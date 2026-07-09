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ईव्ही (EV) तीन-चाकी वाहनांचा बाजारहिस्सा 64% च्या पुढं; भारत निर्णायक टप्प्यावर.

भारतात जून 2026 मध्ये इलेक्ट्रिक तीनचाकी वाहनांनी बाजारपेठेतील 64% हिस्सा काबीज केलाय.

EV three-wheeler market
TVS king-ev-max (TVS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 9, 2026 at 10:38 AM IST

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नवी दिल्ली: भारतातील इलेक्ट्रिक तीन-चाकी वाहन उद्योग आता 'व्यापक स्वीकारार्हतेच्या' (mass adoption) टप्प्यावर पोहोचला आहे. जून 2026 मध्ये, तीन-चाकी वाहनांच्या एकूण किरकोळ नोंदणीमध्ये इलेक्ट्रिक मॉडेल्सचा वाटा 64% पेक्षा जास्त होता. 'फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन'नं (FADA) जारी केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशातील सर्व वाहन श्रेणींमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराचं (penetration rate) हे प्रमाण सर्वाधिक आहे.

इलेक्ट्रिक तीन-चाकी वाहने: या वर्षी जूनमध्ये तीन-चाकी वाहनांची एकूण किरकोळ नोंदणी 1.20 लाख युनिट्सवर पोहोचली, ज्यामध्ये इलेक्ट्रिक मॉडेल्सचा वाटा 64.08 % इतका होता. याउलट, प्रवासी वाहनांच्या (passenger vehicles) बाबतीत ईव्हीचा वापर केवळ 7.75 % आहे, तर दुचाकींच्या बाबतीत हे प्रमाण नुकतेच 10% च्या वर गेले आहे. या घडामोडीवर भाष्य करताना सीईओ आयुष लोहिया म्हणाले, "64% वापराचा टप्पा ओलांडणे ही केवळ एक आकडेवारी नाही; तर ती इलेक्ट्रिक तीन-चाकी वाहनांच्या मुख्य प्रवाहातील प्रवेशाचे लक्षण आहे. 2008 मध्ये जेव्हा आम्ही ईव्ही क्षेत्रात प्रवेश केला, तेव्हा लोकांना इलेक्ट्रिक मोबिलिटीच्या फायद्यांबद्दल पटवून देणे हे एक आव्हान होतं. आज, चर्चा केवळ स्वीकारार्हतेच्या पलीकडे गेली असून आता या क्षेत्राचा विस्तार करण्यावर लक्ष केंद्रित केलं जात आहे." लोहिया पुढे म्हणाले, "व्यावसायिक वापरकर्ते प्रामुख्याने परिचालन खर्च (operating costs) आणि कमाई यावर आधारित निर्णय घेतात. इलेक्ट्रिक तीन-चाकी वाहनांनी दैनंदिन कामकाजात कमी खर्च आणि अधिक आर्थिक फायदे असल्याचे सिद्ध केलं आहे. म्हणूनच इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत या विभागात त्यांचा वापर वेगानं वाढला आहे."

ग्रामीण भागात ईव्ही क्रांती: FADA च्या आकडेवारीनुसार, जूनमधील तीन-चाकी वाहनांच्या नोंदणीपैकी 57.4% नोंदणी ग्रामीण आणि लहान बाजारपेठांमध्ये झाली. यावरून असं दिसून येतं की ईव्हीचा वापर आता केवळ मोठ्या शहरांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. उद्योग तज्ञांच्या मते, टियर-2 आणि टियर-3 शहरे तसंच ग्रामीण भागांमध्ये वाढलेला वित्तपुरवठा पर्याय, वाहनांची उपलब्धता आणि वाढलेली जागरूकता यामुळं हा कल आणखी वेगवान होईल. आयुष लोहिया यांच्या मते, पुढील आव्हान मागणीचे नसून एक मजबूत परिसंस्था (ecosystem) उभारण्याचं आहे. "ग्राहक सज्ज आहेत. आता परवडणारी वित्तपुरवठा सुविधा, कर्जास त्वरित मंजुरी, लहान शहरांमध्ये चार्जिंगची सोय आणि सक्षम सेवा जाळं (सर्व्हिस नेटवर्क) या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. या क्षेत्रांत यश मिळाल्यास, नजीकच्या काळात या विभागात ईव्हीचा (EV) वापर 80 टक्क्यांहून अधिक होऊ शकतो."

व्यापक ईव्ही क्षेत्रासाठी फायदे: इलेक्ट्रिक तीन-चाकी वाहनांच्या विभागानं संपूर्ण ईव्ही उद्योगाला चालना दिली आहे; जेव्हा ग्राहकांना स्पष्ट आर्थिक फायदे दिसतात, तेव्हा अशा वाहनांचा स्वीकार आपोआपच होतो. ईव्हीच्या भविष्यातील यशासाठी केवळ तंत्रज्ञान पुरेसे नाही, तर सुलभ वित्तपुरवठा, भक्कम पायाभूत सुविधा आणि विक्रीपश्चात विश्वसनीय सेवा (आफ्टर-सेल्स सपोर्ट) या गोष्टीही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. सणासुदीच्या काळापूर्वीच डीलरशिप्सवर मागणीमध्ये सकारात्मक कल दिसून येत आहे. जून महिन्यात ईव्हीच्या एकूण विक्रीने उच्चांक गाठला. उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, भारताच्या 'इलेक्ट्रिक मोबिलिटी'कडे होणाऱ्या वाटचालीत इलेक्ट्रिक तीन-चाकी वाहने हा सर्वात मजबूत आधारस्तंभ ठरतील.

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ELECTRIC THREE WHEELERS
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इलेक्ट्रिक तीनचाकी वाहनांची विक्री
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