Explainer : 50 वर्षांनंतर मानवाची पुन्हा चंद्राकडे झेप, Apollo नंतरचं पहिलं मानवयुक्त Artemis II मिशन!

50 वर्षांनंतर मानव पुन्हा चंद्राजवळ जाणाह आहे. NASA च्या आर्टेमिस II मिशनमधील चार अंतराळवीर, (Artemis II mission) त्यांची भूमिका आणि ऐतिहासिक महत्त्व घ्या जाणून...

Artemis II Mission CREW
Artemis II Mission CREW (Etv Bharat Graphic)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 21, 2026 at 9:11 AM IST

4 Min Read
मुंबई : मानवानं शेवटचा चंद्रप्रवास 1972 मध्ये अपोलो 17 मोहिमेद्वारे केला. त्यानंतर जवळपास पाच दशके अंतराळ संशोधनानं प्रचंड झेप घेतली, पण चंद्रावर पुन्हा मानव पाठवण्याचा प्रयत्न झाला नाही. आता नासाची आर्टेमिस मोहीम पुन्हा एकदा चंद्रावर पाऊल ठेवण्यास तयारी करत आहे. या माहिमेतील आर्टेमिस II मिशन विशेष महत्त्वाचं मानलं जातंय, कारण या मोहिमेत चार अंतराळवीर चंद्राभोवती झेप (Artemis II Crew) घेणार असून ही मोहीम 21व्या शतकातील पहिलं मिशन ठरणार आहे. याचाच एक भाग म्हणून नासानं स्पेस लाँच सिस्टम (एसएलएस) रॉकेट, फ्लोरिडातील केनेडी स्पेस सेंटरच्या लाँच कॉम्प्लेक्स 39B वर पोहोचलं आहे. यावर ओरियन अंतराळयान बसवलेलं आहे. आज आपण आर्टेमिस II मिशनची पार्श्वभूमी, त्याची उद्दिष्टे, या मोहिमेत वापरण्यात येणारं तंत्रज्ञान, यात सहभागी होणारे अंतराळवीर, मोहिमेचे धोके, तसंच भविष्यातील चंद्र, मंगळ मोहिमांशी असलेला संबंध यावर एक नजर टाकणार आहोत...

Artemis II Mission CREW
Artemis II Mission चे अंतराळवीर (Nasa)

काय आहे आर्टेमिस मोहीम?
आर्टेमिस ही नासाचा दीर्घकालीन मानवयुक्त अंतराळ मोहीम (Artemis II mission)आहे. अपोलो मोहिमेद्वारे 1969 ते 1972 दरम्यान चंद्रावर पहिलं मानवानं पाऊल ठेवलं होतं. आता पन्हा एकदा मानव चंद्रावर अधिक प्रगत तंत्रज्ञानासह उतरणार आहे.

Artemis II mission
Artemis II mission मोहिमेचे टप्पे (Nasa)

आर्टेमिस मोहिमेची उद्दिष्टे
आर्टेमिस II ही 10 दिवसांची मोहीम असून, चार अंतराळवीर चंद्राभोवती (Artemis II Astronauts ) फिरून परत येतील. हे अंतराळवीर अपोलोनंतर पृथ्वीपासून सर्वाधिक दूर जाणार आहेत. मोहिमेत एसएलएस रॉकेट, ओरियन यान आणि जीवनरक्षण प्रणालींची चाचणी घेतली जाईल. चंद्राच्या निरीक्षणातून आणि डेटा संकलनातून भविष्यातील चंद्रावर उतरण्याच्या मोहिमांना आधार मिळेल. याचं अंतिम उद्दिष्ट चंद्रावर कायमस्वरूपी मानवी वस्ती स्थापन करणे आणि मंगळ मोहिमांचा मार्ग प्रशस्त करणे आहे. ही मोहीम आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचंही प्रतीक आहे. आर्टेमिस मोहिमेद्वारे चंद्रावर पहिली महिला आणि पहिला कृष्णवर्णीय अंतराळवीर उतरवण्याचं नासाचं उदिष्ट्ये आहे. याव्यतिरिक्त चंद्रावर दीर्घकालीन मानवी उपस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न नासा करतंय. भविष्यातील मंगळ मोहिमेसाठी चंद्राचा वापर होण्याची शक्यता आहे. या मंगळ मोहिमेसाठी चंद्राचा “टेस्टिंग ग्राउंड” म्हणून वापर पुढं होणार आहे.

