चंद्रावर होणार वीज तयार : NASA 2028 मध्ये अणुशक्तीवर चालणारे अंतराळयान प्रक्षेपित करणार

2028 च्या अखेरीस मंगळ ग्रहावर अणुशक्तीवर चालणारे अंतराळयान पाठवण्याची योजना नासानं जाहीर केलीय. हे ' अणुऊर्जा तंत्रज्ञानाचा' वापर करणारं पहिलंच अंतराळ संशोधन अभियान ठरेल.

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 26, 2026 at 5:27 PM IST

मुंबई : नासानं डिसेंबर 2028 पर्यंत आपलं पहिले अणु-विद्युत प्रणोदन (nuclear electric propulsion) अंतराळयान'Space Reactor-1 (SR-1) Freedom मंगळावर प्रक्षेपित करण्याची योजनेची आखली आहे. या मोहिमेचा उद्देश, अंतराळातील प्रवासासाठी (deep space travel) प्रगत तंत्रज्ञानाचं (fission technology) प्रात्यक्षिक सादर करणे आहे. या उपक्रमामुळं युरेनियमवर चालणाऱ्या अणुभट्टीचा वापर करून मंगळावर अत्यंत कार्यक्षम वाहतूक करणे शक्य होईल; जिथे 'Skyfall' हेलिकॉप्टर पेलोड तैनात केला जाईल.

नासाचा चंद्रावरील अणुऊर्जा प्रकल्प (ETV BHARAT Graphic)

चंद्रावरील बेससाठी महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर
नासानं न्यूक्लिअर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन स्पेसक्राफ्ट आणि चंद्रावरील कायमस्वरूपी बेससाठी महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केलीय. यामुळं अंतराळ संशोधनाच्या क्षेत्रात एक नवीन अध्याय सुरू होतोय. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या डिसेंबर 2025 च्या कार्यकारी आदेशानुसार, अमेरिकन स्पेस सुपिरिऑरिटी (अंतराळात अमेरिकेचं वर्चस्व) साध्य करण्यासाठी नासानं हे पाऊल उचललं आहे. नासाचे प्रशासक जॅरेड आयझकमन (Jared Isaacman) यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, “आज आपण ज्या सर्व गोष्टींवर चर्चा केली, त्या सर्व राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या कार्यकारी आदेशानुसार होणार आहेत.”

2028 मध्ये मंगळाकडे झेपवणार स्पेसक्राफ्ट
योजनेनुसार, नासा डिसेंबर 2028 मध्ये मंगळाकडं न्यूक्लिअर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन (NEP) असलेला स्पेसक्राफ्ट पाठवणार आहे, आणि दुसरं म्हणजे चंद्रावर तीन टप्प्यात कायमस्वरूपी बेस उभारण्यात येणार आहे, ज्यात न्यूक्लिअर ऊर्जा महत्त्वाची भूमिका बजावेल. याशिवाय, टायटन (शनिग्रहाचा चंद्र) वर Dragonfly मिशनही सुरू राहील.

ट्रम्प यांचा कार्यकारी आदेश
डिसेंबर 2025 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी “Ensuring American Space Superiority” या नावानं कार्यकारी आदेश जारी केला होता. यात अमेरिकन नागरिकांना 2028 पर्यंत चंद्रावर परत पाठवणे, 2030 पर्यंत चंद्रावरील आउटपोस्टचे प्राथमिक घटक तयार करणे, लाँच कॅडन्स वाढवणे आणि व्यावसायिक अंतराळ अर्थव्यवस्थेचा विकास यासारख्या महत्त्वाच्या सूचना होत्या. या आदेशामुळं नासानं आपल्या सर्व संसाधनांचा पुनर्विचार केला असून चंद्रावर बेस निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित केलंय. नासानं गेटवे प्रोग्राम (चंद्र कक्षेत स्पेस स्टेशन) ला थांबवून सर्व प्रयत्न चंद्रावरील कायमस्वरूपी बेसकडं वळवलं आहे.

