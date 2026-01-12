चंद्रावरून नमुने घेऊन येणार भारत : इस्रोच्या चंद्रयान 4 आणि स्वदेशी अंतराळ स्थानकाची थरारक योजना
इस्रोचे माजी संचालक जोस्युला ए. कमलाकर यांनी भारताच्या चंद्रयान 4, चंद्रयान 5 आणि स्वदेशी भारतीय अंतराळ स्थानकबाबत मोठं भाष्य केलंय
Published : January 12, 2026 at 3:52 PM IST|
Updated : January 12, 2026 at 3:59 PM IST
हैदराबाद: इस्रोचे माजी संचालक आणि शास्त्रज्ञ जोस्युला ए. कमलाकर यांनी ईटीव्ही भारतशी विशेष संवादात भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमांच्या भविष्यकाळाची रूपरेषा मांडली. चंद्रयान-3 च्या यशानंतर इस्रो आता चंद्रावरून नमुने परत आणणे, जपानसोबत ध्रुवीय प्रदेशातील अभ्यास आणि स्वबळावर भारतीय अंतराळ स्थानक (BAS) उभारण्याकडं वाटचाल करत आहे. हे सर्व स्वदेशी तंत्रज्ञान आणि प्रक्षेपकांच्या मदतीनं साकार होणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
चंद्रयान4
चंद्रयान 3 नंतर इस्रोची सर्वांत महत्त्वाकांक्षी मोहीम म्हणजे चंद्रयान-4. ही चंद्र नमुना परत आणण्याची (Lunar Sample Return) मोहीम आहे. यात चंद्रावर उतरून जमिनीत खड्डा खणणे, नमुने गोळा करणे, उदय मॉड्यूलनं ते चंद्र कक्षेत नेणे, तेथे डॉकिंग करणे आणि शेवटी पृथ्वीवर सुरक्षित परत आणणे असे अनेक टप्पे आहेत. कमलाकर यांनी नमूद केलं की, फक्त दोन किलोग्रॅम नमुने असले तरी त्यांचे वैज्ञानिक महत्त्व प्रचंड आहे. पृथ्वीवर परत येताना थोडीशी चूक झाली तरी नमुने गमावले जाऊ शकतात. यासाठी विशेष प्रयोगशाळा बांधल्या जात आहेत. हे नमुने इतर देशांतील शास्त्रज्ञांसोबतही सामायिक केले जाणार आहेत.
चंद्रयान-5 (LUPEX)
चंद्रयान-5 ही जपानसोबतची संयुक्त मोहीम आहे, ज्याला LUPEX (Lunar Polar Exploration) म्हणतात. भारत यात लँडर देणार आहे, तर जपान प्रक्षेपक आणि रोव्हर पुरवणार आहे. ही मोहीम चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाजवळील अंधारलेल्या खड्ड्यांमध्ये उतरेल, जिथं कधीच सूर्यप्रकाश पोहोचत नाही. या भागात पाणी आणि चंद्र भूविज्ञानाबाबत मौल्यवान माहिती मिळण्याची अपेक्षा आहे. चंद्रयान-3 प्रमाणेच रोव्हर प्रयोग करेल, पण ध्रुवीय प्रदेशातील कमी सूर्यप्रकाशामुळं ही मोहीम विशेष महत्त्वाची ठरणार आहे.
भारतीय अंतराळ स्थानक (BAS)
अंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकापेक्षा (ISS) भारतीय अंतराळ स्थानक पूर्णपणे वेगळं असेल. ISS अनेक देशांच्या योगदानानं आणि दशकानुदशक डॉकिंग मोहिमांद्वारे बांधलं गेलं, तर BAS पूर्णपणे स्वदेशी LVM3 प्रक्षेपकानं उभारलं जाईल. प्रारंभी पाच मॉड्यूल असतील, एकूण वजन सुमारे 45 टन असेल. पहिला मॉड्यूल BAS-01 450 किमी कक्षेत सोडलं जाईल. सुरुवातीला दोन अंतराळवीरांना सामावून घेण्याची क्षमता यात असेल. प्रयोगशाळा, वीज, इंधन आणि जीवनरक्षण यंत्रणा असतील. हे स्थानक सुमारे 17 वर्षे काम करण्याची शक्यता आहे. कमलाकर यांनी BAS ला “अंतराळातील सहा खोल्यांचा फ्लॅट” असं संबोधलंय. प्रत्येक मॉड्यूलमध्ये झोपण्याची, वैयक्तिक स्वच्छतेची आणि कामाची व्यवस्था असेल, असं त्यांनी सांगितलं.
स्पॅडेक्स आणि गगनयानची महत्त्वाची भूमिका
स्पॅडेक्स-1 च्या यशानंतर स्पॅडेक्स-2 चंद्रयान-4 साठी आणि स्पॅडेक्स-3 BAS साठी डॉकिंग तंत्रज्ञान विकसित करेल. गगनयान मोहीम BAS शी सर्वांत जवळून जोडलेली आहे. अॅक्सिअम-4 मोहिमेवर गेलेले ग्रुप कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यांचा अनुभव जीवनरक्षण यंत्रणेत सुधारणा करण्यासाठी उपयुक्त ठरत आहे. बेंगळुरूतील अंतराळवीर प्रशिक्षण केंद्रात सध्या चार अंतराळवीर प्रशिक्षण घेत आहेत. त्यांचा प्रत्यक्ष अनुभव डिझाइन सुधारण्यात मदत करतो. शेवटी कमलाकर यांनी सांगितलं की, भारत आता एकेक मोहीमांपासून दीर्घकालीन अंतराळ पायाभूत सुविधांकडं वाटचाल करत आहे. BAS, गगनयान आणि प्रगत चंद्र मोहिमांद्वारे स्वावलंबी आणि शाश्वत अंतराळ क्षमता निर्माण होत आहे.
