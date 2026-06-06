पेट्रोलपेक्षा स्वस्त नविन इंधन भारतात लॉंच; E85 flex fuel चा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा
E85 flex fuel भारतात पेट्रोलपेक्षा स्वस्त मिळणारं नविन इंधन आहे. हे इंधन पेट्रोलपेक्षा जवळपास 20 रुपयांनी स्वस्त आहे.
Published : June 6, 2026 at 5:17 PM IST
मुंबई : केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी राजधानीतील पहिल्या E85 इथेनॉल-मिश्रित इंधन (E85 flex fuel) वितरण केंद्राचं उद्घाटन केलं. या इंधनाची किंमत दिल्लीत प्रति लिटर 82.12 रुपये असून, ती नियमित E20 पेट्रोलच्या (किंमत 102.12 रुपये प्रति लिटर) तुलनेत थेट 20 रुपयांनी कमी आहे. या इंधनाच्या वापरामुळं कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील भारताचं अवलंबित्व कमी करण्याचं सरकाचं उदिष्ट्ये आहे. E85 हे 85% इथेनॉल आणि 15% पेट्रोल यांचं मिश्रण असणार इंधन आहे. स्वच्छ वाहतुकीला चालना देण्यासाठी, ऊर्जा सुरक्षा बळकट करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकार इथेनॉल-आधारित इंधनांना प्रोत्साहन देत आहे. या इंधनामुळं काही आव्हानंही निर्माण होणार आहे, जसं की कमी ऊर्जा घनता (energy density), वाहनांच्या सुसंगततेबाबतच्या समस्या आणि इंधनाची कमी कार्यक्षमता. या विशेष बातमीत आपण या सर्व पैलूंचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत...
With the launch of E85 fuel, #IndianOil takes another step towards driving India’s energy transition.— Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) June 6, 2026
Committed to innovation, sustainability, and energy security, IndianOil continues to power mobility solutions for a cleaner tomorrow.
Together, we move towards a future that is… pic.twitter.com/7Mz1IWeKsC
E85 flex fuel का आहे स्वस्त ? : E85 flex fuel इंधनाच्या कमी किमतीमागं इथेनॉल उत्पादन प्रक्रिया आणि सरकारी प्रोत्साहन ही मुख्य कारणे आहेत. इथेनॉलचे उत्पादन प्रामुख्यानं साखर, गहू आणि इतर पिकांसारख्या कृषी स्रोतांपासून केलं जातं. भारताच्या इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाच्या यशामुळं देशांतर्गत उत्पादनात वाढ झाली आहे, ज्यामुळं कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी होण्यास आणि परकीय चलन वाचवण्यास मदत होते. सरकारनं E85 साठी आकर्षक किंमत निश्चित केली आहे. पेट्रोलच्या तुलनेत इथेनॉलमध्ये सुमारे एक-तृतीयंश कमी ऊर्जा असते; परिणामी, तितकंच अंतर कापण्यासाठी वाहनांना अधिक इंधनाची गरज भासू शकते. इंधनाच्या या कमी कार्यक्षमतेची भरपाई करण्यासाठीच प्रति लिटर 20 रुपयांची बचत होणार आहे. उदाहरणार्थ, E20 पेट्रोलची किंमत 102.12 रुपये असताना E85 पेट्रोल 82.12 रुपयांना उपलब्ध आहे, तर प्रीमियम XP95 पेट्रोलची किंमत 109.24 रुपये इतकी आहे.
E85 flex fuel चे पर्यावरणीय फायदे: या उपक्रमाचे पर्यावरणीय फायदे महत्त्वपूर्ण आहेत. इथेनॉल-युक्त इंधनामुळं कार्बन उत्सर्जन कमी करतं, ज्यामुळं वायू प्रदूषण नियंत्रित करण्यास मदत होते. दिल्लीसारख्या शहरांमध्ये वाहनांमुळं होणारे प्रदूषण ही एक मोठी समस्या आहे; E85 सारख्या स्वच्छ इंधनामुळं हवेची गुणवत्ता सुधारू शकते आणि आरोग्यावर होणारे विपरीत परिणाम कमी होऊ शकतात. याव्यतिरिक्त, इथेनॉलच्या निर्मितीसाठी कृषी-आधारित कच्च्या मालाचा वापर होत असल्यानं शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी चांगला भाव मिळण्याची शक्यता आहे.
