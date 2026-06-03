रुद्रम II : क्षणात शत्रूंचा खेळ खल्लास, भारताच्या नवीन हायपरसोनिक क्षेपणास्त्राची चाचणी यशस्वी
भारतानं DRDO आणि भारतीय वायुसेनेच्या संयुक्त प्रयत्नानं विकिरण रोधी मिसाइल रुद्रम II चं यशस्वी उडान परीक्षण केलं. ही 300 किमी रेंजची स्वदेशी हायपरसोनिक मिसाइल आहे.
Published : June 3, 2026 at 5:21 PM IST
हैदराबाद : भारतानं 2 जून 2026 रोजी स्वदेशी संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण यश संपादन केलंय. संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना (DRDO) आणि भारतीय वायुसेना (IAF) यांच्या संयुक्त प्रयत्नानं आकाशातून जमिनीवर मारा करणारी विकिरण रोधी (Anti-Radiation) मिसाइल रुद्रम-II चं यशस्वी उडान परीक्षण पूर्ण (Rudram II) झालंय. ओडिशातील चांदीपुर येथील एकात्मिक परीक्षण रेंज (ITR) मध्ये हवाई प्लॅटफॉर्मवरून सोडलेल्या या मिसाइलनं अत्यंत कठीण परिस्थितीतही पूर्ण अचूकतेनं आपलं लक्ष्य भेदलं. ही यशस्वी चाचणी भारताच्या 'आत्मनिर्भर भारत' अभियानातील एक ऐतिहासिक पाऊल आहे.
RudraM-II, Air-to-Surface Missile was successfully tested by #DRDO and @IAF_MCC from Airborne Platform. The tests were conducted under extreme release conditions with critical trajectory establishing the capability of all subsystems. pic.twitter.com/ED6DZK4hz7— DRDO (@DRDO_India) June 2, 2026
रुद्रम मिसाइल : रुद्रम मालिका ही DRDO नं विकसित केलेली आकाश-भूमि मारा करणारी मिसाइल्सची श्रेणी आहे. 'रुद्रम' या शब्दाचा अर्थ 'दुःखाचा नाश करणारा' असा होतो. ही मालिका मुख्यतः शत्रूच्या रडार स्टेशन्स, संचार केंद्रे, कमांड अँड कंट्रोल सिस्टम आणि एअर डिफेन्स नेटवर्क्सना नष्ट करण्यासाठी डिझाइन केली आहे. याला SEAD (Suppression of Enemy Air Defences) आणि DEAD (Destruction of Enemy Air Defences) मिशन्ससाठी वापरलं जातं. या मालिकेतील पहिलं क्षेपणास्त्र, 'रुद्रम-I', 2020 ते 2022 या कालावधीत चाचण्या पूर्ण केल्यानंतर सेवेत दाखल झालं होतं. याची मारक क्षमता 150 ते 200 किलोमीटर इतकी होती. या क्षेपणास्त्रानं 'मॅक 2' (Mach 2) पर्यंतचा वेग गाठला होता. 'रुद्रम-II' हे या मालिकेतील दुसऱ्या आवृत्तीचं अधिक प्रगत, हायपरसोनिक आणि बहुउद्देशीय क्षेपणास्त्र आहे. 'रुद्रम-III' आणि 'रुद्रम-IV' देखील प्रगतीपथावर आहे. या क्षेपणास्त्र मालिकेमुळं रशियन 'Kh-31' सारख्या परदेशी क्षेपणास्त्रांवरील भारताचं अवलंबित्व कमी झालं आहे.
Defence Research & Development Organisation (DRDO) and the Indian Air Force (IAF) have conducted the successful flight-tests of RudraM-II Air-to-Surface Missile from an airborne platform. The tests were conducted under extreme release conditions with critical trajectory… pic.twitter.com/iP40a29hOa— ANI (@ANI) June 2, 2026
रुद्रम-II ची वैशिष्ट्ये : RudraM-II स्वदेशी हवेतून जमिनीवर मारा करणारं आणि 'अँटी-रेडिएशन स्वरूपाचं अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र आहे. शत्रूचे रडार्स,कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आणि हवाई संरक्षण यंत्रणा निष्प्रभ करण्याच्या उद्देशानेच याची विशेष रचना करण्यात आली आहे.
मारक क्षमता (श्रेणी): हे क्षेपणास्त्र 300 ते 350 किलोमीटर अंतरावरून शत्रूच्या लक्ष्यांवर अत्यंत अचूक मारा करण्यास पूर्णपणे सक्षम आहे.
