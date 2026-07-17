धुराऐवजी पाण्याची वाफ: भारतातील पहिली हायड्रोजन ट्रेन धावते थेट पाण्यावर!
पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते भारताच्या पहिल्या हायड्रोजनवर चालणाऱ्या रेल्वेगाडीची सुरुवात करण्यात आलीय. मात्र, हायड्रोजन ट्रेन म्हणजे काय आणि ती कशी कार्य करते, चला जाणून घेऊया...
Published : July 17, 2026 at 1:35 PM IST
मुंबई : आज भारतानं आपली पहिली स्वदेशी हायड्रोजनवर चालणारी रेल्वे सुरू करून हरित वाहतुकीच्या दिशेनं ऐतिहासिक झेप घेतली. हरियाणातील जिंद, सोनीपत मार्गावर धावणारी ही रेल्वे केवळ एका नव्या तंत्रज्ञानाची ओळख नाही, तर बदलत्या भारताची ओळख आहे. जग हवामान बदलाच्या संकटाशी झुंज देत असताना भारतानंही स्वच्छ ऊर्जा, आत्मनिर्भरता आणि पर्यावरणपूरक विकासाचा मार्ग स्वीकारल्याचा हा ठोस पुरावा आहे.
हायड्रोजन-चालित ट्रेनचं उद्घाटन : 17 जुलै 2026 हा दिवस भारतीय रेल्वेच्या इतिहासात सोनेरी अक्षरांनी लिहिला गेलाय. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते देशातील पहिली स्वदेशी हायड्रोजन-चालित ट्रेनचं उद्घाटन झालं आहे. ही ट्रेन हरियाणातील जिंद-सोनीपत विभागात धावणार असून, ती हरित ऊर्जेच्या युगाची सुरुवात करतेय. चेन्नईच्या इंटिग्रल कोच फॅक्टरीनं (ICF) तयार केलेली ही ट्रेन आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टिकोनाला मूर्त रूप देते.
रेल्वेचा नवा अवतार : भारतीय रेल्वे म्हणजे देशाची जीवनवाहिनी. दररोज कोट्यवधी प्रवासी आणि लाखो टन माल देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवण्याचं काम ही व्यवस्था करते. इतक्या मोठ्या यंत्रणेला प्रचंड ऊर्जा लागते. अनेक मार्गांचं विद्युतीकरण झालं असलं, तरी काही ठिकाणी अजूनही डिझेल इंजिनांवरच अवलंबून राहावं लागतं. डिझेलमुळं प्रदूषण वाढतं, कार्बन उत्सर्जन होते आणि आयातीत इंधनावरील अवलंबित्व कायम राहतं. याच समस्येवर उत्तर म्हणून आता समोर आलं आहे हायड्रोजन फ्युएल सेल तंत्रज्ञान. या तंत्रज्ञानाची खासियत अशी की रेल्वेला वीज बाहेरून मिळत नाही; ती स्वतःच वीज तयार करते. हायड्रोजन आणि वातावरणातील ऑक्सिजन यांच्या रासायनिक अभिक्रियेतून निर्माण होणारी वीज इंजिनाला शक्ती देते आणि या प्रक्रियेनंतर उरते ती फक्त पाण्याची वाफ. त्यामुळं ही रेल्वे खऱ्या अर्थानं 'झिरो एमिशन ट्रेन' ठरते.
जगातील सर्वात मोठं रेल्वे नेटवर्क : भारतीय रेल्वे ही जगातील सर्वात मोठ्या रेल्वे नेटवर्कपैकी एक आहे. 68,000 किलोमीटरहून अधिक रूट किलोमीटर, लाखो प्रवासी आणि मालवाहतूकीसाठी रेल्वे ऊर्जेचा प्रचंड वापर करते. पारंपरिक डिझेल आणि विद्युतीकरणावर अवलंबून राहिल्यानं पर्यावरणीय आव्हाने निर्माण झाली आहेत. हायड्रोजन फ्युएल सेल तंत्रज्ञान ही शून्य उत्सर्जनाची आशादायक पर्यायी तंत्रज्ञान आहे. ही ट्रेन केवळ तंत्रज्ञानात्मक उपलब्धी नसून राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन आणि नेट-झीरो कार्बन उत्सर्जन ध्येयाशी निगडीत आहे.
जगातील सर्वात लांब हायड्रोजन ट्रेन : ही 10 डब्यांची ट्रेनसेट जगातील सर्वात लांब आणि ब्रॉड गेजवरील सर्वात शक्तिशाली हायड्रोजन ट्रेन ठरेल. जिंद-सोनीपत या 89 किलोमीटरच्या मार्गावर ती 12 स्टेशनांवर थांबेल. ही ट्रेन केवळ स्वच्छ ऊर्जा वापरत नाही तर प्रवाशांना आरामदायक आणि पर्यावरणस्नेही प्रवास प्रदान करेल. आज आपण या प्रकल्पाची पार्श्वभूमी, तंत्रज्ञान, वैशिष्ट्ये, सुरक्षा व्यवस्था, जागतिक संदर्भ आणि भविष्यातील संभावनांबद्दल सविस्तर माहिती घेणार आहोत.