जॅरेड आयझकमन यांनी सांगितलं की, “चंद्रावर बेस बांधण्यासाठी गेटवे प्रोग्राममधील प्रत्येक अ‍ॅसेट, प्रत्येक किलोग्रॅम आणि सर्व संसाधने वापरली जातील.” हे बदल अमेरिकेला अंतराळात चीन आणि इतर देशांपेक्षा पुढं ठेवण्यासाठी आवश्यक आहेत. या धोरणामुळं नासा आता न्यूक्लिअर पॉवर आणि प्रोपल्शन तंत्रज्ञानाकडं वेगानं वळत आहे.

SR-1 Freedom पहिलं न्यूक्लिअर पॉवर्ड रॉकेट
नासानं जाहीर केलेल्या योजनांपैकी सर्वात महत्वाचं म्हणजे Space Reactor-1 Freedom (SR-1 Freedom) हे पहिलं न्यूक्लिअर पॉवर्ड रॉकेट आहे. हे न्यूक्लिअर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन स्पेसक्राफ्ट डिसेंबर 2028 मध्ये मंगळाकडे प्रक्षेपित होणारआहे. हे अंतराळात न्यूक्लिअर फिशन ऊर्जेचा वापर करणारं पहिला इंटरप्लॅनेटरी स्पेसक्राफ्ट असेल. गेल्या 60 वर्षांत नासानं 20 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त खर्च करून अणुउर्जेसाठी अनेक प्रयत्न केले होते. यासाठी अमेरिकेनं SNAP-10A हा रिअ‍ॅक्टर 1965 मध्ये अंतराळात पाठवला होता, मात्र, तो फक्त 43 दिवसच कार्यरत राहिला. SR-1 Freedom या पेक्षा वेगळा असणार आहे. कारण त्याची “मर्यादित व्याप्ती” (limited scope) असेल. यात विद्यमान तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर केला जाणार आहे. याचा मुख्य नवीन भाग म्हणजे रिअॅक्टर असेल. स्टिव्ह सिनाकोर (फिशन सरफेस पॉवर प्रोग्रॅम एक्झिक्युटिव्ह) यांनी सांगितलं की, “हे एक ऑफ मिशन नसून सततच्या प्रयत्नामुळं केलेलं क्रमानं पहिले मिशन असेल. हे मिशन ब्लूप्रिंट नाही, तर पाथफाइंडर आहे.” Isaacman यांनी याला “70 टक्के सोल्यूशन” म्हटलं आहे.रिअॅक्टर लाँचनंतर 48 तासांत चालू होईल आणि त्याला मंगळापर्यंत पोहोचण्यासाठी सुमारे एक वर्ष लागेल.

SR-1 Freedom ची मुख्य वैशिष्ट्ये
रिअ‍ॅक्टर:
सुमारे 20 kWe (किलोवॅट इलेक्ट्रिकल) क्षमतेचं असेल, यात HALEU (High-Assay Low-Enriched Uranium) युरेनियम ऑक्साईड इंधन वापरलं जाईल. उष्णता ट्रान्सफरसाठी हीट पाईप्स आणि किरणोत्सर्गी ढाल म्हणून बोरॉन कार्बाइडचा वापर होईल.

  • पॉवर कन्व्हर्शन: अ‍ॅडव्हान्स्ड क्लोज्ड ब्रेटन सायकल सिस्टम रिअ‍ॅक्टरची उष्णता विद्युत ऊर्जेत रूपांतरित करेल.
  • हीट रिजेक्शन: हे हलके कंपोझिट आणि टायटॅनियम रेडिएटर्स आहेत.
  • प्रोपल्शन:48 kW पर्यंतची इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स (आयन थ्रस्टर्स). हे न्यूक्लिअर रिअ‍ॅक्टर विद्युत तयार करेल आणि ते थ्रस्टर्सना शक्ती पुरवेल.