वेग: हे एक अतिशय वेगवान क्षेपणास्त्र असून, ते Mach 5.5 पर्यंतचा हायपरसोनिक/सुपरसोनिक वेग गाठण्यास समर्थ आहे.
पेलोड (वॉरहेड): हे क्षेपणास्त्र सुमारे 200 किलोग्राम वजनाचं वॉरहेड (स्फोटक शीर्ष) वाहून नेऊ शकतं.
प्रक्षेपण मंच (Launch Platform): हे क्षेपणास्त्र भारतीय हवाई दलाच्या प्रमुख लढाऊ विमानांपैकी एक असलेल्या 'सुखोई-30 MKI' (Su-30MKI) वरून सहजपणे प्रक्षेपित केलं जाऊ शकतं.
लक्ष्यभेद तंत्रज्ञान: हे क्षेपणास्त्र 100 किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरावरून रडार्सद्वारे उत्सर्जित होणारे रेडिओ फ्रिक्वेन्सी सिग्नल्स (संकेत) शोधू शकतं आणि त्या रडार्सना पूर्णपणे विध्वंस करू शकतं. या क्षेपणास्त्राचा विकास 'संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने' (DRDO) केला आहे. या क्षेपणास्त्राच्या यशस्वी चाचणीमुळं भारतीय हवाई दलाच्या क्षमतांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे; कारण यामुळं आपल्या लढाऊ विमानांना शत्रूच्या हवाई क्षेत्रात प्रवेश न करताच, एका सुरक्षित अंतरावरून (standoff distance) शत्रूच्या हवाई संरक्षण यंत्रणा नष्ट करण्याचं सामर्थ्य प्राप्त झालं आहे. ही मिसाइल पूर्णपणे स्वदेशी आहे. हैदराबादातील DRDO च्या DRDL (Defence Research and Development Laboratory) नं ती विकसीत केलीय. यात HEMRL, ARDE, ITR सारख्या प्रयोगशाळांचं योगदान आहे.यात HAL, MSQA आणि खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावलीय.
DRDO #RudraM-II is not merely an ARM. It is effectively SEAD/DEAD weapon+bunker buster+airfield attack missile— Defence Decode® (@DefenceDecode) June 2, 2026
Integration of a delayed-action fuze and PCB warhead enables it to engage fortified shelters, cmd posts, hardened infra and protected facilities in addition to enemy ADS pic.twitter.com/0RpVCZ4iyd
2 जून 2026 ची चाचणी: सु-30 एमकेआय विमानातून सोडलेल्या मिसाइलनं 'एक्स्ट्रीम रिलीज कंडिशन्स' मध्ये आपली क्षमता सिद्ध केली. मिसाइलनं नियोजित ट्रॅजेक्टरी फॉलो केली, सर्व सब-सिस्टम्स (प्रोपल्शन, गाइडन्स, कंट्रोल) यशस्वी ठरल्या आणि पूर्व-निर्धारित लक्ष्यावर पिन-पॉइंट अचूकतेनं हल्ला केला. ITR च्या रडार, टेलिमेट्री आणि इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सेंसरनं डेटा कॅप्चर करून यशाची पुष्टी केली. ही चाचणी पूर्वीच्या 2024 च्या चाचण्यांनंतरची महत्त्वाची चाचणी आहे. ती पूर्ण कॉन्फिगरेशनमध्ये यशस्वी झाली.
SEAD मिशन्समधील महत्त्व : आधुनिक युद्धात एअर डिफेन्स सिस्टम्सना नष्ट करणे ही पहिली प्राथमिकता असते. शत्रूचं S-400, HQ-9 सारखे सिस्टम सक्रिय असतील तर विमानं जोखमीत येतात. रुद्रम-II सारखी मिसाइल 'फायर अँड फॉरगेट' किंवा होम-ऑन-एमिशन मोडमध्ये काम करते. ती रडार उत्सर्जन शोधून लक्ष्य करते. IIR सीकरमुळं सर्व-हवामानात (All-weather) कार्यक्षम आहे. यामुळं IAF ची SEAD क्षमता अभूतपूर्व वाढेल. भारताच्या भौगोलिक आव्हानांमध्ये (चीन आणि पाकिस्तान सीमा) ही मिसाइल गेम-चेंजर ठरेल. स्टँड-ऑफ अंतरावरून हल्ला करणे शक्य झाल्यानं वैमानिक आणि विमानांची सुरक्षा वाढते.
