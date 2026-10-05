Explainer : 4.6 अब्ज वर्षांपूर्वी कसा झाला सुर्याचा जन्म?
सुमारे साडेचार अब्ज वर्षांपूर्वी विशाल फिरत्या वायू-धूळ ढगातून गुरुत्वाकर्षणानं सूर्य जन्मलाय, जो आज सौरमंडळाचा केंद्र आणि पृथ्वीवरील जीवनाचा आधार आहे.
Published : October 5, 2026 at 11:56 AM IST
मुंबई: अब्जावधी वर्षांपूर्वी, आपल्या दीर्घिकेच्या एका कोपऱ्यात एक (stellar nebula transformation) प्रचंड, थंड आणि गडद असं वायूचा ढग तरंगत होतं. यात प्रामुख्यानं हायड्रोजन, अल्प प्रमाणात हेलियम आणि काही प्रमाणात धूळ होती. कोणालाच कल्पना नव्हती की, एक दिवशी याच ढगातून आपला सूर्य जन्माला (birth of the sun ) येईल, तोच सूर्य जो आज पृथ्वीवरील प्रत्येक सजीवाच्या जीवनाचा आधार आहे. या वैज्ञानिक तथ्यात गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय शक्ती आणि अणुऊर्जा यांचा संगम होतो. यातूनच एका ताऱ्याची निर्मिती होते. चला तर मग, या अद्भुत प्रवासाला सुरुवात करूया आणि सूर्याची निर्मिती कशी झाली, हे जाणून घेऊया...
सौर नेबुला : सुमारे 4.6 अब्ज वर्षांपूर्वी, आकाशगंगा नावाच्या दीर्घिकेच्या ओरियन स्पर नावाच्या सर्पिलाकार भुजावर एक प्रचंड आण्विक ढग अस्तित्वात होतं. हे ढग अंदाजे 20 पारसेक (सुमारे 65 प्रकाशवर्षे) पसरलेला होतं. ढगाच्या काही विशिष्ट भागांमध्ये घनता वाढल्यामुळं, गुरुत्वाकर्षणाच्या प्रभावामुळं ते (gravity cosmic dust collapse) कोसळलं. शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की, जवळच्या सुपरनोव्हामधून निर्माण झालेल्या शॉक वेव्हमुळं हे घडलं असावं. सुपरनोव्हा म्हणजे एका प्रचंड ताऱ्याचा स्फोट, जो सभोवतालच्या ढगांना संकुचित करतो आणि नवीन ताऱ्यांच्या जन्मास चालना देतो. या ढगांना सौर नेबुला म्हणून ओळखलं जातं. ते 99 टक्के हायड्रोजन आणि हेलियमचं बनलेलं होतं, तर उर्वरित एक टक्का जड मूलद्रव्यांचा होता, जे पूर्वीच्या ताऱ्यांच्या मृत्यूनंतर तयार झालं होतं. जसं जसं ढग कोसळू लागलं, तसं ते वेगानं फिरू लागलं. ज्याप्रमाणे बर्फावर स्केटिंग करणारा खेळाडू आपले हात आत ओढल्यावर फिरण्याचा वेग वाढवतो, तशीच घटना येथे घडली होती. कोनीय संवेगाच्या संवर्धनाच्या नियमामुळं, ढग सपाट झालं आणि एक आदिग्रहीय तबकडी तयार झाली. बहुतेक वस्तुमान या तबकडीच्या मध्यभागी जमा होऊन एक आदितारा तयार झाला, म्हणजे सुर्याची बाल अवस्था यात तयार झाली असं आपण म्हणू शकतो.
