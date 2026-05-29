गॅलियम नायट्राइड (GaN) चिप तंत्रज्ञानात भारताचं स्वावलंबन: भारताच्या संरक्षण क्षेत्रासाठी गेम चेंजर
भारतानं गॅलियम नायट्राइड (GaN) चिप तंत्रज्ञानात यश मिळवून जगातील सातवा देश म्हणून प्रतिष्ठित गटात प्रवेश केला आहे.
Published : May 29, 2026 at 12:03 PM IST
मुंबई : आधुनिक युद्ध आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात सेमीकंडक्टर चिप्स ही कोणत्याही प्रगत प्रणालीचे हृदय आणि मेंदू असते. सिलिकॉनवर आधारित पारंपरिक चिप्स दशकानुदशके आपल्या दैनंदिन जीवनाचा भाग आहेत, परंतु आता गॅलियम नायट्राइड (GaN) हे 'सुपर मटेरियल' त्यांना मागे टाकत आहे. GaN एक असं संयुक्त अर्धवाहक (compound semiconductor), जे उच्च शक्ती, उच्च वारंवारता आणि उच्च तापमानावरही असाधारण कामगिरी बजावतं. हे भारताच्या संरक्षण क्षेत्रासाठी एक 'गेम-चेंजर' ठरणार आहे. DRDO च्या प्रयत्नांनं भारत जगातील सातवा देश म्हणून या अत्यंत प्रतिष्ठित गटात सामील झाला आहे. हे यश केवळ वैज्ञानिक उपलब्धी नसून आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेनं एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या बातमीत GaN तंत्रज्ञानाची सविस्तर माहिती, त्याचे फायदे, उपयोग, भारताची कामगिरी आणि भविष्यातील संभाव्यता यांचा आढावा घेण्यात आला आहे.
GaN म्हणजे काय? : गॅलियम नायट्राइड (GaN) हे गॅलियम (Ga) आणि नायट्रोजन (N) या दोन घटकांपासून बनलेलं बायनरी III-V ग्रुपचं सेमीकंडक्टर आहे. त्याचे क्रिस्टल स्ट्रक्चर हेक्सागोनल (wurtzite) प्रकारचं असतं. याचं सर्वात महत्त्वाची वैशिष्ट्ये म्हणजे वाइड बँडगॅप (Wide Bandgap - WBG). GaN चा बँडगॅप सुमारे 3.4 eV आहे, तर सिलिकॉनचा फक्त 1.1 eV. यामुळं GaN उच्च व्होल्टेज, उच्च तापमान आणि उच्च विद्युत क्षेत्र सहन करू शकतं.
GaN ची सिलिकॉनशी तुलना: GaN मुख्यतः GaN on Silicon किंवा GaN on SiC (सिलिकॉन कार्बाइड) सबस्ट्रेटवर तयार केलं जातं. या प्रक्रियेत AlGaN (अॅल्युमिनियम गॅलियम नायट्राइड) लेयर GaN वर वाढवली जाते, ज्यामुळं इंटरफेसवर Two Dimensional Electron Gas (2DEG) तयार होतं. हे 2DEG इलेक्ट्रॉन्सना अतिशय वेगानं फिरण्याची परवानगी देतं, ज्यामुळं डिव्हाइसची कार्यक्षमता वाढते. GaN MMICs (Monolithic Microwave Integrated Circuits) हे या तंत्रज्ञानाचं महत्त्वाचं उत्पादन आहेत, जे उच्च-फ्रिक्वेन्सी अनुप्रयोगांसाठी वापरलं जातं. सिलिकॉन सेमीकंडक्टर उद्योगात खूप महत्वाचं आहे, परंतु GaN अनेक बाबतीत त्याला मागे टाकतं.
GaN ची सिलिकॉनशी तुलना टेबल :
|गुणधर्म
|GaN (Gallium Nitride)
|Silicon (Si)
|GaN चा फायदा
|Bandgap
|3.4 eV
|1.12 eV
|3 पट जास्त
|Breakdown Field
|3.3 MV/cm
|0.3 MV/cm
|10 पट जास्त
|Electron Mobility
|1500-2000 cm²/V·s
|1400cm²/V·s
|थोडा जास्त
|Saturation Velocity
|2.5 × 10⁷ cm/s
|1.0 × 10⁷ cm/s
|2.5 पट
|Thermal Conductivity
|1.3-2.3W/cm·K (GaN-on-Si)
|1.5 W/cm·K
|समान/कमी
|Operating Temperature
|300°C+
|150°C
|जास्त
बँडगॅप : GaN - 3.4 eV, सिलिकॉन - 1.12 eV. GaN उच्च व्होल्टेज सहन करतं.
