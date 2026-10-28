मंगळावरील धूळ अत्यंत धोकादायक! भावी अंतराळवीरांच्या जीवाला नासाकडून मोठा इशारा
नासाच्या संशोधनानुसार मंगळावरील अतिसूक्ष्म, विषारी आणि चुंबकीय धूळ अंतराळवीरांच्या फुफ्फुसात, थेट मेंदूत घुसून त्यांचा जीव घेऊ शकते, ज्यामुळं भविष्यातील मंगळ मोहिमांना धोका निर्माण झाला आहे.
Published : October 28, 2026 at 12:24 PM IST
मुंबई: नासा (NASA) आणि त्यांच्या 'जेट प्रोपल्शन लॅबोरेटरी'नं (JPL) मंगळ ग्रहाबाबत एक धक्कादायक आणि चिंताजनक खुलासा केला आहे. गेल्या चार वर्षांत 'पर्सिव्हरन्स' (Perseverance) रोव्हरद्वारे गोळा केलेल्या माहितीचं सखोल विश्लेषण केल्यानंतर, शास्त्रज्ञ एका अत्यंत चिंताजनक निष्कर्षापर्यंत पोहोचले आहेत. मंगळाच्या पृष्ठभागावर असलेला तांबूस रंगाचा थर म्हणजे केवळ सामान्य धूळ नाही. उलट, हा एक सूक्ष्म आणि विषारी घटक आहे, जो भविष्यातील मानवी मोहिमांसाठी आणि तिथं पाऊल ठेवणाऱ्या अंतराळवीरांच्या जीवनासाठी थेट धोका निर्माण करतो. या संशोधनावरून असं दिसून येतं की, मंगळावर जाण्यातील आव्हाने केवळ तिथले कठोर हवामान किंवा ऑक्सिजनची कमतरता इतक्यापुरती मर्यादित नाहीत; तर, त्या ग्रहावरील अत्यंत सूक्ष्म धूळ मानवी अस्तित्वासाठीच एक गंभीर धोका ठरू शकते.
सूक्ष्म कणांचा जीवघेणा मारा: जेपीएल (JPL) मधील शास्त्रज्ञांनी शोधून काढलं आहे की, मंगळावरील धूळ अत्यंत सूक्ष्म आहे. या धुळीच्या कणांचा आकार 2.5 मायक्रोमीटरपेक्षाही लहान आहे, तर काही कण तर 100 नॅनोमीटर इतके लहान आहेत. म्हणजेच ते मानवी केसाच्या जाडीच्या तुलनेत 700 पटींनी अधिक सूक्ष्म आहेत. सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे, मंगळावरील कोरड्या वातावरणामुळं या कणांवर मोठ्या प्रमाणात स्थिर विद्युत प्रभार (स्टॅटिक इलेक्ट्रिक चार्ज) असतो. यामुळं ही धूळ अंतराळवीरांच्या 'स्पेससूट'ला घट्ट चिकटून राहते. नासाच्या चाचण्यांतून दिसून आलं आहे की, तुलनेनं मोठे धुलिकण सहजपणे झटकून काढता येतात, परंतु हे अतिसूक्ष्म नॅनोकण टेफ्लॉन (Teflon) आणि वेक्ट्रॅन (Vectran) सारख्या प्रगत टिकाऊ कापडांना कायमचे चिकटून राहतात, ज्यामुळं त्यांना साफ करणं अशक्य होतं.
We’ve known since the Apollo missions that dust can present challenges for explorers on other worlds. Now, scientists are using instruments on the Perseverance rover to understand the risks of dust on Mars and find clues about how to protect future crews on the Red Planet. ½ https://t.co/Mhexh7E90g— NASA Mars (@NASAMars) October 26, 2026
मानवी आरोग्यावर गंभीर परिणाम: जर हे कण अंतराळवीरांच्या वेशभूषेवरून (स्पेससूट) त्यांच्या राहण्याच्या जागेत प्रवेश करत असतील, तर मानवी शरीरावर त्याचे विनाशकारी परिणाम होऊ शकतात. अत्यंत सूक्ष्म आकारामुळं, हे कण शरीराच्या नैसर्गिक संरक्षण प्रणालीला (उदा. नाक आणि घशातील केस) सहजपणे ओलांडून फुफ्फुसांच्या खोलवर पोहोचू शकतात. यामुळं फुफ्फुसांचं कायमस्वरूपी नुकसान होऊ शकतं. या स्थितीला वैद्यकीय भाषेत 'सिलिकोसिस' (silicosis) किंवा 'ब्लॅक लंग' (black lung) आजार असे म्हणतात. याव्यतिरिक्त, 100 नॅनोमीटर आकाराचे कण फुफ्फुसांतून थेट रक्तप्रवाहात प्रवेश करू शकतात. अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे, नासाच्या (NASA) संशोधनानुसार, हे कण नाकाच्या पोकळीतून घ्राण मज्जातंतूंच्या (olfactory nerves) मार्गे थेट मानवी मेंदूपर्यंत पोहोचू शकतात, ज्यामुळं गंभीर मज्जासंस्थेसंबंधी विकार (neurological disorders) उद्भवण्याची शक्यता असते.
