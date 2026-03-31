चंद्रयात्रेचा नवा अध्याय: 10 दिवसांचा रोमांचक प्रवास, कशी पार पडणार आर्टेमिस II मोहीम?

नासाचे आर्टेमिस II मिशन (Artemis II lunar mission) 1 एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. यात चार अंतराळवीर चंद्राभोवती 10 दिवसांचा रोमांचक फ्री-रिटर्न प्रवास करून पृथ्वीवर परततील.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 31, 2026 at 3:56 PM IST

4 Min Read
मुंबई : नासाचे आर्टेमिस II मिशन ( NASA Artemis II) 1 एप्रिल 2026 पासून सुरू होणार असून, चार अंतराळवीर चंद्राभोवती 10 दिवसांचा फ्री-रिटर्न प्रवास करून पृथ्वीवर (nasa artemis ii launch) परततील. हे अपोलो नंतरचं पहिलं क्रूड ल्युनर मिशन आहे.

स्पेस लाँच सिस्टम (SLS) (Nasa)

10 दिवस चालणार मोहीम : नासानं 30 मार्च 2026 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार, आर्टेमिस II हे मिशन सुमारे 10 दिवस चालणार आहे. हे मिशन चार अंतराळवीरांना चंद्राभोवती उच्च गतीनं फिरवून परत आणेल. अपोलोनंतर (1972 नंतर) हे पहिलं क्रूड ल्युनर मिशन आहे. या मिशनचा मुख्य उद्देश भविष्यातील आर्टेमिस कार्यक्रमातील चंद्रावरील मानवी लँडिंगसाठी मार्ग तयार करणे आहे. लाँच फ्लोरिडातील केनेडी स्पेस सेंटरमधून स्पेस लाँच सिस्टम (SLS) या नासाच्या सर्वात शक्तिशाली रॉकेटद्वारे होईल. लाँच विंडो 1 एप्रिलपासून उघडेल, हवामान, तांत्रिक तयारी आणि रेंज उपलब्धतेवर अवलंबून बॅकअप तारखा उपलब्ध आहेत.

आर्टेमिस II मिशन (ETV BHARAT Graphic)

'हे' चार अंतराळवीर होणार सहभागी : या मिशनमध्ये रीड वायझमन (कमांडर), विक्टर ग्लोवर (पायलट), क्रिस्तिना कोच आणि कॅनेडियन स्पेस एजन्सीचे जेरेमी हॅनसन हे चार अंतराळवीर सहभागी असतील. ओरियन क्रू कॅप्सूल SLS रॉकेटच्या अप्पर स्टेजपासून वेगळं होऊन पृथ्वीभोवती अत्यंत लंबवर्तुळाकार कक्षेत प्रवेश करेल. हे मिशन मानवाला पृथ्वीच्या कमी कक्षेपलीकडे (डिप स्पेस) नेलं जाणारं पहिलं क्रूड टेस्ट फ्लाइट असेल. यात ओरियन स्पेसक्राफ्टचे लाइफ-सपोर्ट, प्रोपल्शन, नेव्हिगेशन आणि कम्युनिकेशन सिस्टम्सची सखोल चाचणी होईल. चंद्रावरील भविष्यातील लँडिंगसाठी हे मिशन महत्त्वपूर्ण डेटा प्रदान करेल.

आर्टेमिस II मोहिमेचे अंतराळवीर (NASA)

दिवस 1-2: पृथ्वी कक्षेत सिस्टम चेकआउट्स : लाँचनंतर पहिले एक-दोन दिवस अंतराळवीर उच्च पृथ्वी कक्षेत (हाय एलिप्टिकल ऑर्बिट) घालवतील. यावेळी ओरियन कॅप्सूलची जीवनरक्षण प्रणाली (लाइफ-सपोर्ट), प्रोपल्शन सिस्टम, नेव्हिगेशन आणि कम्युनिकेशन यंत्रणांची सखोल तपासणी केली जाईल. हे चेकआउट्स अत्यंत महत्त्वाचे आहेत कारण मिशन डीप स्पेसमध्ये जाण्यापूर्वी स्पेसक्राफ्ट पूर्णपणे तयार असणं गरजेचं असंत. अंतराळवीर आपल्या दैनंदिन दिनचर्येचीही चाचणी करतील, जसं व्यायाम उपकरणे आणि कॅप्सूलमधील वातावरण नियंत्रण. या टप्प्यात मिशन कंट्रोलर पृथ्वीवरून सतत निरीक्षण करतील. या दिवसात सर्वकाही यशस्वी झाल्यासच पुढील टप्प्याकडं जाण्यास परवानगी मिळेल. या चाचण्यांमुळं अपोलो तंत्रज्ञानापेक्षा आधुनिक, अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह सिस्टम्सची पुष्टी होईल.