E85 flex fuel इंधनाची आव्हाने : E85 ची किंमत कमी असली, तरी त्यासोबत काही तोटेही आहेत. इथेनॉलची ऊर्जा घनता (energy density) कमी असल्यानं, E85 वापरणाऱ्या वाहनांच्या मायलेजमध्ये 25% ते 35% पर्यंत घट होऊ शकतं. अंदाजानुसार, E20 वर चालणाऱ्या वाहनांच्या तुलनेत E85-सुसंगत वाहनं अधिक इंधन वापरतील. यामुळं इंधन भरताना होणारी बचत काही प्रमाणात कमी होऊ शकते. आणखी एक महत्त्वाचं आव्हान म्हणजे वाहनांची सुसंगतता; E85 चा वापर केवळ विशिष्ट 'फ्लेक्स-फ्यूल' वाहनांमध्येच केला जाऊ शकतो. भारतात अशा वाहनांची संख्या मर्यादित आहे आणि सध्या केवळ काहीच मॉडेल्स उपलब्ध आहेत. परिणामी, सामान्य ग्राहकाला याचे त्वरित फायदे मिळणं कठीण आहे.
कोणती वाहनं E85 flex fuel वर चालू शकतात? : भारतात E85-सुसंगत वाहनांची संख्या खूपच कमी आहे. हिरोने अलीकडेच भारतात 'हिरो स्प्लेंडर+ फ्लेक्स फ्युएल' (Hero Splendor+ Flex Fuel) ही दुचाकी सादर केली, जिची किंमत 82,710 (एक्स-शोरूम, दिल्ली) आहे. कंपनीनं 'हिरो एचएफ डिलक्स फ्लेक्स फ्युएल' (Hero HF Deluxe Flex Fuel) देखील 72,792 (एक्स-शोरूम) किमतीत सादर केली. याव्यतिरिक्त, 'सुझुकी जिक्सर SF 250 FFV' (Suzuki Gixxer SF 250 FFV) ही दुचाकी देखील फ्लेक्स फ्युएलवर चालण्यास सक्षम आहे. या दुचाकीची किंमत 1.98 लाख (एक्स-शोरूम) आहे. हिरो मोटोकॉर्प फ्लेक्स-फ्युएल क्षेत्रात उतरली आहे. स्प्लेंडर+ आणि एचएफ डिलक्स मॉडेल्स जुलैपासून खाजगी ग्राहकांसाठी उपलब्ध होतील. मारुती सुझुकीनं 'वॅगन आर' (Wagon R) ची फ्लेक्स-फ्युएल आवृत्ती सादर केली आहे, तरीही ती अद्याप व्यावसायिक विक्रीसाठी पूर्णपणे उपलब्ध नाही; ती प्रामुख्यानं व्यावसायिक क्षेत्रासाठी तयार करण्यात आली होती. दरम्यान, टाटा मोटर्सनं 2026 च्या अखेरीस आपली पहिली फ्लेक्स-फ्युएल वाहन सादर करण्याची योजना जाहीर केली आहे. टोयोटानं 'इनोव्हा हायक्रॉस' (Innova Hycross) ची फ्लेक्स-फ्युएल आवृत्ती प्रदर्शित केली आहे. भविष्यात आणखी कार उत्पादक कंपन्या या क्षेत्रात उतरण्याची अपेक्षा आहे. फ्लेक्स-फ्युएल वाहनं ही सामान्य वाहनांपेक्षा महाग असतात; उदाहरणार्थ, 'हिरो स्प्लेंडर+ फ्लेक्स फ्युएल'ची किंमत नियमित मॉडेलपेक्षा सुमारे 6,000 रुपयांनी जास्त आहे. ही अतिरिक्त किंमत ग्राहकांनी विचारात घेण्यासारखी बाब आहे.