ब्रेकडाउन फील्ड : GaN सुमारे 3.3MV/cm, सिलिकॉन 0.3 MV/cm. GaN 10 पट जास्त व्होल्टेज सहन करू शकतं.
इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी: GaN मध्ये 1500-2000cm²/ असते तर, सिलिकॉनमध्ये 1450cm² असते.
स्विचिंग स्पीड: GaN 100 पट वेगानं स्विच होऊ शकतं, ज्यामुळं छोटे आणि हलके कंपोनेंट्स शक्य होतात.
थर्मल परफॉर्मन्स: GaN कमी ऊर्जा नुकसान करतं, त्यामुळं कमी उष्णता निर्माण होते आणि ते 300°C पर्यंत काम करू शकतं.
परिणाम: GaN डिव्हाइसेस छोटं, हलकं, अधिक कार्यक्षम आणि कमी उष्णता निर्माण करणारे असतं. उदाहरणार्थ, GaN चार्जर सिलिकॉन चार्जरपेक्षा 30% छोटं आणि हलकं असतं. उच्च पॉवर डेन्सिटीमुळं छोट्या क्षेत्रात जास्त पॉवर हाताळणे शक्य होतं. हे गुणधर्म GaN ला डिफेन्स, एअरोस्पेस आणि EVs साठी आदर्श बनवतात.
GaN चे मुख्य फायदे :
उच्च कार्यक्षमता आणि कमी उष्णता: इलेक्ट्रॉन्स वेगानं फिरतात, ऊर्जा कमी वाया जाते.
वेगवान स्विचिंग: उच्च फ्रिक्वेन्सी (MHz पर्यंत) ऑपरेशन शक्य, ज्यामुळं मॅग्नेटिक्स आणि पासिव्ह कंपोनेंट्स छोटे होतात.
उच्च पॉवर डेन्सिटी: छोट्या क्षेत्रात जास्त पॉवर.
कठोर पर्यावरण सहनशक्ती: उच्च तापमान, रेडिएशन आणि तणाव सहन करतं. डिफेन्स आणि स्पेस अॅप्लिकेशन्ससाठी आदर्श.
कॉस्ट सेव्हिंग : कमी साइज आणि उच्च कार्यक्षमतेमुळं सिस्टम स्वस्त होतात.
या फायद्यांमुळं GaN चा वापर पारंपरिक सिलिकॉनपेक्षा जास्त प्रभावी ठरतो, विशेषतः युद्धक्षेत्रातील कठीण परिस्थितीत.
GaN चा विविध क्षेत्रांत वापर :
- कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स: GaN चार्जर्स (लॅपटॉप, मोबाइल) छोटे, वेगवान चार्जिंग सपोर्ट देतात. Apple, Samsung सारख्या कंपन्या यांचा वापर करतात.
- इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स (EVs): इन्व्हर्टर्स, चार्जिंग सिस्टम्समध्ये GaN वापरल्यानं बॅटरी रेंज वाढते, चार्जिंग वेळ कमी होतो आणि वजन कमी होतं.
डिफेन्स आणि एअरोस्पेस :
- AESA रडार्स: Active Electronically Scanned Array रडार्समध्ये GaN MMICs वापरलं जातं. यामुळं रेंज आणि टार्गेट ट्रॅकिंग क्षमता अनेक पटींनी वाढते. Tejas Mk-2, Rafale सारख्या फायटर जेट्ससाठी हे क्रांतिकारी आहे.
- इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर (EW): जॅमिंग, सिग्नल ब्लॉकिंगमध्ये अधिक शक्तिशाली आणि अचूक परिणाम साधता येतात. मिसाइल गाइडेंस, AEW&C सिस्टम्स, सॅटेलाइट कम्युनिकेशनसाठी फायदेशीर.
- टेलिकॉम: 5G बेस स्टेशन्स, सॅटेलाइट पेलोड्स, उच्च-फ्रिक्वेन्सी RF डिव्हाइसेस क्षेत्रात महत्वाची कामगिरी करतं.
- रिन्यूएबल एनर्जी आणि डेटा सेंटर्स: सोलर इन्व्हर्टर्स, पॉवर सप्लायमध्ये उच्च कार्यक्षमता.