आर्टेमिस II मिशनचे आंतराळवीर (NASA)

ट्रान्सलुनर इंजेक्शन (Translunar Injection) : चेकआउट्स पूर्ण झाल्यानंतर ओरियनच्या प्रोपल्शन सिस्टमद्वारे एक महत्त्वपूर्ण इंजिन बर्न म्हणजे ट्रान्सलुनर इंजेक्शन (TLI) केला जाईल. या बर्नमुळं स्पेसक्राफ्ट पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षणाच्या कक्षेतून बाहेर पडून चंद्राच्या दिशेनं जाणाऱ्या ट्रॅजेक्टरीवर येईल. हा बर्न अत्यंत अचूक असणे आवश्यक आहे, कारण थोडासी गडबड देखील संपूर्ण मिशनला प्रभावित करू शकतो. TLI नंतर अंतराळवीर डीप स्पेसमध्ये प्रवेश करतील, जिथे पृथ्वीपासून अंतर वाढत जाईल आणि रेडिएशन, थर्मल कंट्रोल यासारख्या नवीन आव्हानांना सामोरं जावं लागेल.

मोहिमेतील कामे (ETV BHARAT Graphic)

दिवस 3-4: चंद्राकडे कोस्टिंग (Coast to the Moon) : चंद्राकडे जाण्याच्या काही दिवसांच्या ट्रान्झिटमध्ये अंतराळवीर स्पेसक्राफ्ट सिस्टम्सचे सतत निरीक्षण करतील. हे मिशन मानवाने आतापर्यंत केलेल्या सर्वात दूरच्या अंतराळ उड्डाणापेक्षा अधिक दूर जाईल. मिशन कंट्रोलर्स कम्युनिकेशन आणि नेव्हिगेशन परफॉर्मन्स ट्रॅक करतील. या काळात अंतराळवीरांना पृथ्वी दिसणे कमी होईल आणि ते पूर्णपणे डीप स्पेस वातावरण अनुभवतील. सूर्य किरणांचा प्रभाव, तापमान नियंत्रण आणि मानसिक आरोग्य यांचीही चाचणी होईल. या टप्प्यात स्पेसक्राफ्ट स्वायत्तपणे कार्य करत असल्यंने सिस्टम्सची विश्वासार्हता सिद्ध होईल.

स्पेस लाँच सिस्टम चंद्राच्या दिशेनं झेपवताना (NASA)

चंद्र फ्लायबाय (Moon Flyby): ओरियन स्पेसक्राफ्ट चंद्रामागे "फ्री-रिटर्न" ट्रॅजेक्टरीवर जाईल. ही ट्रॅजेक्टरी अशी आहे की अतिरिक्त प्रोपल्शनशिवायच स्पेसक्राफ्ट नैसर्गिकरित्या पृथ्वीच्या दिशेनं वळेल. या फेजमध्ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वीपासून सर्वाधिक दूर जाईल. चंद्राच्या पृष्ठभागापासून सुमारे 4,000 मैलांवरून (अंदाजे 6,500 किमी) फ्लायबाय होईल. अंतराळवीर चंद्राचे अद्भुत दृश्य पाहतील आणि वैज्ञानिक निरीक्षण करतील. हे फ्लायबाय अपोलो 8 सारखे असलं, तरी आधुनिक तंत्रज्ञानासह अधिक सुरक्षित असेल. या टप्प्यातील डेटा भविष्यातील आर्टेमिस III सारख्या लँडिंग मिशन्ससाठी उपयुक्त ठरेल.

