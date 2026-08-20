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आंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशनवर एक्स्पिडिशन 75: स्पेसवॉक नंतर स्वच्छता आणि मायक्रोग्रॅव्हीटी रिसर्चचा धडाका!

एक्स्पिडिशन 75 च्या अंतराळवीरांनी स्पेसवॉक नंतर स्वच्छता करत मायक्रोग्रॅव्हीटीत रक्तप्रवाह, एआय तसंच पृथ्वी निरीक्षणावर महत्त्वाचं संशोधन सुरू ठेवलंय.

NASA, Expedition 75, International Space Station, spacewalk 2026
नासाचे अनिल मेनन आणि ESA च्या सोफी एडेनोट स्पेसवॉक दरम्यान एकत्र काम करताना. (NASA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2026 at 12:42 PM IST

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मुंबई : एक्स्पिडिशन 75 च्या (Expedition 75) क्रू मेंबर्सनी बुधवारी स्पेसवॉक नंतरची स्वच्छता पूर्ण केली. मंगळवारी दोन अंतराळवीरांनी आंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशनच्या बाहेर अँटेना अनइंस्टॉल केला होता. या मोहिमेत क्रू मेंबर्सनी सर्कुलेटरी सिस्टीम, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि पृथ्वीच्या फोटोग्राफीवर संशोधन सुरू ठेवलं.

सहा तासांचा स्पेसवॉक : नासाचे फ्लाइट इंजिनियर अनिल मेनन आणि युरोपियन स्पेस एजन्सीच्या सोफी अ‍ॅडेनॉट यांनी सहा तास 23 मिनिटांचा स्पेसवॉक पूर्ण केला. त्यांनी फेल झालेला हाय-स्पीड अँटेना डिसकनेक्ट करून Z1 ट्रस सेगमेंटवर लाँग-ड्युरेशन टाय-डाउननं सुरक्षित केला. भविष्यातील स्पेसवॉकमध्ये त्या जागी नवीन स्पेअर अँटेना बसवला जाईल.

क्वेस्ट एअरलॉकमध्ये सूट सर्व्हिसिंग : बुधवारी अ‍ॅडेनॉटनं क्वेस्ट एअरलॉकमध्ये स्पेससूटचं वॉटर टँक रीफिल केलं. हे टँक स्पेसवॉक दरम्यान थंडपणा देत होतं. नंतर स्टेशन कमांडर जेसिका मेअर यांनी त्यांना मदत करत सूटचं कंपोनंट्स पॉवर डाउन केलं, बॅटरी काढल्या आणि हार्डवेअर स्टोअर केलं. दिवसाच्या शेवटी मेनन, हॅथवे, मेअर आणि अ‍ॅडेनॉट यांनी मिशन कंट्रोलर्सशी स्पेसवॉकच्या अनुभवावर चर्चा केली.

रिलॅक्स टाइम आणि बायोमेडिकल टेस्ट्स : मंगळवारच्या स्पेसवॉक आणि रोबोटिक्स अ‍ॅक्टिव्हिटीनंतर चारही अंतराळवीरांना बुधवारी काही तास विश्रांतीसाठी दिले गेले होते. याच वेळी मेनन कोलंबस लॅबोरेटरीमध्ये ब्लड टेस्ट आणि व्हेन स्कॅन करत होते. मेअर आणि हॅथवे यांच्या मदतीनं त्यांनी ब्लड सॅम्पल घेतलं. त्यानंतर त्यांनी ते सेंट्रीफ्यूजमध्ये फिरवले आणि अल्ट्रासाउंड 3 डिव्हाइसनं हॅथवेच्या नसांचं स्कॅन केलं. ही “व्हीनस फ्लो” इन्व्हेस्टिगेशनचा भाग आहे, जी मायक्रोग्रॅव्हीटीमुळं रक्त प्रवाहावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करते.

रशियन क्रूचा विज्ञान आणि मेंटेनन्सवर फोकस : स्पेस स्टेशनवरील तीन कॉस्मोनॉट्सनी रोस्कोस्मोससाठी सायन्स आणि मेंटेनन्स सुरू ठेवलं. अनुभवी तिघांनी ह्यूमन रिसर्च, अ‍ॅडव्हान्स्ड टेक्नॉलॉजी आणि अर्थ ऑब्झर्व्हेशन्सवर काम केलं.

रक्तदाब आणि पृथ्वीचे फोटो : फ्लाइट इंजिनियर आंद्रे फेद्याएवने हातावर, मनगटावर आणि बोटांवर कफ घालून रक्तदाब मोजला. यामुळं मायक्रोग्रॅव्हीटीचा सर्कुलेटरी सिस्टीमवर होणारा परिणाम समजण्यास मदत होते. त्यानंतर त्यानं मल्टी-स्पेक्ट्रल कॅमेरा वापरून उत्तर अमेरिकेच्या तलावांचे फोटो काढले.

एआय ट्रान्स्क्रिप्शन आणि फिटनेस टेस्ट : अन्ना किकिनानं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स टूल्सची चाचणी केली, ज्यामुळं क्रू रिपोर्ट्स रोस्कोस्मोस कंट्रोलर्ससाठी ट्रान्स्क्राइब होतात. प्योत्र दुब्रोवनं इलेक्ट्रोड्स लावून हार्ट रेट मोजला आणि झ्वेझदा सर्व्हिस मॉड्यूलच्या ट्रेडमिलवर जॉगिंग करत नियमित फिटनेस असेसमेंट पूर्ण केलं.

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TAGGED:

INTERNATIONAL SPACE STATION
EXPEDITION 75
SPACEWALK 2026
SPACELIFE
ISS SPACEWALK 2026

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