पेरेक्लोरॉईड्स आणि कर्करोगाचा धोका: मंगळावरील धुळीचे रासायनिक विश्लेषण केलं असता, ती अत्यंत विषारी असल्याचं सिद्ध झालं आहे. पर्सिव्हरन्स रोव्हरवरील 'पिक्सएल' (PIXL) या अत्याधुनिक उपकरणानं या धुळीचे स्कॅनिंग केलं आहे. या धुळीमध्ये 'मॅफिक सिलिकेट' असून त्यात फॉस्फरस, लोह (Iron) आणि सल्फरचं प्रमाण प्रचंड जास्त आहे. जेव्हा हे लोहाचे कण मानवी फुफ्फुसातील आर्द्रतेच्या (पाण्याच्या) संपर्कात येतात, तेव्हा शरीरात 'रिएक्टिव्ह ऑक्सिजन स्पीशीज' (ROS) तयार होतात, ज्यामुळं शरीरातील पेशी नष्ट होऊ लागतात. याव्यतिरिक्त, मंगळाच्या मातीत 'पेरक्लोरेट्स' (Perchlorates) नावाचं धोकादायक क्लोरीन संयुगे असतात. जर हे कण चुकून श्वासाद्वारे किंवा अन्नाद्वारे शरीरात गेले, तर मानवी थायरॉईड ग्रंथीचं कार्य पूर्णपणे ठप्प होऊ शकतं आणि 'अप्लास्टिक ॲनिमिया' सारख्या रक्ताच्या कर्करोगजन्य आजारांचा धोका निर्माण होतो.
नासाची सुरक्षा नियमावली: या भीषण धोक्याची दखल घेत नासाच्या 'मार्टियन डस्ट लिमिट वर्किंग ग्रुप'नं (Martian Dust Limit Working Group) अंतराळवीरांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत कडक नियमावली जाहीर केली आहे. 30 दिवसांच्या मंगळ मोहिमेसाठी अंतराळवीरांसाठी धुळीच्या संपर्कात येण्याची कमाल मर्यादा 0.1 मिलिग्राम प्रति घनमीटर (0.1 mg/m³) इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. या मर्यादेपेक्षा जास्त धूळ शरीरात गेल्यास अंतराळवीरांचा जीव धोक्यात येऊ शकतो. त्यामुळं आता केवळ औषधोपचारांवर विसंबून न राहता, अंतराळ जहाजे आणि मानवी वस्त्यांच्या रचनेतच (Engineering Controls) आमूलाग्र बदल करणे नासाच्या वैज्ञानिकांसमोर मोठं आव्हान आहे.
स्पेससूट आणि एअरलॉक तंत्रज्ञानात बदल : या धुळीपासून वाचण्यासाठी नासाचे अभियंते सध्या तीन मुख्य तंत्रज्ञानावर काम करत आहेत. पहिले म्हणजे 'सूटपोर्ट' (Suitports) तंत्रज्ञान, ज्यामध्ये अंतराळवीरांचे स्पेससूट मुख्य वस्तीच्या (Habitat) बाहेरच लॉक करून ठेवले जातील, जेणेकरून धुळीने माखलेला भाग कधीच आत येणार नाही. अंतराळवीर पाठीमागच्या लहान दरवाजातून थेट सूटमध्ये प्रवेश करतील. दुसरे म्हणजे 'ड्युअल-चेंबर एअरलॉक' (Dual-Chamber Airlocks), ज्यामध्ये अंतराळवीर आत येण्यापूर्वी दोन वेगवेगळ्या कक्षांमधून प्रगत फिल्टरेशन प्रक्रियेद्वारे पूर्णपणे स्वच्छ केले जातील. आणि तिसरे म्हणजे 'इलेक्ट्रोडायनामिक डस्ट शील्ड' (Electrodynamic Dust Shields) , हे एक असं तंत्रज्ञान आहे ज्यामध्ये स्पेससूट आणि हेल्मेटच्या काचेवर हलका विद्युत प्रवाह सोडला जाईल, ज्यामुळं स्थितिक विजेमुळं चिकटणारी धूळ आपोआप दूर फेकली जाईल. मंगळावरील मानवाचे भविष्य आता या तंत्रज्ञानाच्या यशावर अवलंबून आहे.
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