उपलब्धता आणि विस्तार: सध्या, E85 flex fuel इंधन केवळ दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) आणि महाराष्ट्र येथील निवडक 'इंडियन ऑइल' केंद्रांवर उपलब्ध आहे. पुसा रोडवरील केंद्र हे दिल्लीतील अशा प्रकारचं पहिलेच केंद्र आहे. E85 डिस्पेंसरवर (इंधन भरण्याच्या यंत्रांवर) विशेष ब्रँडिंग करण्यात आलं आहे, जेणेकरून त्यांची सहज ओळख पटू शकेल. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्या माहितीनुसार, 2026 च्या अखेरीस देशभरात सुमारे 500 E85 इंधन वितरण केंद्रे कार्यरत असतील आणि 2027 पर्यंत ही संख्या 5,000 पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात, दिल्ली-एनसीआर आणि मुंबई-पुणे-नागपूर पट्ट्यांमध्ये 50 ते 100 केंद्रे उभारली जातील. या सेवेचा वेगानं विस्तार होण्याची अपेक्षा आहे. E85 flex fuel केंद्रांचा विस्तार झाल्यानंतर बाजारात अधिक 'फ्लेक्स-फ्यूल' वाहने येतील, त्यामुळं ग्राहकांची संख्याही वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
E85 flex fuel चं भारतासाठी राष्ट्रीय महत्त्व: भारत हा कच्च्या तेलाचा जगातील तिसरा सर्वात मोठा आयातदार देश आहे. E85 सारख्या उपाययोजनांमुळं आयात कमी होईल, ज्यामुळं परकीय चलन साठ्याची बचत होईल आणि ऊर्जा सुरक्षा बळकट होईल. इथेनॉलच्या उत्पादनामुळं ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल आणि बेरोजगारी कमी करण्यास मदत होईल. पर्यावरणाच्या दृष्टीनंही हे इंधन अत्यंत महत्त्वाचं आहे; पॅरिस करारातील वचनबद्धता आणि 'नेट-झिरो' उत्सर्जन उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी भारतानं स्वच्छ इंधनाकडं वळणं आवश्यक आहे. E85 हे या दिशेनं टाकलेलं एक पाऊल आहे.
E85 flex fuel E85 खेरीदी करण्यापूर्वी ग्राहकांनी वाहनाची सुसंगतता (compatibility), मायलेज आणि अतिरिक्त खर्च यांचा विचार केला पाहिजे. जरी 'फ्लेक्स-फ्यूल' वाहने सुरुवातीला महाग वाटत असली, तरी दीर्घकाळात त्यातून बचत होऊ शकते. जर सरकारनं फ्लेक्स-फ्यूल वाहनांसाठी अनुदान किंवा प्रोत्साहनपर योजना जाहीर केल्या, तर त्यांचा वापर वाढण्याची शक्यता आहे. भविष्यात अधिक कंपन्या भारतात फ्लेक्स-फ्यूल तंत्रज्ञान आणण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं संशोधन आणि विकास (R&D) क्षेत्रातील गुंतवणुकीत वाढ होईल. इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी नवीन प्रकल्प उभारले जातील.
E85 flex fuel E85 चं आगमन ही भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रातील एक महत्त्वपूर्ण घटना आहे. कमी किंमत, स्वच्छ स्वरूप आणि राष्ट्रीय हिताशी असलेली सुसंगतता यामुळं या इंधनाची मागणी वाढण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, वाहनांची उपलब्धता, इंधन केंद्रांचं जाळं आणि जन-जागृती यांसारख्या मुद्द्यांकडं लक्ष देणे आवश्यक आहे.
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