे परिणामही होण्याची शक्यता जास्त असते. म्हणूनच या आवाजाचं स्वरूप समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.
काय आहे सामान्य गैरसमज? : अनेक लोकांना वाटतं की सोनिक बूम फक्त विमान “आवाजाची भिंत” तोडतं त्या क्षणीच तयार होतो. पण हे पूर्णपणे चुकीचं आहे. विमान एकदा आवाजाच्या वेगापेक्षा अधिक वेगानं उडायला लागलं की ते सतत सोनिक बूम निर्माण करत राहतं. जोपर्यंत एखादे विमान 'सुपरसॉनिक' वेगानं (म्हणजेच ध्वनीच्या वेगापेक्षा अधिक वेगानं) उड्डाण करतं, तोपर्यंत त्यातून निर्माण होणारा आवाज जमिनीवरून ऐकू येतो. जेव्हा विमान ध्वनीच्या वेगापेक्षा कमी वेगाने उडतं, तेव्हा हवेला विमानाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळतो; त्यामुळं हवेतील दाबाच्या लहरी (pressure waves) विमानापुढं प्रवास करू शकतात. मात्र, एकदा का विमानानं ध्वनीचा वेग ओलांडला, की तेव्हा या लहरी विमानामागे आणि बाजूला होतात. त्या पुढं जाऊ शकत नाहीत. यामुळेच ध्वनीचे जोरदार धक्के तयार होतात.
सोनिक बूम कसा तयार होतो? : विमान हवेत उडत असताना हवेच्या कणांना बाजूला ढकलतं. यामुळं दाबात बदल होतो. कमी वेगावर हे बदल सौम्य असतात आणि लाटा सर्व दिशांना पसरतात. पण सुपरसॉनिक वेगावर विमान लाटांपेक्षा वेगानं पुढे जातं. त्यामुळं दाबातील बदल अचानक आणि जोरदार होतात. याला शॉक वेव्ह म्हणतात. विमानाच्या नाकावर, कॉकपिटवर, पंखांवर, इंजिनच्या प्रवेशद्वारावर, शेपटीवर आणि हवेला अडथळा करणाऱ्या प्रत्येक भागावर अशा शॉक वेव्ह तयार होतात. या अनेक लाटा जमिनीकडं जाताना एकत्र येतात. शेवटी बहुतेक वेळा फक्त दोन मुख्य लाटा जमिनीपर्यंत पोहोचतात. एक विमानाच्या पुढच्या भागापासून आणि दुसरी मागच्या भागापासून. या दोन लाटांमुळेच आपल्याला “बूम-बूम” असा आवाज ऐकू येतो. कधी कधी एकच जोरदार आवाज किंवा सौम्य गडगडही ऐकू येते.
सोनिक बूमचा प्रभाव किती क्षेत्रावर पडतो? : सोनिक बूम फक्त विमानाच्या खालीच ऐकू येत नाही. लाटा विमानाच्या मार्गासभोवती पसरतात. याला “कार्पेट” म्हणतात. म्हणजे जमिनीवर एक मोठा पट्टा तयार होतो ज्यामध्ये अनेक किलोमीटरच्या क्षेत्रात आवाज ऐकू येतो. विमान जितकं उंच आणि वेगानं उडतं तितकं हे क्षेत्र मोठं होऊ शकतं. एका सुपरसॉनिक विमानाचा सोनिक बूम शेकडो किंवा हजारो लोकांना एकाच वेळी ऐकू येऊ शकतो. या आवाजामुळं. घरं, शाळा, रुग्णालये यांच्यावरही परिणाम होऊ शकतो. सोनिक बूमचा आवाज कमी कसा करता येईल, यावर नासाचं संशोधन सुरू आहे. या कार्पेटचा त्रास कमी करण्यासाठी नासा पर्याय शोधत आहे.
विमान दिसत नसतानाही आवाज का ऐकू येतो? : सुपरसॉनिक विमानं जमिनीपासून खूप उंच आकाशात उडतात. अनेकदा 55,000 फूट किंवा त्याहून अधिक उंचीवर हे विमान उडू शकतात. या आवाजाला 55,000 फूटावरून जमिनीपर्यंत येण्यासाठी जवळजवळ एक मिनिट लागू शकतो. या दरम्यान विमान आणखी अनेक मैल पुढे गेलेलं असतं. म्हणूनच आवाज ऐकू आला तरी आकाशात विमान दिसत नाही, किंवा फार लांब दिसतं. लोक अनेकदा आवाजाच्या दिशेकडं पाहतात पण विमान तेथं दिसत नाही.
आवाज प्रत्येकासाठी वेगळा का वाटतो? : सोनिक बूमचा आवाज सर्वांना सारखा ऐकू येत नाही. विमानाचा आकार, उड्डाणाचा मार्ग, हवामान आणि वातावरणीय स्थिती यावर आवाजाचं स्वरूप अवलंबून असतं. एकाच उड्डाणात एका व्यक्तीला तीक्ष्ण एक बूम ऐकू येईल, दुसऱ्याला दोन जवळचे बूम आणि तिसऱ्याला सौम्य गडगड ऐकायला मिळू शकते. तापमान, वाऱ्याची दिशा, आर्द्रता आणि वातावरणातील थर यांमुळं लाटा बदलतात. काही वेळा आवाज कमी होतो तर काही वेळा वाढतो. नासा या बदलांचा अभ्यास करत आहे, जेणेकरून भविष्यातील विमानं कोणत्याही परिस्थितीत कमी आवाज करतील.
