Artemis III Crew Revealed: चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावरील मोहिमेसाठी पूर्वतयारी सुरू
नासानं आर्टेमिस III साठी चार अंतराळवीरांची नावं जाहीर (Artemis III Crew Revealed) केलीय.
Published : June 10, 2026 at 4:39 PM IST
मुंबई : नासानं ऐतिहासिक घोषणा करत आर्टेमिस III मोहिमेसाठी मुख्य चमू आणि 2027 मधील महत्त्वाकांक्षी पृथ्वी-कक्षीय चाचणी मोहिमेची सविस्तर योजना जाहीर (Artemis III mission plan) केलीय. ही मोहीम अपोलो कार्यक्रमानंतर चंद्रावरील मानवी अवतरणाच्या दिशेनं टाकलेलं महत्वाचं पाऊल आहे. मूळ योजनेनुसार आर्टेमिस III चं (Artemis 3 launch ) चंद्रावर अवतरण (उतरणे) अपेक्षित होतं, परंतु सुरक्षा, जोखीम कमी करण्याच्या उद्देशानं फेब्रुवारी 2026 मध्ये नासानं योजनेत बदल केला. आता ही मोहीम पूर्णपणे पृथ्वीच्या निम्न कक्षेत (Low Earth Orbit) राहणार आहे. यात मोहिमेत ओरियन स्पेसक्राफ्ट, ब्लू ओरिजिनचा ब्लू मून लँडर पाथफाइंडर आणि स्पेसएक्सचा स्टारशिप लुनर लँडर यांच्यात डॉकिंग, इंटरफेस चाचण्या आणि प्रणाली एकत्रीकरण यावर भर असणार आहे.
Introducing Artemis III.— NASA (@NASA) June 9, 2026
Four astronauts. Three launches. Two dockings. One splashdown.
In 2027, the Artemis III mission will practice docking the Orion spacecraft with two lunar landers in low Earth orbit — the capability we need to return humanity to the Moon’s surface. pic.twitter.com/8uhMUxuuWX
Artemis 4 : नासाचे प्रशासक जेरेड आयझॅकमन यांच्या उपस्थितीत Artemis 3 मोहिमेची घोषणा करण्यात आली आहे. 2028 मध्ये चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर होणाऱ्या 'आर्टेमिस 4' (Artemis IV) मोहिमेतील लँडिंगची (Artemis 4 Moon Landing) तयारी करणे हा या मोहिमेचा उद्देश आहे. या मोहिमेत कमांडर रँडी ब्रेसनिक, पायलट लुका पारमिटानो आणि मिशन स्पेशलिस्ट फ्रँक रुबिओ आणि आंद्रे डग्लस यांचा समावेश आहे. या सविस्तर विश्लेषणात 'आर्टेमिस' कार्यक्रमाची पार्श्वभूमी, त्यातील अंतराळवीर, मोहिमेची रचना, तांत्रिक आव्हाने, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, भविष्यातील परिणाम, संभाव्य अडथळे आणि मानवाच्या अंतराळ संशोधनातील या मोहिमेचं महत्त्व यांचा सखोल आढावा घेतला आहे.