गुरुत्वाकर्षणाची जादू आणि डिस्कची निर्मिती : ढग कोसळताना त्याचं तापमान आणि दाब वाढत गेला. मध्यभागी वस्तुमान जमा होत असताना, गुरुत्वाकर्षणानं ते आणखी संकुचित झालं. सुमारे एक दशलक्ष वर्षांत, मध्यवर्ती भाग इतका गरम झाला की हायड्रोजन अणू एकत्र येऊन फ्यूजन सुरू होऊ लागलं. पण पूर्ण फ्यूजन होण्यापूर्वी, हा प्रोटोस्टार टी-टॉरी टप्प्यात गेला. या टप्प्यात सूर्य जोरदार सौर वाऱ्यांनी वेढलेला होता, ज्यानं अतिरिक्त वायू आणि धूळ बाहेर फेकली. अलीकडील संशोधनात असं आढळलं, की फक्त गुरुत्वाकर्षणच नव्हे, तर चुंबकीय क्षेत्रानंही या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. 2026 मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासात, एमआयटीच्या (MIT) शास्त्रज्ञांनी प्राचीन उल्कापिंडांमधील 'कॅल्शियम-ॲल्युमिनियम-समृद्ध इंक्लूजन्स' (CAIs) ची तपासणी केली. हे CAIs सूर्यमालेच्या निर्मितीनंतरच्या पहिल्या 2,00,000 वर्षांतील असून, त्यांत चुंबकीय क्षेत्राचे पुरावे आढळून आले. या चुंबकीय क्षेत्राची तीव्रता साधारणपणे 150 ते 600 मायक्रोटेस्ला इतकी होती, जी पृथ्वीच्या सध्याच्या चुंबकीय क्षेत्रापेक्षा 3 ते 12 पट अधिक शक्तिशाली आहे. या क्षेत्रामुळं वायू केंद्राकडे खेचला गेला आणि परिणामी सूर्याची वाढ जलद झाली. उर्वरित 0.2 टक्के वस्तुमान या चकतीमध्ये सामावलेलं होतं; याच चकतीपासून ग्रह, उपग्रह, लघुग्रह आणि धूमकेतू यांची निर्मिती झाली. सूर्य हा सूर्यमालेच्या एकूण वस्तुमानापैकी 99.8 टक्के वस्तुमानाचा स्रोत होता. आजही सूर्याभोवती धुळीची वलये प्रदक्षिणा घालत आहेत, जी ग्रहांच्या गुरुत्वाकर्षणामुळं आपल्या जागी टिकून आहेत.
नेब्युलर हायपोथेसिस : सूर्याच्या निर्मितीची कल्पना फार जुनी आहे. 1755 मध्ये इमॅन्युएल कांट यांनी Universal Natural History and Theory of the Heavens मध्ये सुचवलं की फिरणारा नेबुला गुरुत्वाकर्षणानं कोसळून सूर्य आणि ग्रह बनवतो. 1796 मध्ये पियरे-सायमन लाप्लास यांनी ही कल्पना गणितीय स्वरूपात मांडली. पुढं, सोव्हिएत खगोलशास्त्रज्ञ व्हिक्टर साफ्रोनोव यांनी 1969 मध्ये आधुनिक सोलर नेब्युलर डिस्क मॉडेल (SNDM) विकसित केलं. त्यांच्या पुस्तकात ग्रह निर्मितीच्या जवळपास सर्व समस्यांचं निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला होता. आजच्या निरीक्षणांनी या सिद्धांताला बळकटी दिली आहे. अल्मा दुर्बिणीनं या तरुण ताऱ्यांभोवतीच्या आदिग्रहीय तबकड्यांचं निरीक्षण केलं तेव्हा, ज्यात कड्या आणि पोकळ्या दिसून आल्या आहेत. ही ग्रह निर्मिती सुरू असल्याची चिन्हे आहेत. हे एचएल टौरीसारख्या ताऱ्यांच्या तबकड्यांमध्ये स्पष्टपणे आपण पाहू शकतो.