चंद्राभोवती 10 दिवसांचा प्रवास करून पृथ्वीकडे रवाना (NASA)

दिवस 5-8: पृथ्वीवर परतीचा प्रवास : चंद्र फ्लायबायनंतर अंतराळवीर काही दिवस पृथ्वीच्या दिशेनं येत असताना अतिरिक्त डीप-स्पेस चाचण्या करतील. यात पॉवर सिस्टम्स, थर्मल कंट्रोल आणि क्रू ऑपरेशन्सची मूल्यमापन केलं जाईल. पृथ्वीच्या कमी कक्षेपलीकडील वातावरणात मानवी क्रियाकलाप कसं चालतं याची माहिती मिळेल. या काळात कम्युनिकेशन डिले वाढेल कारण अंतर वाढलेलं असेल. अंतराळवीर व्यायाम, वैज्ञानिक प्रयोग आणि स्पेसक्राफ्ट देखभाल करतील. हा टप्पा मिशनच्या यशस्वितेसाठी निर्णायक आहे, कारण परतीच्या वेळी सर्व सिस्टम्स कार्यक्षम असणे गरजेचं आहे.

मोहिमेचे टप्पे (ETV BHARAT Graphic)

री-एंट्री आणि स्प्लॅशडाउन (Re-entry and Splashdown) : पृथ्वी जवळ येताच ओरियन कॅप्सूल वेगवेगळ्या भागांपासून वेगळं होईल. नंतर ते वातावरणात सुमारे 25,000 मैल प्रति तास (40,233 किमी/तास) वेगानं प्रवेश करेल. या उच्च-ऊर्जा री-एंट्रीदरम्यान हिट शील्डची चाचणी हे मिशनचं एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे. अपोलोनंतर हिट शील्डपेक्षा आधुनिक हिट शील्ड अधिक मजबूत आणि विश्वासार्ह असल्याचं सिद्ध होईल. कॅप्सूल पॅसिफिक महासागरात स्प्लॅशडाउन करेल, जिथं रिकव्हरी टीम्स स्पेसक्राफ्टमधून क्रू ला बाहेर काढलीत. सुरक्षित परतीसाठी हे सर्वात जोखमीचे टप्पे आहेत.

कॅप्सूल पॅसिफिक महासागरात स्प्लॅशडाउन करणार (NASA)

चंद्रावर पुन्हा मानवी पाऊल : या संपूर्ण मिशनमुळं नासाला डीप स्पेस ट्रॅव्हल, रेडिएशन संरक्षण, लाइफ सपोर्ट आणि हाय-स्पीड री-एंट्री याबाबत मौल्यवान ज्ञान मिळेल. आर्टेमिस कार्यक्रमाचा हा दुसरा टप्पा आहे, ज्यामुळं चंद्रावर पुन्हा मानवी पाऊल पडण्याचा मार्ग मोकळा होईल. आर्टेमिस II हे केवळ तंत्रज्ञान चाचणी नाही तर मानवजातीच्या चंद्र आणि मंगल मोहिमेच्या स्वप्नाला बळकटी देणारे मिशन आहे.

मोहिमेला आंतरराष्ट्रीय सहकार्य : हे मिशन आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचेही उदाहरण आहे. या मोहिमेत कॅनडा, युरोपियन स्पेस एजन्सी इत्यादी भागीदार सहभागी आहेत. या मोहिमेत अंतराळवीरांनी प्रशिक्षणात अनेक वर्षे घालवली आहेत. लाँचदरम्यान हवामान हे प्रमुख आव्हान असू शकतं, परंतु नासानं 80% पेक्षा अधिक यशस्वी लाँचची शक्यता सांगितली आहे. एकूणच, आर्टेमिस II हे अपोलोच्या 50 वर्षांनंतरचं पुनरागमन आहे. हे मिशन यशस्वी झाल्यास भविष्यातील चंद्रावरील बेस, मंगळ यात्रा आणि दीर्घकालीन अंतराळ संशोधनासाठी पाया रचला जाईल.

