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13 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदीचा प्रस्ताव; अल्पवयीन मुलांनाही निर्बंधांची योजना

युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी युरोपियन युनियनच्या 27 सदस्य देशांमध्ये 13 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मांडला.

EU PROPOSES SOCIAL MEDIA BAN
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 16, 2026 at 8:29 PM IST

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मुंबई: युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी युरोपियन युनियनच्या 27 सदस्य देशांमध्ये 13 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर पूर्ण बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मांडला. तसेच, मोठ्या वयाच्या किशोरवयीन मुलांच्या प्रवेशावरही निर्बंध घालण्याची योजना जाहीर केली. हा प्रस्ताव मुले आणि किशोरवयीन मुलांना ऑनलाइन धोक्यांपासून वाचवण्याच्या जागतिक प्रयत्नांचा एक भाग आहे. स्ट्रासबर्ग येथे 'स्टेट ऑफ द युरोपियन युनियन' या आपल्या वार्षिक भाषणात त्यांनी बड्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या प्रभावाबद्दल भाष्य केलं; त्यांनी ठामपणे सांगितलं की, अशा कंपन्यांची ताकद अजिंक्य नाही आणि ती बदलली जाऊ शकते.

युरोपियन देशांमध्ये चर्चा सुरू: वॉन डेर लेयन म्हणाल्या, "अनेक लोकांना वाटतं की 'बिग टेक'ची ताकद अफाट आणि न थांबवता येण्यासारखी आहे. मी या मताशी सहमत नाही. आपल्याला व्यसन लावणारी वैशिष्ट्ये (features) स्वीकारण्याची गरज नाही. मुलं अधिकाधिक अतिरेकी किंवा टोकाच्या (extremist) मजकुराकडं आकर्षित होत आहेत, हे आपण स्वीकारू शकत नाही. तसंच, मुलींच्या फोटोंचा वापर करून 'एआय' (AI) द्वारे लैंगिक प्रतिमा तयार केल्या जाणेही आम्हाला मान्य नाही."

मुलांसाठी 'मिनी अकाउंट्स': त्यांच्या प्रस्तावानुसार, 13 ते 15 वयोगटातील मुलांना पालकांच्या देखरेखीखाली 'मिनी अकाउंट्स' (मर्यादित खाती) मिळतील. त्यात मर्यादित वैशिष्ट्ये आणि वेळेची बंधनं असतील. 15 ते 18 वयोगटातील मुलांसाठी 'सुरक्षित रचना' (safe design) उपलब्ध करून देणे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससाठी अनिवार्य केलं जाईल. या प्रस्तावाचा अधिक तपशील गुरुवारी अपेक्षित आहे. युरोपियन युनियनच्या 27 सदस्य देशांना या योजनेवर चर्चा करावी लागेल आणि मतदान करावं लागेल. या प्रक्रियेला अनेक वर्षे लागू शकतात आणि यामुळं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी तणावही निर्माण होऊ शकतो.

वॉन डेर लेयन यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला म्हटलं होतं की, मुलांना सोशल मीडियाची ओळख 'टप्प्याटप्प्यानं आणि हळूहळू' करून दिली पाहिजे. फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि टिकटॉक सारख्या प्लॅटफॉर्म्सनी 13 वर्षांखालील मुलांना खाती उघडण्यास आधीच बंदी घातली आहे. परंतु, या कंपन्या या निर्बंधांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करत नसल्याचा आरोप अधिकाऱ्यांनी केला आहे.

काही तज्ञांचे म्हणणे आहे की, हा प्रस्ताव सोशल मीडिया कंपन्यांच्या व्यवसायातील एका मूलभूत समस्येकडे लक्ष देत नाही. वापरकर्त्यांना अधिक काळ गुंतवून ठेवण्यासाठी कंपन्या जाहिराती दाखवतात. डिजिटल हक्क गट 'EDRI' च्या धोरण सल्लागार सिमोन डी ब्राउअर म्हणाल्या, "हा प्रस्ताव तरुणांना केवळ तात्पुरत्या काळासाठीच ऑनलाइन धोक्यांपासून सुरक्षित ठेवतो. या धोक्यांना कारणीभूत ठरणारे व्यावसायिक मॉडेल्स आणि शोषक पद्धती यावर याचा काहीही परिणाम होत नाही. वयोमर्यादा ओलांडताच प्लॅटफॉर्म्सचे त्यांच्याकडे लक्ष जाईल."

मुलांसाठी सोशल मीडियाचे कडक नियम: संपूर्ण युरोपियन युनियनमध्ये सोशल मीडियासाठी वयोमर्यादा निश्चित करण्याचा युरोपियन कमिशनचा हा पहिलाच प्रयत्न आहे. स्पेन आणि पोर्तुगालसारख्या देशांनी अल्पवयीन मुलांच्या प्रवेशावर निर्बंध घातले आहेत. ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमध्येही असेच नियम आहेत. फ्रान्समध्ये, 15 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरण्यापासून रोखणारा कायदा न्यायालयानं रद्द केला; हा कायदा मूलभूत स्वातंत्र्यांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे न्यायालयानं म्हटलं. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी हा प्रस्ताव नव्यानं तयार करण्याचं आश्वासन दिलं होतं.

फेसबुक-इन्स्टाग्रामवर मुलांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना: अमेरिकेत, किशोरवयीन मुलांमधील सोशल मीडियाच्या व्यसनाबाबतच्या एका खटल्यात 'मेटा प्लॅटफॉर्म्स'ने 18 अब्ज डॉलर्सपर्यंतची रक्कम देण्याचे आणि फेसबुक-इन्स्टाग्रामवर मुलांच्या सुरक्षेसाठीच्या उपाययोजना अधिक कडक करण्याचे मान्य केलं. वॉन डेर लेयन यांच्यानंतर बोलताना, युरोपियन संसदेतील सर्वात मोठ्या गटाचे प्रमुख मॅनफ्रेड वेबर यांनी ऑस्ट्रेलियाप्रमाणेच वापरकर्त्यांना 'अल्गोरिदम' बंद करण्याची सुविधा देण्याचे सुचवले. "एलन मस्क यांना हे कदाचित आवडणार नाही, पण कदाचित म्हणूनच हे केले पाहिजे," असे ते म्हणाले.

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SOCIAL MEDIA BAN
SOCIAL MEDIA BAN FOR CHILDREN
सोशल मीडियावर बंदीचा प्रस्ताव
उर्सुला वॉन डेर लेयन
EU PROPOSES SOCIAL MEDIA BAN

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