हायड्रोजन ट्रेन आदर्श : भारतीय रेल्वे 1.4 अब्जांहून अधिक लोकसंख्येसाठी सेवा देते. पारंपरिक डिझेल इंजिनांमुळं हरितगृह वायू उत्सर्जन आणि वायू प्रदूषण होतं होतं. अनेक भागात विद्युतीकरण झालं असलं तरी दुर्गम, डोंगरी किंवा कमी ट्रॅफिक असलेल्या मार्गांसाठी महागडं ओव्हरहेड विद्युत् उपकरणे बसवणे अवघड आहे. अशा ठिकाणी हायड्रोजन ट्रेन आदर्श पर्याय ठरते. 17 जुलै 2026 रोजी झालेल्या उद्घाटनानं डीकार्बनायझेशनच्या दिशेनं ठोस पाऊल उचललं गेलं आहे. हा पायलट प्रकल्प जिंद-सोनीपत विभागात राबवला जात असून, यातून मिळणारा अनुभव भविष्यातील विस्तारासाठी उपयुक्त ठरेल. हा प्रकल्प आयातित जीवाश्म इंधनांवर अवलंबित्व कमी करतो, ऊर्जा सुरक्षा वाढवतो आणि हरित तंत्रज्ञानात भारताला विकसनशील देशांमध्ये अग्रेसर बनवतो.
हायड्रोजन ट्रेन केवळ उत्सर्जन कमी करत नाही तर देखभाल खर्चही कमी करते. हायड्रोजनचे उच्च ऊर्जा घनता (120 MJ/kg) डिझेलच्या (43MJ/kg) तुलनेत खूप जास्त आहे. यामुळं कमी वजनात अधिक ऊर्जा मिळते. -रेल्वे मंत्रालय
ट्रेनची रचना आणि मुख्य वैशिष्ट्ये : ही ट्रेन पूर्णपणे स्वदेशी आहे. रिसर्च डिझाइन्स अँड स्टँडर्ड्स ऑर्गनायझेशन (RDSO) च्या निर्देशानुसार ICF नं ती विकसित केली आहे.
रचना: 10 डब्यांची ट्रेनसेट, दोन हायड्रोजन ड्रायव्हिंग पॉवर कार (DPC) आणि आठ ट्रेलर कोच (TC).
प्रोपल्शन सिस्टम: प्रत्येक DPC मध्ये 1200 kW हायड्रोजन फ्युएल सेल, एकूण 2400 kW शक्ती.
वेग: कमाल ऑपरेटिंग वेग 55 किमी/तास, डिझाइन वेग 110 किमी/तास.
प्रवासी क्षमता: सुमारे 2,600 प्रवासी (682सीट्स).
मार्ग: जिंद जंक्शन, गोहाना जंक्शन,सोनीपत.
थांबे: जिंद सिटी, पांडु पिंडारा, ललित खेडा, भांबेवा, ईशापुर खेडी, बुटाना, खंदराई, गोहाना, रभरा, लाठ, मोहना, बडवासनी इत्यादी. ट्रेन नंबर 74010/74009.
प्रत्येक DPC मध्ये फ्युएल सेल, LFP (लिथियम आयरन फॉस्फेट) बॅटरी आणि हाय-प्रेशर हायड्रोजन स्टोरेज सिलिंडर्स आहेत. ही हायब्रिड प्रणाली विश्वसनीय कामगिरी सुनिश्चित करते. बॅटरी एक्सलरेशन आणि पीक लोड हाताळते तर फ्युएल सेल मुख्य ऊर्जा पुरवते. भारतीय हवामान, ट्रॅक गुणवत्ता आणि प्रवासी भार यानुसार चाचण्या घेण्यात आल्या.
ट्रेन तंत्रज्ञान: ट्रेनमध्ये प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्युएल सेल (PEMFC) तंत्रज्ञान आहे. यात अॅनोडला हायड्रोजन आणि कॅथोडला हवेचा ऑक्सिजन पुरवला जातो. प्रोटॉन PFSA पॉलिमर मेम्ब्रेनमधून जातात तर इलेक्ट्रॉन्स बाह्य सर्किटमधून वाहतात, ज्यामुळं विजा निर्माण होते. उप-उत्पादनं फक्त पाण्याची वाफ आणि उष्णता असतात. हायड्रोजनची उच्च ऊर्जा घनता, कमी देखभाल आणि शांत ऑपरेशन यामुळं प्रवाशांचा आराम वाढतो. LFP बॅटरी रिजनरेटिव ब्रेकिंग ऊर्जा साठवते आणि लोड बदलांनुसार स्थिर विजा पुरवते. ही प्रणाली विद्युतीकृत प्रणालीतील ट्रान्समिशन लॉस टाळते आणि गैर-विद्युतीकृत मार्गांसाठी लवचिकता देते. ही ट्रेन डिझेल DEMU रेक रूपांतरित करून तयार करण्यात आली आहे. रेल्वेच्या मते, हायड्रोजन हा उच्च-ऊर्जा घनता इंधन आहे, ज्यामुळं कार्बन फुटप्रिंट व्यवस्थापित राहतो.