आर्टेमिस III कार्यक्रम: आर्टेमिस कार्यक्रम हा नासाचा (NASA) अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. याला शिकारीची ग्रीक देवता 'आर्टेमिस' हिचं नाव देण्यात आलं आहे. 'केवळ ध्वज आणि पाऊलखुणा उमटवण्यापुरत्या' मर्यादित असलेल्या अपोलो मोहिमांच्या पलीकडं जाऊन, या मोहिमेत चंद्रावर मानवाची दीर्घकालीन तळ उभारण्याचं उद्दिष्ट आहे. यामुळं वैज्ञानिक शोध, चंद्रावरील संसाधनांचा वापर, आर्थिक संधी आणि मंगळावरील मानवी मोहिमांची तयारी यासाठी मार्ग मोकळा होईल. 'आर्टेमिस 1' (2022) ही मानवरहित चाचणी यशस्वी ठरली होती. त्याद्वारे एसएलएस (SLS) रॉकेट आणि ओरियन (Orion) अंतराळयानाची क्षमता सिद्ध झाली. 'आर्टेमिस 2' (एप्रिल 2026) मोहिमेत चंद्राभोवती मानवासह उड्डाण पूर्ण करण्यात आलं. 'आर्टेमिस 3' मध्ये केलेले बदल हे अनेक दशकांच्या अंतराळ संशोधनाच्या अनुभवातून मिळालेल्या धड्यांच फलित आहेत. टप्प्याटप्प्यानं चाचण्या घेतल्यामुळं अत्यंत महत्त्वाच्या मोहिमांशी संबंधित धोके लक्षणीयरीत्या कमी होतात.
चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावरील पाणी : चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावरील शॅकल्टन क्रेटरसारख्या प्रदेशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बर्फ आढळतो. हा बर्फ पिण्याचे पाणी, ऑक्सिजन आणि रॉकेट इंधन (इलेक्ट्रोलायसिसद्वारे) तयार करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. तथापि, सूर्यप्रकाशाचा कोन, खडबडीत भूभाग आणि त्या भागातील तापमानातील तीव्र चढउतार यांसारख्या घटकांमुळं ही मोहीम अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. आर्टेमिस III मोहीम या गुंतागुंतींना सामोरे जाण्यासाठी एक 'सराव'चाचणी म्हणून काम करणार आहे.या मोहिमेत'चंद्र ते मंगळ' (Moon to Mars) धोरण साकारत आहे. चंद्रावरील संसाधनांचा वापर करून मंगळ मोहिमांसाठी मार्ग मोकळा होणार आहे.
आर्टेमिस III अंतराळवीर : या मोहिमेत नासानं चार अंतराळवीरांची निवड केलीय. कमांडर रँडी ब्रेस्निक (नासा), पायलट लुका परमिटानो (युरोपियन स्पेस एजन्सी), मिशन स्पेशालिस्ट आंद्रे डग्लस (नासा) आणि मिशन स्पेशालिस्ट फ्रँक रुबियो (नासा) यांचा समावेश आहे.
रँडी ब्रेस्निक (कमांडर) : रँडी ब्रेस्निक हे आर्टेमिस III चे कमांडर आहेत. यूएस मरीन कॉर्प्समधील ते अनुभवी पायलट आहेत. त्यांची 2004 मध्ये नासात निवड झाली होती. त्यांनी 2009 मध्ये स्पेस शटल अटलांटिसवर STS-129 मोहीम (10 दिवस) आणि 2017 मध्ये सोयुझ MS-05 वर ISS (International Space Station) एक्सपेडिशन 53 (138 दिवस) राहण्याचा विक्रम पूर्ण केला आहे. त्यांच्याकडं 7,000 तासांहून अधिक उड्डाण अनुभव आहे. त्यांनी गणित विषयात पदवी पूर्ण केली असून ते 2018 पासून आर्टेमिस नियोजनात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत.
लुका परमिटानो (वैमानिक): ईएसएचे इटालियन अंतराळवीर लुका परमिटानो हे आर्टेमिस कार्यक्रमासाठी नियुक्त झालेले पहिले ईएसए अंतराळवीर आहेत. 2009 मध्ये ईएसएनं निवड केल्यानंतर, परमिटानो यांनी आयएसएसवर दोन दीर्घ-कालावधीच्या मोहिमा (166 दिवस आणि 200 दिवस) पूर्ण केल्या. त्यांनी 2019 मध्ये आयएसएस कमांडर म्हणून काम पाहिलं आहे. राज्यशास्त्र आणि प्रायोगिक उड्डाण चाचणी अभियांत्रिकीची पार्श्वभूमी असलेल्या परमिटानो यांचं उच्च-दबावाच्या परिस्थितीतील कौशल्य चाचण्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.