उल्कापिंडांतील रहस्ये : सूर्याच्या निर्मितीचे सर्वात मजबूत पुरावे उल्कापिंडांतून मिळतात. CAI हे सौर मंडळातील सर्वात जुन्या घन पदार्थांपैकी आहेत. Efremovka उल्कापिंडातील लीड आयसोटोप डेटिंगनुसार त्यांच वय सुमारे 4,567 दशलक्ष वर्षे आहे. हे सूर्याच्या जन्मकाळाचं टाइमस्टॅम्प आहे. येल विद्यापीठाच्या एका अलीकडील अभ्यासात असं आढळलं की, सुरुवातीच्या ग्रहाणूंमध्ये कॉन्ड्रूल्स (तापलेल्या खडकांचे मणी) मुबलक प्रमाणात होते आणि त्यात केवळ 8-17 टक्के सूक्ष्म धूळ होती. याचा अर्थ असा होतो की, वायू गतिकीनं अगदी सुरुवातीपासूनच पदार्थांची विभागणी केली होती. 'नेचर ॲस्ट्रॉनॉमी'मध्ये प्रकाशित झालेल्या या संशोधनातून उघड झालं आहे की, "बाह्य सौरमंडळातील पहिले खगोलीय पिंड बर्फापासून नव्हे, तर "अग्नी"पासून तयार झाले होते".
सूर्याची रचना आणि ऊर्जा स्रोत : सूर्य एक विशाल हायड्रोजन-हेलियमचा गोळा आहे, जो स्वतःच्या गुरुत्वाकर्षणानं बांधला आहे. त्याचा व्यास सुमारे 1.4 दशलक्ष किलोमीटर आहे, म्हणजे पृथ्वीच्या 109 पट. त्याचं वस्तुमान पृथ्वीच्या 330,000 पट आहे. गाभ्यातील तापमान 15 दशलक्ष डिग्री सेल्सियस आहे, जिथं हायड्रोजन फ्यूजन होऊन हेलियम बनतो. सूर्य दर सेकंदाला सुमारे 620 दशलक्ष टन हायड्रोजनचं ज्वलन करतो. ऊर्जा 'रेडिएटिव्ह झोन'मधून (किरणोत्सर्गी क्षेत्र) 'कन्व्हेक्शन झोन'कडं (अभिसरण क्षेत्र) प्रवास करतं, ज्यासाठी 1,70,000 वर्षे लागतात आणि त्यानंतर 'फोटोस्फिअर'मधून (सूर्याचा पृष्ठभाग, जिथं तापमान 5,500°C असते) प्रकाशरूपात बाहेर पडतं. मात्र, सूर्याचा 'कोरोना' (बाह्य वातावरण) तब्बल 20 लाख अंश सेल्सिअसपर्यंत तापलेलं असतं.
|स्तर प्रकार
|स्तरचं नाव
|सूर्याची मुख्य कार्य / वैशिष्ट्य
|अंतर्भाग (Interior)
|गाभा (The Core)
|सर्वात आतील भागात केंद्रकीय संमीलन प्रक्रियेद्वारे हायड्रोजनचं हेलियममध्ये रूपांतर होतं आणि सूर्याची सर्व ऊर्जा निर्माण होते.
|अंतर्भाग (Interior)
|किरणोत्सर्गी विभाग (Radiative Zone)
|ऊर्जा केंद्रभागातून प्रारणाच्या (radiation) स्वरूपात बाहेरच्या दिशेनं प्रवास करते आणि तिला तिथून बाहेर पडण्यासाठी 1,00,000 वर्षांहून अधिक काळ लागतो.
|अंतर्भाग (Interior)
|अभिसरण क्षेत्र (Convective Zone)
|उष्ण प्लाझ्मा वर जातो आणि थंड प्लाझ्मा खाली येतो, ज्यामुळं संवहन प्रवाहांद्वारे ऊर्जा पृष्ठभागावर वाहून नेली जाते.