मिशनचे मुख्य उद्दिष्ट
या मिशनचे मुख्य उद्दिष्ट मंगळासंबंधित माहीती पृथ्वीवर पाठवणे आहे. यासाठी Skyfall पेलोड असेल. तीन हेलिकॉप्टर्स, जे 2021 मधील Ingenuity सारखे असतील. यापूर्वी नासाच्या मार्स हेलिकॉप्टरनं मंगळावर 72 उड्डाणे केली होती. Nicola Fox (नासा सायन्स मिशन डायरेक्टरेट) यांनी सांगितले की, “Ingenuity वर कॅमेरे, ग्राउंड-पेनेट्रेटिंग रडार असेल.” Skyfall हेलिकॉप्टर्स भविष्यातील मानवी लँडरसाठी उतरण्याच्या जागा शोधतील. तसंच भूगर्भातील पाण्याच्या बर्फाचं मॅपिंग (subsurface water ice )करतील. नासाचे अभियंता स्टीवन सिनाकोर, “Skyfall ड्रॉप केल्यानंतर SR-1 Freedom नं काय करायचं याचा निर्णय अद्याप झालेला नाहीय”.

टाइमलाइन
जून 2026 पर्यंत डिझाइन पूर्ण आणि हार्डवेअर डेव्हलपमेंट सुरू होईल. जानेवारी ते ऑक्टोबर 2028 मध्ये असेंब्ली आणि टेस्टिंग करण्यात येईल आणि डिसेंबर 2028 मध्ये याचं लाँच अपेक्षित आहे. न्यूक्लिअर प्रोपल्शनचे फायदे खूप मोठे आहेत. पारंपरिक रासायनिक रॉकेट्सपेक्षा न्यूक्लिअर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन ऊर्जा घनता आणि कार्यक्षमता खूप जास्त देतं. यामुळं मंगळापर्यंतचा प्रवास वेगवान होईल तसंच अधिक भार वाहून नेणे शक्य होईल. भविष्यातील मानवी मिशन्ससाठी हा पाया ठरू शकतो.

चंद्रावर तयार करणार बेस
नासा गेटवे प्रोग्राम थांबवून चंद्रच्या बेसकडं लक्ष देईल. कार्लोस गार्सिया-गॅलन (मून बेस प्रोजेक्टचे प्रोग्रॅम एक्झिक्युटिव्ह) यांनी सांगितलं की, “प्रत्येक अ‍ॅसेट चंद्र बेस बांधण्यासाठी वापरला जाईल.” चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर, विशेषतः Shackleton क्रेटरच्या तळाशी (जिथे सूर्यप्रकाश क्वचितच येतो) न्यूक्लिअर पॉवर आवश्यक आहे, कारण सोलर पॉवर पुरेशी नाही.

फेज वन (2026–2028)
सुमारे दोन डझन लाँचेसद्वारे 4,000 किलो पेलोड चंद्रावर पोहोचवण्याचं उदिष्ट्य आहे. यासाठी 10 अब्ज डॉलर गुंतवणूक करण्यात येईल. VIPER रोव्हर, ल्युनार टरेन व्हेइकल्स, ड्रोन्स, नेव्हिगेशन, कम्युनिकेशन्स आणि रेडिओइसोटोप हीटर युनिट्सची यात चाचणी होईल. “ हे खूप आव्हानात्मक टाइमलाइन” असेल,असं गार्सिया गॅलन यांनी म्हटलंय.

फेज टू (2029–2032)
27 लाँचेसद्वारे 60,000 किलो पेलोड आकाशात झेपावेल. असे वर्षाला दोन क्रूड मिशन्स लॉंच होईल. यासाठी आणखी 10 अब्ज डॉलरचा खर्च लागेल. यात सूर्यप्रकाश नसलेल्या भागात रेडिओइसोटोप थर्मल जनरेटर्सद्वारे सैकडो वॅट्स न्यूक्लिअर सरफेस पॉवर, इन्फ्रास्ट्रक्चर बांधकाम करण्यात येईल.