Defence Research & Development Organisation (DRDO) and the Indian Air Force (IAF) have conducted the successful flight-tests of RudraM-II Air-to-Surface Missile from an airborne platform. " the tests were conducted under extreme release conditions with critical trajectory… pic.twitter.com/RqlQ9PvlcZ— Vayu Aerospace Review (@ReviewVayu) June 2, 2026
रुद्रम-I आणि रुद्रम-II मधील फरक: रुद्रम ही DRDO नं विकसित केलेली एअर-टू-सर्फेस मिसाइल्सची मालिका आहे. मुख्यतः Suppression of Enemy Air Defences (SEAD) साठी, म्हणजे शत्रूच्या रडार, एअर डिफेन्स सिस्टम्स आणि कमांड सेंटर्सना नष्ट करण्यासाठी तयार केली गेली आहे. रुद्रम-I ही पहिली अँटी-रेडिएशन मिसाइल आहे, तर रुद्रम-II ही अधिक प्रगत आणि बहु-उद्देशीय (multi-role) आवृत्ती आहे.
|वैशिष्ट्ये (Feature)
|रुद्रम-I (Rudram-I)
|रुद्रम-II (Rudram-II)
|प्रकार (Type)
|मुख्यतः Anti-Radiation Missile (ARM)
|Air-to-Surface (Anti-Radiation + Ground Attack)
|रेंज (Range)
|150-200 किमी
|300-350 किमी
|वजन (Weight)
|सुमारे 600 किलो
|सुमारे 700-800 किलो (अंदाजे)
|लांबी (Length)
|5.2 मीटर
|6 मीटर
|स्पीड (Speed)
|Mach 2 (सुपरसोनिक)
|Mach 5.5 पर्यंत (हायपरसोनिक / एरोबॅलिस्टिक)
|वारहेड (Warhead)
|Pre-fragmented, 55-60 किलो
|PCB / Penetration-Cum-Blast, 155-200 किलो
|इंजन (Propulsion)
|Dual-pulse solid rocket motor
|Two-stage solid rocket motor
|लॉंच उंची (Launch Altitude)
|0.5-15 किमी
|3-40 किमी (अधिक लवचिक)
|गाइडन्स (Guidance)
|Passive Homing Head (PHH) + MMW Seeker + INS/GPS/NavIC
|PHH + Imaging Infrared (IIR) Seeker + Advanced navigation
|मुख्य प्लॅटफॉर्म
|Su-30 MKI (भविष्यात इतर jet वर)
|Su-30 MKI + Mirage-2000 (सुलभ इंटिग्रेशन)
|स्टेटस (Status)
|विकास पूर्ण, उत्पादनाकडं वाटचाल
|यशस्वी चाचण्या (2024), उत्पादन लवकरच अपेक्षित
हायपरसोनिक तंत्रज्ञानात भारताची प्रगती : भारत आता हायपरसोनिक तंत्रज्ञानात (BrahMos-II, HSTDV) प्रगती करत आहे. ही यशस्वी चाचणी 'मेक इन इंडिया' चं उत्तम उदाहरण आहे. DRDO, IAF, HAL आणि 100+ MSMEs च्या सहकार्यानं हे क्षेपणास्त्र विकसित झालं. यामुळं आयात कमी होईल, निर्यात वाढेल आणि रोजगार निर्माण होतील. संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबनानं राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होईल.
राष्ट्रीय अभिमानाचा क्षण : रुद्रम-II ची यशस्वी चाचणी केवळ एक तंत्रज्ञानात्मक यश नाही, तर भारताच्या वैज्ञानिक, अभियंत्यांच्या मेहनतीचा आणि IAF च्या व्यावसायिकतेचा पुरावा आहे. याबाबत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि पंतप्रधान मोदी यांनी अभिनंदन केलं आहे. संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या एका निवेदनात म्हटलंय, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी या प्रकल्पात सहभागी असलेल्या 'डीआरडीओ' (DRDO), भारतीय हवाई दल, संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रम, औद्योगिक भागीदार आणि इतर संबंधित घटकांच्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली."या चाचण्यांनी स्वदेशी संरक्षण तंत्रज्ञानाची प्रगल्भता सिद्ध केली असून, प्रगत शस्त्रास्त्र प्रणालींच्या क्षेत्रात 'आत्मनिर्भरता' वाढवण्याच्या दिशेनं महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं आहे. संरक्षण संशोधन आणि विकास विभागाचे सचिव तथा 'डीआरडीओ'चे अध्यक्ष यांनीही या कार्यक्रमात सहभागी असलेल्या सर्वांचं अभिनंदन केलं. भारत आता स्वदेशी मिसाइल तंत्रज्ञानात जगातील आघाडीच्या देशांमध्ये सामील झाला आहे.
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