Exclusive: अंतराळ क्षेत्र प्राधान्य क्षेत्र व्हावं, उपग्रह डेटा 'विकसित भारत'ची गुरुकिल्ली - सुब्बा राव पावुलुरी

भारतानं अंतराळ क्षेत्राला प्राधान्य क्षेत्र घोषित करावं. उपग्रह डेटा विकसित भारतसाठी गुरुकिल्ली असल्याचं प्रतिपादन अंतराळ तंत्रज्ञ सुब्बा राव पावुलुरी यांनी केलं.

सुब्बा राव पावुलुरी
ETV Bharat Marathi Team

Published : January 10, 2026 at 10:13 AM IST

हैदराबाद: भारतानं अंतराळ क्षेत्राला प्राधान्य क्षेत्र म्हणून घोषित करावं, कारण उपग्रह डेटाचा योग्य वापर 'विकसित भारत'च्या स्वप्नपूर्तीला मोठा वेग देईल, असं प्रतिष्ठित अंतराळ तंत्रज्ञ सुब्बा राव पावुलुरी यांनी म्हटलं आहे. अनंत टेक्नॉलॉजीजचे संस्थापक आणि अध्यक्ष पावुलुरी यांनी ईटीव्ही भारतला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत मोदी सरकारच्या अंतराळ सुधारणांचं स्वागत करताना खासगी कंपन्यांसाठी आणखी संधी असल्याचं सांगितलं.

उपग्रह डेटाचे बहुक्षेत्रीय महत्त्व
प्रत्येक क्षेत्राच्या वेगवान विकासासाठी उपग्रह डेटा आवश्यक असल्याचं पावुलुरी म्हणाले. “शहरी नियोजन, कृषी पूर्वानुमान आणि इतर क्षेत्रांत उपग्रह डेटा महत्त्वाची भूमिका बजावतो. अंतराळ विज्ञान आणि दळणवळण सर्व क्षेत्रांत वर्चस्व गाजवू शकतं, ज्यामुळं देशाचा विकास वेगवान आणि गुणोत्तर पद्धतीनं होईल,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं. दूरस्थ भागांत 'डिजिटल हायवे' निर्माण करण्यातही अंतराळ तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरेल, असं ते म्हणाले.

इस्रो ते उद्योजकतेपर्यंतचा प्रवास
1991 मध्ये इस्रोनं लाँच केलेल्या इंडियन रिमोट सेन्सिंग (IRS) उपग्रहाच्या डेटानं विकास योजनांत क्रांती घडवली. त्या काळात उपग्रह डेटाचा व्यावसायिक वापर सुचवणाऱ्या सेमिनारनं प्रेरित होऊन पावुलुरी यांनी 1992 मध्ये अनंत टेक्नॉलॉजीजची स्थापना केली. 2024 मध्ये ही कंपनी भारतातील पहिली खासगी जिओसिंक्रोनस ऑर्बिट (GSO) कम्युनिकेशन उपग्रह सेवा पुरवठादार कंपनी बनली.

खासगी क्षेत्राची भूमिका आणि अपेक्षा
इस्रो विविध ग्रहांवर संशोधन करेल, तर खासगी कंपन्या उपग्रह प्रक्षेपण आणि डेटा पुरवठ्यावर लक्ष केंद्रित करू शकतात, असं पावुलुरी म्हणाले. अमेरिकेतील स्पेसएक्सला सरकारचं प्रचंड पाठबळ मिळतं; भारतातही असंच सहकार्य हवं, कारण देशाला अनेक उपग्रहांची गरज आहे. इतर देशांशी तुलना न करता अंतराळाला प्राधान्य देऊन वेगवान विकास साधावा लागेल, असं ते बोलताना म्हणाले.

युवकांना सल्ला
अंतराळ क्षेत्रात करिअर किंवा उद्योजकता करू इच्छिणाऱ्यांसाठी मूलभूत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान महत्त्वाचं असल्याचं पावुलुरी म्हणाले. यांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायनशास्त्र किंवा गणित-भौतिकशास्त्र यातील कोणतंही शिक्षण अंतराळ क्षेत्रात संधी निर्माण करतं, असं त्यांनी सांगितीलं.