फेज थ्री (2033–2036)
29 लाँचसाठी 10 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त किंमत मोजावी लागेल. यात 150,000 किलो पेलोड चंद्रावर नेण्यात येईल. यात एकाधिक ठिकाणी निवास स्थान तयार करणे,मानवी उपस्थिती निर्माण करणे,चार क्रू सदस्यांसाठी 28 दिवसांचा मिशन सपोर्ट तयार करणे आदी कामाचा समावेश आहे. ल्युनार रिअ‍ॅक्टर-1(LR-1) 2030 मध्ये लॉंच होण्याची अपेक्षा आहे. याला SR-1 Freedom चा अनुभवाचा फायदा होईल. 2030 नंतर “स्केल अप आणि प्रॉडक्शन” सुरू होईल. सिनाकोर म्हणाले,“आम्ही चंद्र, मंगळ मानवी मिशन्स आणि व्यावसायिक सहभागासाठी मेगावॅट क्लास रिअ‍ॅक्टर्सबद्दल बोलत आहोत ”. एकूण 20 अब्ज डॉलर (प्रत्येक फेजला 10 अब्ज) गुंतवणूक आणि अनेक लाँचेसद्वारे हा बेस तयार होईल. व्यावसायिक भागीदारी आणि पुनरावृत्ती उत्पादनावर यात भर देण्यात येईल.

Dragonfly मिशन:(टायटनवर न्यूक्लिअर-पॉवर्ड रोटरक्राफ्ट)
या घोषणांबरोबर Dragonfly मिशनही सुरू राहील. हे कार-साइज न्यूक्लिअर-पॉवर्ड रोटरक्राफ्ट 2028 मध्ये शनिग्रहाच्या चंद्र टायटनकडं प्रक्षेपित होईल. तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ टायटनवर ते नमुने गोळा करेल आणि जीवनाच्या रासायनिक उत्पत्तीचा अभ्यास करेल. Nicola Fox म्हणाल्या, “टायटनच्या घनदाट वातावरणात उडता येत असल्यानं Dragonfly इतर वाहनांपेक्षा खूप दूर जाऊ शकेल.” हे टायटनवर एकाधिक ठिकाणी पहिलं विज्ञान वाहन असेल.याचा क्रिटिकल डिझाइन रिव्ह्यू 2025 मध्ये पार पडला होता. 2026 च्या मार्चपासून याचं इंटिग्रेशन आणि टेस्टिंग सुरू आहे.

न्यूक्लिअर पॉवरचे फायदे:

  • उच्च ऊर्जा घनता:सोलर पॅनेल्सपेक्षा जास्त ऊर्जा.
  • सतत पॉवर: चंद्राच्या रात्री किंवा मंगळाच्या धुळीच्या वादळातही काम करतं.
  • प्रोपल्शन:इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स अधिक कार्यक्षम, कमी इंधन, जास्त पेलोड क्षमता.
न्यूक्लिअर पॉवर समोरील आव्हाने

  • सुरक्षा आणि किरणोत्सर्ग नियंत्रण.
  • रिअ‍ॅक्टरची विश्वासार्हता.
  • टाइमलाइन आणि बजेट.
  • आंतरराष्ट्रीय आणि पर्यावरणीय चिंता (न्यूक्लिअर लाँचेस).

या योजनांमुळं व्यावसायिक अंतराळ क्षेत्राला चालना मिळेल. SpaceX, Blue Origin इत्यादी कंपन्या यात सहभागी होतील. या घोषणेमुळं अमेरिकेची अंतराळ क्षमता पुन्हा एकदा सिद्ध होईल. चंद्रावरील बेस, मानवी मंगळ मिशन्सचा पाया ठरेल. न्यूक्लिअर तंत्रज्ञानानं प्रवास वेगवान होईल. विज्ञानात water ice शोध, जीवनाची उत्पत्ती, भूगर्भीय अभ्यासात मोठी प्रगती होईल.

