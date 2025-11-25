ETV Bharat / technology

Explainer : 12,000 वर्षांनंतर हायली गुब्बी ज्वालामुखीचा कसा झाला उद्रेक?; भारतावर राखेचे ढग, प्रदूषणात वाढ?

इथिओपियातील हायली गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 वर्षांनंतर ( Hayli Gubbi volcano ) भडकला. त्यामुळं भारतावर राखेचे ढग, जमा झाले असून, अनेक विमान उड्डाणे रद्द करण्यात आलीत.

Ethiopia Hayli Gubbi volcano
हायली गुब्बी ज्वालामुखी (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 25, 2025 at 4:55 PM IST

|

Updated : November 25, 2025 at 5:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : 12,000 वर्षांनंतर इथिओपियाच्या ईशान्य भागातील अफार प्रदेशात असलेला निष्क्रिय ज्वालामुखी ‘हायली गुब्बी’ 23 नोव्हेंबर 2025 रोजी सकाळी अचानक ( Hayli Gubbi volcano ) भडकला. या उद्रेकामुळं हजारो फूट उंचीवर राखेचे प्रचंड ढग तयार झालं, जे लाल समुद्र ओलांडून यमन, ओमान, भारत आणि उत्तर पाकिस्तानापर्यंत पोहोचलं आहे. भारतात राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, पंजाब आणि हिमालयाच्या काही भागांत आकाश गडद आणि धुरकट दिसत आहे. याचा विमान वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला असून अनेक आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत उड्डाणे रद्द आणि विलंबित झाली आहेत. जागतिक हवामानशास्त्रज्ञांनी सांगितलं की, ही राख 25,000 ते 45,000 फूट उंचीवर असल्यानं जमिनीवरील वायू प्रदूषणात फारशी वाढ होणार नाही, पण आकाश गडद दिसेल आणि तापमानात किरकोळ घट होऊ शकते.

Ethiopia Hayli Gubbi volcano
हायली गुब्बी ज्वालामुखी (ETV Bharat Reporter)

कसा झाला उद्रेक?
23 नोव्हेंबर 2025 रोजी सकाळी अफार प्रदेशातील हायली गुब्बी ज्वालामुखीचा (volcano 2025) अचानक स्फोट झाला. सुदैवानं यात आतापर्यंत जीवितहानी झालेली नाही. हायली गुब्बी हा ‘शील्ड व्हॉल्कॅनो’ प्रकारचा ज्वालामुखी आहे. अशा ज्वालामुखींतून सहसा लावा हळूहळू बाहेर पडतो, मोठे राखेचे स्तंभ फारच कमीवेळा तयार होतात. ब्रिस्टॉल विद्यापीठाच्या भूवैज्ञानिक जूलियट बिग्स यांनी ‘सायंटिफिक अमेरिकन’ला सांगितलं, “या भागात एवढा मोठा छत्रीसारखा राखेचा ढग पाहणे अत्यंत दुर्मीळ आहे.”

भारतावर काय होणार परिणाम?
उद्रेकानंतर 24 तासांच्या आतच राखेचं ढग लाल समुद्र ओलांडून भारतात दाखल झालं. ‘इंडिया मेट स्काय वेदर’च्या मते, सोमवारी रात्री 11 वाजता हे ढग दिल्लीवर पोहोचलं. ढग 120-130 किमी प्रतितास वेगानं पूर्वेकडं सरकत आहेत. या ढगानं प्रथम जोधपूर-जैसलमेर भागातून भारतात प्रवेश केला आणि नंतर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, उत्तर-पश्चिम महाराष्ट्र आणि हिमालयाकडं वळलं.

Ethiopia Hayli Gubbi volcano
हायली गुब्बी ज्वालामुखी (ETV Bharat Reporter)

AQI वर फारसा परिणाम होणार नाही
हवामानशास्त्रज्ञांनी स्पष्ट केलं की, ही राख 25,000 ते 45,000 फूट उंचीवर आहे. ही राख जमिनीपासून 1-2 किलोमीटर उंचीवर असलेल्या सामान्य धुरक्यापेक्षा खूप वर आहे. त्यामुळं दिल्लीच्या आधीच खराब असलेल्या AQI वर फारसा परिणाम होणार नाही. भारतीय हवामान खात्याचे महासंचालक एम. मोहपात्रा यांनी सांगितलं की, “आकाश धुरकट आणि गडद दिसेल, पण प्रदूषणात मोठी वाढ होण्याची शक्यता नाही. राखेचे कण वातावरणात ढगासारखे दिसतील, त्यामुळे तापमानात किरकोळ घट होऊ शकते.” मात्र, मंगळवारी सकाळीही दिल्लीत AQI 328 (‘अत्यंत खराब’) होता. इंडिया गेट आणि कर्तव्य पथ परिसरात दाट धुकं होतं. ज्वालामुखीची राख आणि स्थानिक प्रदूषण यांचा एकत्रित परिणाम दिसत असला तरी दिल्लीतील हवा प्रदुषणाचं मुख्य कारण स्थानिक वाहनं आणि उद्योगांमुळं होतंय.