फ्रँक रुबिओ (मोहीम विशेषज्ञ): अमेरिकन सैन्यातील सर्जन आणि वैमानिक फ्रँक रुबिओ यांच्याकडं आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर (ISS) 371 दिवसांचा विक्रमी एकल प्रवास आहे (२०२२-२०२३). त्यांची वैद्यकीय पार्श्वभूमी मोहिमेदरम्यान क्रू आरोग्य निरीक्षण, मानसिक आरोग्य आणि नवीन प्रणालींच्या मूल्यांकनासाठी फायदेशीर ठरेल.
आंद्रे डग्लस (मोहीम विशेषज्ञ): 2021 मध्ये नासानं निवडलेले आंद्रे डग्लस हे आपल्या पहिल्या मोहिमेवर जात आहेत. यूएस कोस्ट गार्ड अकादमीमधून मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आणि सिस्टीम्स इंजिनिअरिंगमध्ये त्यांनी डॉक्टरेट केली आहे. जॉन्स हॉपकिन्स अप्लाइड फिजिक्स लॅबमध्ये रोबोटिक्स आणि स्वायत्त प्रणालींवर काम केलेल्या डग्लस यांनी आर्टेमिस II साठी बॅकअप क्रू म्हणूनही योगदान दिलं आहे. लँडर इंटरफेस आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान मूल्यांकनात त्यांचा अभियांत्रिकी दृष्टिकोन अमूल्य आहे.
बॉब हाइन्स (बॅकअप क्रू): स्पेसएक्स क्रू-4 चे अनुभवी बॉब हाइन्स मुख्य चमूसोबत प्रशिक्षण घेतील आणि गरज पडल्यास मुख्य भूमिका निभावतील.
मोहिमेची रचना आणि वेळापत्रक: आर्टेमिस III ही तीन प्रक्षेपणांची मोहीम आहे. सर्वप्रथम, ब्लू ओरिजिनचं न्यू ग्लेन रॉकेट ब्लू ओरिजिन लँडर पाथफाइंडर (एक मानवरहित चाचणी आवृत्ती) पृथ्वीच्या कक्षेत प्रक्षेपित करेल. हे अंतराळयान आपली दीर्घकाळ कार्यरत राहण्याची क्षमता प्रदर्शित करण्यासाठी अनेक आठवडे कक्षेत राहील. दुसऱ्या प्रक्षेपणामध्ये नासाचे एसएलएस (स्पेस लॉंच सिस्टम) रॉकेट केनेडी स्पेस सेंटरमधून उड्डाण करेल, जे ओरियन अंतराळयान आणि चार अंतराळवीरांना घेऊन जाईल. हे इंजिन चार इंजिन (आरएस-25 ) आणि सॉलिड रॉकेट बूस्टरच्या साहाय्यानं चालेल. हे यान 26 लाख किलोग्रॅम वजन आणि 3.9 कोटी न्यूटन थ्रस्ट निर्माण करून ओरियनला कक्षेत घेऊन जाईल. कक्षेत पोहोचल्यावर ओरियन प्रणाली तपासणी, ब्लू मून लँडरशी डॉकिंग (दोन दिवस), अंतराळवीरांचा लँडरमध्ये प्रवेश, जीवनरक्षक प्रणाली, प्रणोदन, दळणवळण, सॉफ्टवेअर आणि इंटरफेस चाचण्या होतील. नंतर ओरियन स्टारशिप लुनर लँडरशी डॉकिंग चाचणी (एक दिवस) घेईल.मोहिमेचा एकूण कालावधी सुमारे दोन आठवडे असेल. SLS वर चाचणी स्वरूपात स्पेसर वापरलं जाईल. ESA चे सर्व्हिस मॉड्यूल (प्रणोदन, ऊर्जा, पाणी, हवा) महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. त्यानंतर ओरियन पॅसिफिक महासागरात उतरेल.