Artemis II mission
Artemis II mission चे उदिष्ट्ये (Etv Bharat Graphic)

“आर्टेमिस II हे मानवी अंतराळ प्रवासासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असेल. ही ऐतिहासिक मोहीम मानवाला पृथ्वीपासून पूर्वीपेक्षा अधिक दूर घेऊन जाईल आणि चंद्रावर परत जाण्यासाठी आवश्यक असलेली माहिती देईल. ही सर्व मोहिम अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली होईल,” - जॅरेड आयझकमन, प्रशासक नासा

आर्टेमिस मिशनची क्रमवारी

आर्टेमिस I (2022) : मध्ये मानवरहित चाचणी उड्डाण झालं होतं.

आर्टेमिस II : मध्ये आता मानवासह चंद्राभोवती फेरी चार अंतराळवीर फेरी मारणार आहेत. तसंच त्याचा अभ्यास करणार आहेत.

आर्टेमिस III : मेहिमेत मानवाचं पुन्हा एकादा चंद्रावर पाऊल ठेवण्याचं स्वप्न पूर्ण होणार आहे.

काय आहे आर्टेमिस II मिशन?
आर्टेमिस II मोहीम मानवयुक्त चाचणी मोहीम आहे. या मोहिमेत चार अंतराळवीर ओरियन (Orion) अंतराळयानमध्ये बसून पृथ्वीवरून उड्डाण करणार आहेत. हे चारही अतंराळवीर चंद्राभोवती फेरी मारतील आणि पृथ्वीवर सुरक्षित परततील.

चंद्रावर का होणार नाही लँडिंग?
या मोहिमेतील अंतराळवीर चंद्रावर पाऊल ठेवणार नाहीय, ते फक्त चंद्राभेवती फेरी मारतील. कारण आर्टेमिस II मुख्य उद्दिष्ट जीवनरक्षक प्रणाली (Life Support), नेव्हिगेशन, कम्युनिकेशन, उष्णता संरक्षण (Heat Shield) या सर्व प्रणालीचा मानवासह अभ्यास करणे आहे. यामुळं आर्टेमिस III ची तयारी चांगल्या प्रकारे करता येईल.

अंतराळयान : SLS आणि Orion

स्पेस लॉंच सिस्टीम (SLS)
SLS हे नासाचं आजवरचं सर्वात शक्तिशाली रॉकेट आहे. या रॉकेटची उंची सुमारे 98 मीटर असून त्याचं थ्रस्ट सॅटर्न V पेक्षा अधिक आहे. तसंच या रॉकेटमध्ये लिक्विड हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन इंधनचा वापर करण्यात येतोय.

ओरियन अंतराळयान
नासानं ओरियन अंतराळयान 4 अंतराळवीरांसाठी डिझाइन केलंय. हे अंतराळयानं अंतराळासाठी सक्षम मानलं जातं. कारण पृथ्वीच्या वातावरणात परतताना 3000°C तापमान सहन करण्याची या अंतराळयानी क्षमता आहे. त्यामुळं पृथ्वीच्या वातावणात प्रवेश करताना अंतराळवीरांचा आगीपासून बचाव होतो.

कोण आहेत आर्टेमिस II 'ते' चार अंतराळवीर? (Who Are Artemis II Astronauts)
नासानं या ऐतिहासिक मिशनसाठी चार अनुभवी अंतराळवीरांची निवड केली आहे.

1. रीड वाईसमॅन (Commander) : हे अनुभवी अंतराळवीर आहेत. त्यांनी या आगोदर आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर (ISS) सेवा बजावलीय.

Reid Wiseman
रीड वाईसमॅन (Etv Bharat Graphic)

2. व्हिक्टर ग्लोव्हर (Pilot): हे अमेरिकन नौदलातील माजी पायलट आहेत. ते चंद्राभोवती फिरणारे पहिले कृष्णवर्णीय अंतराळवीर ठरणार आहेत.