विमान वाहतुकीवर गंभीर परिणाम
ज्वालामुखीची राख विमानांच्या इंजिनसाठी अत्यंत धोकादायक असते. राखेतील बारीक काचेसारखे कण इंजिनमध्ये गेल्यास ते वितळून टर्बाइन ब्लेडला चिकटतात आणि इंजिन बंद पडू शकतं. त्यामुळं भारताच्या नागरी उड्डाण महासंचालनालयानं (DGCA) तात्काळ सावधानता जारी केली आहे. सर्व विमान कंपन्यांना राखेच्या क्षेत्रातून प्रवास टाळण्याचा, मार्ग बदलण्याचा आणि अतिरिक्त इंधन विमानात ठेवण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत.

Ethiopia Hayli Gubbi volcano
हायली गुब्बी ज्वालामुखी (ETV Bharat Reporter)

अनेक उड्डाणे रद्द
अकासा एअरनं 24 आणि 25 नोव्हेंबरची जेद्दा, कुवेत, अबू धाबीची उड्डाणे रद्द केली आहे. दुसरीकडं केएलएम रॉयल डच एअरलाइन्सनं आम्सटरडॅम-दिल्ली-आम्सटरडॅम (KL 871/872) विमान सेवा रद्द केली. तसंच इंडिगोनं देखील कन्नूर-आबू धाबी (6E 1433) विमान अहमदाबादला वळवलं आहे. एअर इंडिया, स्पाइसजेटनं मध्यपूर्वेतील अनेक उड्डाणे रद्द केली असून काही विमान विलंबानं आकाशात झेपताय. स्पाइसजेटनं दुबईतील प्रवाशांना सतर्क राहण्याचा सल्ला जारी केलाय. विमानतळ अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, मंगळवारपर्यंत ढगांची राख दिल्ली आणि जयपूरवर स्थिरावली तर भारतीय विमान वाहतुकीवर आणखी गंभीर परिणाम होऊ शकतो.

ज्वालामुखी का कधी शांत, का कधी भयंकर?
हा उद्रेक दुर्मीळ का आहे? हे समजण्यासाठी ETH झ्युरिच आणि इतर संशोधकांनी ‘सायन्स’ जर्नलमध्ये नवं संशोधन प्रसिद्ध केलं आहे. यात असं दिसून आलं की, ज्वालामुखीच्या नळीत मॅग्मावर येणारा ‘शीयर फोर्स’ (घर्षण बल) महत्त्वाची भूमिका बजावतो. पूर्वी असा समज होता की, मॅग्मावर येताना दाब कमी झाल्यानं त्यातील वायू बाहेर पडून बुडबुडे तयार होतात आणि स्फोट होतो. पण नव्या संशोधनात दिसतं की, नळीजवळ मॅग्माला जास्त घर्षण करावं लागतं, तिथेही बुडबुडे तयार होऊ शकतात. हे बुडबुडे एकत्र येऊन डिगॅसिंग चॅनेल तयार करतात, ज्यामुळं वायू आधीच बाहेर पडतो आणि स्फोट टळतो. त्यामुळं खूप वायू असलेले मॅग्माही कधी कधी खूप शांततेपणे लावा बाहेर काढतात. असंच एक प्रकरण 1980 मध्ये घडलं होतं. माउंट सेंट हेलन्सचा स्फोट झाल्यानंतर सुरुवातीला शांत लावा बाहेर पडत होता, पण नंतर दाब अचानक कमी झाल्यानं प्रचंड स्फोट झाला. हायली गुब्बीमध्ये मात्र अपेक्षेपेक्षा जास्त उंच राखेचा स्तंभ तयार झाला, जे या भागातील शील्ड ज्वालामुखींसाठी असामान्य आहे.

Ethiopia Hayli Gubbi volcano
हायली गुब्बी ज्वालामुखी (ETV Bharat Reporter)

पुढं काय होणार?
सध्या हायली गुब्बीचा उद्रेक सुरू असल्याचे संकेत आहेत. उपग्रह छायाचित्रांनुसार राखेचे ढग आणखी काही दिवस पूर्वेकडे सरकतील. भारतीय हवामान खाते आणि VAAC (Volcanic Ash Advisory Centre) सतत निरीक्षण करत आहेत. पुढील 48-72 तासांत राख हिमालयाकडं आणि नंतर बंगालच्या उपसागराकडे वळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं भारतावरील परिणाम कमी होईल. विमान कंपन्या आणि DGCA सतर्क आहेत. प्रवाशांना उड्डाण स्थिती तपासण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. हा निसर्गाचा एक खेळ आहे. 12,000 वर्षे शांत असलेला ज्वालामुखी आता सक्रिय झाला आहे. त्याची राख हजारो किलोमीटर दूर दिल्लीच्या आकाशात पोहोचली आहे.

हे वाचलंत का :

  1. Explainer : 65 दिवस सूर्य गायब, दोन महिने राहवं लागणार अंधारात.!
  2. नासाकडून आंतरतारकीय 'धूमकेतू 3आय ॲटलस'चं ऐतिहासिक छायाचित्रं प्रसिद्ध
  3. सूर्याबाहेर पहिल्यांदाच दुसऱ्या ताऱ्यावर प्रचंड सौरवादळ सापडलं, सूर्यापेक्षा 10,000 पट मोठं
Last Updated : November 25, 2025 at 5:07 PM IST

TAGGED:

ETHIOPIA HAYLI GUBBI VOLCANO
हायली गुब्बी ज्वालामुखी
VOLCANO 2025
HAYLI GUBBI VOLCANO

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.