हायड्रोजन इन्फ्रास्ट्रक्चर: ट्रेनला आधार देणारी भारतातील सर्वात मोठी रेल्वे हायड्रोजन स्टोरेज आणि रिफ्युअलिंग सुविधा जिंद, हरियाणा येथे उभारण्यात आली आहे. येथे एकावेळी सुमारे 3,000 किलो हायड्रोजन साठवता येतो. पेट्रोलियम अँड एक्स्प्लोसिव्ह्स सेफ्टी ऑर्गनायझेशन (PESO) नं संग्रह आणि वितरणासाठी परवानगी दिली आहे. सुविधा NFPA-2 आणि ISO 19880 मालिका मानकांचे पालन करते. TÜV SÜD, जर्मनी यांच्या थर्ड-पार्टी मूल्यमापनानं संपूर्ण सिस्टम प्रमाणित केली आहे. हायड्रोजन कॉम्प्रेशन सिस्टम, स्टँडबाय कॉम्प्रेसर, क्रिटिकल स्पेअर्स आणि 24×7 मॉनिटरिंग उपलब्ध आहे. प्रत्येक DPC मध्ये सुरक्षित हाय-प्रेशर सिलिंडर्स आहेत. ही सुविधा हरित हायड्रोजन उत्पादन (नवीकरणीय ऊर्जेद्वारे इलेक्ट्रोलिसिस) ला प्रोत्साहन देते आणि भविष्यातील डेपोंसाठी टेम्प्लेट तयार करते.
सुरक्षा व्यवस्थेला सर्वोच्च प्राधान्य : हायड्रोजन ज्वलनशील असल्यानं बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था राबवण्यात आली आहे.
- मानक कार्यपद्धती (SOPs), नियमित ऑडिट्स.
- शकूरबस्ती, दिल्ली येथे विशेष देखभाल सुविधा.
- कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण आणि प्रमाणपत्र.
- प्रारंभीच्या फेऱ्यांमध्ये तांत्रिक कर्मचारी उपस्थित.
सुरक्षा उपाय:
- हायड्रोजन लीक डिटेक्टर, फ्लेम डिटेक्टर.
- सेंसरची नियमित तपासणी आणि स्वच्छता.
- ट्रेनमध्ये सतत वेंटिलेशन.
- शोधल्यास ऑटोमॅटिक हायड्रोजन सप्लाय कटऑफ.
- लोको पायलटच्या केबिनमध्ये इमर्जन्सी मोड आणि रिअल-टाइम मॉनिटरिंग.
हे उपाय आंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतींवर आधारित आहेत आणि प्रवासी-कर्मचारी सुरक्षा सुनिश्चित करतात.
जागतिक फायदे : भारत आता, जर्मनी (Coradia iLint – 2018 पासून), जपान, चीन आणि अमेरिकेसोबत सामील झाला आहे. स्वित्झर्लंडने नॅरो गेज ट्रेन सुरू केलीय. भारताची 10-कोच, 2,600 प्रवासी क्षमतेची ट्रेन उच्च घनता मार्गांसाठी योग्य आहे. शून्य टेलपाइप उत्सर्जन, कमी आवाज, हरित हायड्रोजन वापरल्यास पूर्ण डीकार्बनायझेशन होणार आहे. गैर-विद्युतीकृत मार्गांवर ऊर्जा स्वातंत्र्य आणि दीर्घकाळ कमी इंधन खर्च यामुळं कमी होईल.
हायड्रोजन ट्रेन समोरील आव्हानं : हरित हायड्रोजन उत्पादन वाढवणे, प्रारंभी उच्च भांडवली खर्च, पुरवठा साखळी परिपक्वता आणि सुरक्षेची जनजागृती हे सर्वात मोठं आव्हान आहे. पायलट प्रकल्प ड्युरेबिलिटी, रिफ्युअलिंग कार्यक्षमता आणि एकूण मालकी खर्च याबाबत डेटा पुरवेल. यशस्वी ऑपरेशननंतर फ्लीट विस्तार, फ्रेट अनुप्रयोग, हरित हायड्रोजन हब्स. कौशल्य विकास, PPP मॉडेल आणि खर्च कमी होण्यानं लांब पल्ल्याच्या आणि डोंगरी मार्गांसाठी स्पर्धात्मक होईल. ही ट्रेन राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनला गती देईल आणि स्केल इकॉनॉमी निर्माण करेल.
भारतातील पहिली हायड्रोजन ट्रेन स्वच्छ हवा, कमी आयात अवलंबित्व आणि ऊर्जा सिस्टम निर्माण करते. जिंद-सोनीपत मार्गावरील प्रवासी केवळ कनेक्टिव्हिटी नाही तर भारताच्या हरित भविष्याचं प्रतीक ठरणार आहे. महत्त्वाकांक्षी अभियांत्रिकी, मजबूत सुरक्षा आणि स्पष्ट दृष्टीकोनातून ही ट्रेन स्वच्छ, हरित रेल्वे नेटवर्कचा पाया निर्माण करतेय.
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