- इतर: LiDAR (ऑटोमोबाइल्स), रोबोटिक्स, ड्रोन्समध्ये वापर.
GaN चिप तंत्रज्ञान विकसित करण्यात भारताचं यश : 2016 च्या Rafale डीलमध्ये GaN तंत्रज्ञान नाकारलं गेलं होतं. परंतु DRDO च्या सॉलिड स्टेट फिजिक्स लॅबोरेटरी (SSPL)मधील वैज्ञानिकांनी, विशेषतः डॉ. मीना मिश्रा यांच्या नेतृत्वात मार्च 2023 मध्ये GaN MMICs विकसित करण्यात आलं. यामुळं भारत जगातील 7 वा देश बनला जो स्वतंत्रपणे GaN चिप तंत्रज्ञान विकसित करू शकतो. GaN चिप विकसित करणाऱ्या अन्य देशात USA, China, Japan, Germany, France, South Korea इत्यादीचा समावेश होता. डॉ. मीना मिश्रा यांनी 34+ वर्षांच्या अनुभवात GaAs आणि GaN MMIC तंत्रज्ञानात महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं आहे. SSPL आणि GAETEC टीमच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळं त्यांनी हे यश मिळवलं आहे. कोणत्याही बाह्य तंत्रज्ञान हस्तांतरणाशिवाय हे साध्य केलं गेलं. ही उपलब्धी भारताच्या तंत्रज्ञान क्षमतेचं प्रतीक आहे.
भारतासाठी फायदे:
- आयात अवलंबित्व कमी.
- युद्धकाळात पुरवठा सुरक्षित.
- डिफेन्स बजेट देशातच राहील.
- Tejas, AMCA, रडार्स, EW सिस्टम्स आत्मनिर्भर होतील.
उत्पादनातील आव्हाने आणि भविष्यातील संधी: GaN चं उत्पादन करणं आव्हानात्मक आहे, कारण त्यासाठी उच्च दर्जाच्या 'एपिटॅक्सी'ची (स्फटिकांच्या वाढीची) आवश्यकता असते. सबस्ट्रेटच्या जुळवणीशी संबंधित समस्या आणि सुरुवातीचा मोठा खर्च हे या क्षेत्रातील प्रमुख अडथळे आहेत. तथापि, 'GaN-on-Silicon' तंत्रज्ञान हे खर्च कमी करण्यास मदत करतं. जागतिक स्तरावर, GaN ची बाजारपेठ अनेक अब्ज डॉलर्सच्या घरात पोहोचण्याचा अंदाज आहे. चीन, अमेरिका आणि युरोप यांसारखे देश या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत. भारतालाही स्वतःच्या GaN उत्पादन सुविधा (foundries) विकसित करण्याची आवश्यकता आहे.
भविष्यात GaN SiC सोबत पूरक भूमिका बजावेल. GaN मध्यम व्होल्टेज/उच्च फ्रिक्वेन्सीसाठी, SiC उच्च व्होल्टेजसाठी. AI, 6G, EVs, हायपरसोनिक मिसाइल्समध्ये GaN क्रांतिकारी ठरेल. पूर्ण चेन (डिझाइन, फॅब्रिकेशन, टेस्टिंग) विकसित करणे, स्केल-अप करणे आणि व्यावसायिक उत्पादन हे पुढचे आव्हान आहे. जेव्हा भारत GaN चिप्स निर्यात करेल, तेव्हा खऱ्या अर्थाने 'आत्मनिर्भर' होईल. गॅलियम नायट्राइड चिप तंत्रज्ञान हे फक्त सेमीकंडक्टर नव्हे, तर सुरक्षा, ऊर्जा कार्यक्षमता आणि तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याचं प्रतीक आहे. DRDO च्या वैज्ञानिकांनी,विशेषतः डॉ. मीना मिश्रा आणि त्यांच्या टीमनं जे साध्य केलं ते भारताला 'एलीट क्लब'मध्ये घेऊन गेले.ही कामगिरी संपूर्ण राष्ट्रासाठी अभिमानास्पद आहे.पुढील काळात या तंत्रज्ञानाचा विस्तार करून भारत जागतिक स्तरावर मजबूत स्थान मिळवेल.ही उपलब्धी केवळ डिफेन्स क्षेत्रापुरती मर्यादित नाही, तर संपूर्ण राष्ट्राच्या प्रगतीचा भाग आहे.
हे वाचलंत का :