मोहिमेची तांत्रिक आव्हाने: कक्षेत अनेक अंतराळयानं एकत्र आणणे आणि त्यांची एकमेकांशी जोडणी (डॉकिंग) करणे हे सर्वात गुंतागुंतीचं काम आहे. विविध अंतराळयानांमधील डॉकिंग पोर्टची सुसंगती, तसंच थ्रस्टरची अचूकता, रिअल-टाइम संवाद, सॉफ्टवेअर एकत्रीकरण आणि आपत्कालीन कार्यपद्धती यांबाबत एकसमान मानके निश्चित करणे आवश्यक आहे. 'ब्लू ओरिजिन न्यू ग्लेन'च्या चाचणीदरम्यान झालेला स्फोट (मे 2026) आणि 'स्टारशिप'च्या विकासप्रक्रियेतील अडचणी यांमधून या धोक्यांची जाणीव होते. पृथ्वी कक्षेतील सुरक्षित वातावरणात या चाचण्या घेतल्यानं समस्या लवकर ओळखता येतील आणि आर्टेमिस IV साठी सुधारणा शक्य होतील. उष्णता-रोधक कवच, क्रू ऑपरेशन्स आणि AxEMU स्पेससूट चाचण्या देखील महत्त्वाच्या आहेत.
व्यावसायिक भागीदारी: ESA सोबतची भागीदारी केवळ सर्व्हिस मॉड्यूलपुरती मर्यादित नाही. लुका परमिटानो यांची नियुक्ती आणि ESA चे महासंचालक जोसेफ अॅशबाकर यांची विधाने युरोपीय योगदानावर भर देताय. जपान, कॅनडा आणि इतर राष्ट्रे वैज्ञानिक उपकरणे, रोव्हर्स आणि निवास प्रणाली पुरवतील. ब्लू ओरिजिन आणि स्पेसएक्स सारखे व्यावसायिक भागीदार गती, निश्चित-किंमतीचे करार आणि स्पर्धेद्वारे विकासाला गती देतील. हे सार्वजनिक-खाजगी मॉडेल चंद्रावरील अर्थव्यवस्थेचा पाया घालेल, ज्यामध्ये मालवाहतूक, अंतराळवीरांची वाहतूक आणि संसाधनांचा वापर यांचा समावेश असेल.
मंगळ मोहीम : आर्टेमिस III मोहीम यशस्वी झाल्यास आर्टेमिस IV (2028) च्या दक्षिण ध्रुव अवतरणासाठी मार्ग मोकळा होईल. आर्टेमिस III मध्ये गोळा केलेला डेटा चंद्रावरील कक्षीय स्थानक, मानवाचा चंद्रावर निवास, ऊर्जा प्रणाली आणि ISRU तंत्रज्ञान विकसित करण्यास मदत करेल. दीर्घकाळात किरणोत्सर्ग संरक्षण, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षणाचे परिणाम, बंद जीवनरक्षक प्रणाली आणि चंद्रावरील संसाधनाचा वापर मंगळ मोहिमांसाठी (2030-2040) उपयुक्त ठरतील.
प्रक्षेपणाचे वेळापत्रक, अर्थसंकल्पीय मर्यादा, तांत्रिक विलंब, दळणवळण आणि भू-राजकीय घटक या मोहिमेचे प्रमुख आव्हानं आहे. असं असलं तरी, एसएलएस कोअर स्टेजचे एकत्रीकरण, बूस्टरची वाहतूक आणि हीट शील्डची चाचणी यांची प्रगती होत आहे. नासाचे नेतृत्व आणि आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा ही गती कायम राखेल, असा अंदाज आहे. आर्टेमिस III ही केवळ एक चाचणी मोहीम नसून ती अंतराळातील अमेरिकन नेतृत्व, भागीदारीची ताकद आणि मानवी शोधवृत्तीचं प्रदर्शन आहे. ही मोहीम विज्ञान कल्पनेला अभियांत्रिकी वास्तवात बदलण्यास मदत करेल.
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