नासा यावर का करतंय संशोधन? : सोनिक बूम आवाज त्रासदायक असल्यामुळं अनेक दशकांपासून अमेरिकेत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जमिनीवर व्यावसायिक सुपरसॉनिक उड्डाणांवर बंदी आहे. नागरिक आणि इमारतींना होणाऱ्या त्रासामुळं ही बंदी घालण्यात आली आहे. नासा अनेक वर्षांपासून सोनिक बूम कसा तयार होतो, तो वातावरणातून कसा प्रवास करतो आणि तो कसा कमी करता येईल यावर संशोधन करत आहे. संगणकीय मॉडेल, साउंड लॅब, विंड टनेल, मायक्रोफोन, सेन्सर्स आणि खऱ्या विमानांचा वापर करून हे संशोधन सुरू आहे. या संशोधनातूनच X-59 विमानाची कल्पना समाोर आली आहे.
X-59 विमान वेगळं कसं? : X-59 हे नासाचे प्रायोगिक विमान आहे. त्याचा आकार खास डिझाइन केलेला आहे जेणेकरून सुपरसॉनिक वेगावरही सोनिक बूम खूप सौम्य राहील. पारंपरिक विमानांसारखा जोरदार धमाका न होता फक्त सौम्य “थंप” किंवा थोपटण्यासारखा आवाज .यातून येईल. याला Quiet Supersonic Technology म्हणतात. X-59 चं नाक लांब आणि टोकदार आहे. या विमानाचा आकारचं असा आहे की शॉक वेव्ह एकत्र होऊन जोरदार बूम तयार होणार नाहीत. हे विमान नासाच्या Quesst मिशनचा भाग आहे.
Quesst मिशनचे उद्दिष्ट काय आहे? : Quesst मिशनमध्ये X-59 विमानाचा आवाज कसा वाटतो, नागरिकांना तो किती त्रासदायक आहे किंवा स्वीकार्य आहे हे मोजलं जाईल. हा डेटा नियामक संस्थांना दिला जाईल. सध्याची “वेग मर्यादा” (जमिनीवर सुपरसॉनिक उड्डाण बंदी) बदलून “आवाज मर्यादा” आणण्यासाठी हा डेटा उपयोगी ठरेल. म्हणजे भविष्यात व्यावसायिक सुपरसॉनिक विमाने जमिनीवरही उडू शकतील, असा अंदाज आहे.
सुपरसॉनिक प्रवास : X-59 विमानावरील संशोधन यशस्वी झाल्यास जगभरात व्यावसायिक सुपरसॉनिक उड्डाणे शक्य होतील. न्यूयॉर्क ते लंडन काही तासांत प्रवास पूर्ण करता येईल. प्रवास वेळ खूप कमी होईल. पण पर्यावरण, इंधन आणि आवाजाचे नियम पाळणे गरजेचे असेल. नासाच्या संशोधनातून नवीन तंत्रज्ञान विकसित झाल्यास पर्यावरणासाठी फायदेशीर ठरेल. सोनिक बूमची समस्या सोडवली तर हवामान बदल आणि इतर आव्हानांसोबतही सुपरसॉनिक तंत्रज्ञान विकसित करता येईल.
संशोधनात वापरल्या जाणाऱ्या पद्धती : नासा संगणकीय मॉडेल्स वापरून शॉक वेव्ह कशा वागतात, याचा आभ्यास करत आहे. साउंड लॅबमध्ये लोकांना वेगवेगळे आवाज ऐकवून प्रतिक्रिया तपासली जातो. विंड टनेलमध्ये मॉडेल तपासतात. खऱ्या विमानांवर सेन्सर्स लावून डेटा गोळा केला जातो. हवामानाच्या विविध परिस्थितीत चाचण्या होतात. हे सर्व काम अत्यंत काळजीपूर्वक आणि वैज्ञानिक पद्धतीनं सुरू आहे. संशोधक, अभियंते आणि तंत्रज्ञ यांच्या टीम यावर काम करताय.
नागरिकांमध्ये जनजागृती : भविष्यातील नियमांमध्ये लोकांच्या मताला महत्त्व असेल. म्हणूनच नासा नागरिकांमधून उड्डाणे करून डेटा गोळा करेल. लोकांनी सोनिक बूमबद्दल योग्य माहिती असणे गरजेचे आहे. गैरसमज दूर झाले तर लोकांना नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारणं सोपं जाईल. शाळा, महाविद्यालये आणि सामान्य नागरिकांसाठी सोप्या भाषेत माहिती पोहोचवणे महत्त्वाचं आहे.
सुपरसॉनिक भविष्याकडं वाटचाल : सोनिक बूम ही जुनी समस्या आहे, पण नवीन तंत्रज्ञानानं ती सोडवता येईल. X-59 आणि Quesst मिशन हे त्या दिशेनं टाकलेलं मोठे पाऊल आहे. नासाच्या संशोधनातून विज्ञान आणि अभियांत्रिकीच्या मदतीनं आवाजाची समस्या कमी करता येईल. भविष्यात जलद प्रवास शक्य होईल आणि लोकांना त्रास होणार नाही. हे संशोधन फक्त अमेरिकेपुरतं मर्यादित नसून जगभरातील विमान उद्योगाला मार्गदर्शन करेल. सोप्या भाषेत सांगायचे तर नासा आवाजाची भिंत तोडण्याऐवजी आवाजालाच कमी करण्यावर काम करत आहे.
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