Victor J. Glover
व्हिक्टर ग्लोव्हर (Etv Bharat Graphic)

3. क्रिस्टीना कोच (Mission Specialist) : या महिला अंतराळवीर आहेत. त्यांच्या नावावर सर्वाधिक काळ अंतराळात राहण्याचा विक्रम आहे.

Christina Koch
क्रिस्टीना कोच (Etv Bharat Graphic)

4. जेरेमी हॅन्सन (CSA – कॅनडा) : हॅन्सन, कॅनेडियन अंतराळवीर आहेत. ते चंद्रभोवती या मोहिमेत फेरी मारणारे पहिले गैर अमेरिकन अंतराळवीर असतील.

Jeremy Hansen
जेरेमी हॅन्सन (Etv Bharat Graphic)

काय होणार या मोहिमेत :

1. लॉंच : फ्लोरिडातील केनेडी स्पेस सेंटरमधून आकाशात झेपवणार.

2. पृथ्वी कक्षा (Earth Orbit) : प्रणाली तपासणी करणार.

3. ट्रान्स-लुनर इंजेक्शन : चंद्राच्या दिशेनं घेणार वेग.

4. चंद्राभोवती फ्लाय-बाय : चंद्राचं जवळून निरीक्षण करणार.

5. पृथ्वीमध्ये पुनर्प्रवेश : शेवटी ही मोहीम प्रशांत महासागरात लँडिंग करणार.

Artemis II Mission
आरोहण आणि मोहिमेचं वेळापत्रक (Nasa)

आर्टेमिस II मोहीम का महत्त्वाची?
50 वर्षांनंतर मानवाचा पुन्हा चंद्रप्रवास सुरू होणार आहे. या मिशनच्या माध्यमातून अपोलोनंतरची पहिला मानवयुक्त चंद्रप्रवास मोहीम ठरणार आहे.

भविष्यातील लँडिंगची तयारी
आर्टेमिस III मध्ये थेट लँडिंग होणार आहे. त्यामुळं त्याआधी आर्टेमिस II मोहिमेत सर्व चाचण्या आणि आभ्यास करण्यात येणार आहे. त्यामुळं आर्टेमिस III मध्ये चंद्रवर पाऊल ठेवणं सोपं होणार आहे. थोड्यात काय तर आर्टेमिस II मोहीम आर्टेमिस III मोहिमेची सराव चाचणी असेल.

3. आंतरराष्ट्रीय सहकार्य
या मोहिमेत कॅनडासारख्या देशांनी सहभाग घेतलाय. त्यामुळं या मिशन जागतिक महत्व प्राप्त झालंय.

मोहिमेती धोके, आव्हानं
या मोहिमेतील पहिला धोका म्हणजे अंतराळातील कॉस्मिक रेडिएशनचा आहे. कॉस्मिक रेडिएशनमुळं अंतराळवीरांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. या मिशनमध्ये अंतराळवीरांना दीर्घकाळ पृथ्वीपासून दूर राहावं लागणार आहे. त्यामुळं त्यांची मानसिक स्थिती आणि आरोग्य या मोहिमेतील प्रमुख आव्हान असेल. याव्यतिरिक्त अंतराळयांनाचा तांत्रिक बिघाड, उष्णता संरक्षण प्रणालीची अचूकता अशी प्रमुख आव्हानं आणि धोके यात असतील.

आर्टेमिस II चा मंगळ मोहिमेचा संबंध
नासा फक्त चंद्रावरच नाही, तर मंगळ देखील मानव पाठवण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळं या मोहिमेला विशेष महत्व आहे. या मिशनमध्ये चंद्रावर दीर्घकालीन बेस तयार करण्याचा नासाचा प्रयत्न आहे. चंद्रावरील संसाधनांचा (पाणी, ऑक्सिजन) वापर करून नासाचा मंगळ मोहिमेची आखणी करणार आहे. यातूनच मंगळ ग्रहावर जाण्यासाठी लागणाऱ्या तंत्रज्ञान चाचणी होईल.

मिशनचं भारत आणि जगासाठी महत्त्व
भारतानं चांद्रयान-3 द्वारे चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर यशस्वी लॉंडिंग केलं होतं. आर्टेमिस मिशन त्या भागात दीर्घकालीन मानवी उपस्थिती निर्माण करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं भविष्यात ISRO–NASA सहकार्य अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे.