|प्रकाशमंडळ (Photosphere)
|प्रकाशमंडल (Photosphere)
|सूर्याचा दिसणारा पृष्ठभाग, जिथून आपल्याला पृथ्वीवर दिसणारा प्रकाश उत्सर्जित होतो. याच ठिकाणी सूर्यडाग दिसतात.
|वर्णमंडळ (Chromosphere)
|वर्णमंडळ (Chromosphere)
|प्रकाशगोलाच्या (photosphere) वर असलेला एक पातळ, लालसर थर, जो ग्रहणांच्या वेळी प्रकाशाचे झोत उत्सर्जित करतो.
|वर्णमंडळ (Chromosphere)
|कोरोना (Corona)
|अवकाशात लाखो किलोमीटरपर्यंत पसरलेले प्लाझ्माचे सर्वात बाह्य वलय, जे खग्रास सूर्यग्रहणादरम्यान दृश्यमान असतं.
सूर्याचे भविष्य आणि सौर चक्र: सूर्य सध्या त्याच्या आयुष्याच्या मध्यंतरावर आहे. तो आणखी 5 अब्ज वर्षे 'मुख्य अनुक्रमा'च्या (main sequence) अवस्थेत राहील. त्यानंतर, त्याचं रूपांतर 'लाल महाकाय' (red giant) ताऱ्यात होईल आणि तो बुध, शुक्र ग्रहांना, तसंच कदाचित पृथ्वीलाही स्वतःमध्ये सामावून घेईल. अखेरीस, तो 'श्वेत बटू' (white dwarf) बनेल. सौर चक्रामध्ये दर 11 वर्षांनी चुंबकीय ध्रुवांचं परिवर्तन होतं. 'सौर चक्र 25' ची सुरुवात डिसेंबर 2019 मध्ये झाली असून, 2025 मध्ये ती तिच्या उच्चांकावर (peak) पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. सौर वादळांचा परिणाम जीपीएस (GPS) प्रणाली, उपग्रह आणि विद्युत ग्रीड्सवर होतोय; 1859 मधील 'कॅरिंग्टन घटना' (Carrington Event) हे याचं एक उदाहरण आहे.
आधुनिक संशोधन आणि अंतराळ मोहिमा : NASA आणि ESA च्या Parker Solar Probe, Solar Orbiter आणि SOHO सारख्या मोहिमांनी सूर्याचं जवळून निरीक्षण केलं आहे. चुंबकीय क्षेत्राच्या भूमिकेवर MIT चे संशोधन आणि सूर्याच्या जन्मस्थानाबाबत Space Science Reviews मधील अभ्यासांनी नवीन प्रकाश टाकला आहे. सूर्य कदाचित ओरियन नेबुलासारख्या उच्च-वस्तुमान ताऱ्यांच्या प्रदेशात जन्मला असावा, असा त्यांचा अंदाज आहे.
आपल्या जीवनातील सूर्य : सूर्याशिवाय पृथ्वीवर जीवन अशक्य आहे. त्याची ऊर्जा प्रकाशसंश्लेषणाद्वारे अन्नाची निर्मिती करते. सौर प्रणालीतील एकमेव तारा असूनही, तो सरासरी आकाराचा आहे. अनेक तारे त्याच्या 100 पट मोठे आहेत. सूर्याची ही निर्मिती आपल्याला विश्वाच्या गूढतेकडं मानवाला आकर्षित करते आहे.
संदर्भ (Reference) :
- NASA Science: Sun Facts (science.nasa.gov)
- MIT News: Meteorite dust holds records of magnetism (2026)
- Proceedings of the National Academy of Sciences: Paleomagnetic Evidence for a Nebular Magnetic Field
- Nature Astronomy: Planetesimal compositions governed by aerodynamic sorting (2026)
- Wikipedia: Nebular hypothesis; Formation and evolution of the Solar System
- Space Science Reviews: The Sun’s Birth Environment
- The Conversation: The sun was born when a dense gas cloud collapsed
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