एस्टिक 2025 : जगातील यशस्वी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर भारताकडं; 1 लाख कोटींची आरडीआय योजना सुरू; पीएम मोदी
पंतप्रधान मोदींनी ईस्टिक 2025 चं उद्घाटन करून 1 लाख कोटींची आरडीआय योजना सुरू केली; यामुळं खासगी संशोधनाला वेग मिळेल.
By ANI
Published : November 3, 2025 at 11:02 AM IST
नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी (3 नोव्हेंबर 2025) दिल्लीतील भारत मंडपम येथे उदयोन्मुख विज्ञान व तंत्रज्ञान नवोन्मेष परिषद (ईस्टिक) 2025 चं उद्घाटन केलं. याच वेळी देशातील संशोधन व विकास (आर अँड डी) इकोसिस्टमला चालना देण्यासाठी 1 लाख कोटी रुपयांच्या संशोधन, विकास व नवोन्मेष (आरडीआय) योजना निधीची सुरुवात केली. ही योजना खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देणारी आहे. परिषदेत 3,000 हून अधिक प्रतिनिधी, नोबेल विजेते आणि शास्त्रज्ञ एकत्र आले आहेत.
ईस्टिक 2025
ईस्टिक 2025 ही परिषद 3 ते 5 नोव्हेंबर या कालावधीत चालेल. यात शैक्षणिक क्षेत्र, संशोधन संस्था, उद्योग आणि सरकार यांच्यातील प्रतिनिधी एकत्र येतील. यात नोबेल पारितोषिक विजेते, नामवंत शास्त्रज्ञ, नवोन्मेषक आणि धोरणकर्ते यांचा समावेश आहे. परिषदेचे उद्दिष्ट भारताच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान परिसंस्थेला मजबूत करणे आहे. यात अग्रगण्य शास्त्रज्ञांचे व्याख्यान, पॅनेल चर्चा, सादरीकरणे आणि तंत्रज्ञान प्रदर्शनांचा समावेश आहे. हे संशोधक, उद्योग आणि युवा नवोन्मेषकांमधील सहकार्य वाढवेल.
आरडीआय योजनेची वैशिष्ट्ये
विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या 31 जुलै 2025 च्या निवेदनानुसार, हा निधी 6 वर्षांत खर्च होईल. चालू आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी 20,000 कोटी रुपये वाटप केले आहेत. हा निधी भारताच्या एकत्रित निधीतून पुरवला जाईल. यात दीर्घकालीन कमी किंवा शून्य व्याजदर कर्जे,भांडवली गुंतवणूक आणि डीप-टेक फंड ऑफ फंड्समधील योगदान यांचा समावेश आहे. मात्र, अनुदान किंवा अल्पकालीन कर्जे दिली जाणार नाहीत. ही योजना खासगी क्षेत्राला प्राधान्य देऊन संशोधनाला वेग देईल, ज्यामुळं स्टार्टअप्स आणि कंपन्यांना दीर्घकालीन प्रकल्प राबवता येतील.
पीएम मोदींच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे
कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “जेव्हा विज्ञानाला प्रमाण मिळते, जेव्हा नवोन्मेष समावेशक होतो, जेव्हा तंत्रज्ञान बदल घडवतं, तेव्हा मोठ्या उपलब्धींची पायाभरणी होते. भारत आता फक्त तंत्रज्ञानाचा ग्राहक राहिला नाही; तो तंत्रज्ञानाद्वारे परिवर्तनाचा अग्रदूत बनला आहे. आम्ही संशोधन सोपं करण्यावर भर देत आहोत, जेणेकरून भारतात नवोन्मेषाचे आधुनिक इकोसिस्टम विकसित होईल.” ते पुढे म्हणाले, “आज भारताकडं जगातील सर्वात यशस्वी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे. भारत नैतिक आणि मानवकेंद्रित एआयसाठी जागतिक फ्रेमवर्क तयार करत आहे.” मोदींनी भारताच्या वैज्ञानिक उपलब्धींवर आधारित कॉफी टेबल बुक आणि विज्ञान, तंत्रज्ञानासाठी दृष्टिकोन जारी केला.
11 क्षेत्रांवर चर्चा
प्रधानमंत्री कार्यालयानुसार, परिषदेत 11 प्रमुख क्षेत्रांवर विचार-विमर्श होईल. यात प्रगत साहित्य व उत्पादन,कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव-उत्पादन,नील अर्थव्यवस्था,डिजिटल दळणवळण, इलेक्ट्रॉनिक्स व सेमीकंडक्टर उत्पादन,उदयोन्मुख कृषी तंत्रज्ञान,ऊर्जा, पर्यावरण व हवामान,आरोग्य व वैद्यकीय तंत्रज्ञान,क्वांटम विज्ञान व तंत्रज्ञान आणि अवकाश तंत्रज्ञान यांचा समावेश आहे. ही चर्चा भारताला विकसित भारत 2047 च्या दृष्टीकोनाला गती देईल.
परिषदेचं महत्त्व
ईस्टिक 2025 ही परिषद केवळ चर्चेचं व्यासपीठ नव्हे, तर खरं सहकार्याचं मंच आहे. यामुळं संशोधक आणि उद्योग यांच्यातील दुवा मजबूत होईल. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “विज्ञान आणि नवोन्मेषाची चर्चा करूया! ही परिषद संशोधकांना प्रेरणा देईल.” ही योजना आणि परिषद भारताला तंत्रज्ञान निर्मितीमध्ये आघाडीवर नेणारी ठरणार आहे. खासगी गुंतवणुकीला चालना मिळाल्यानं नवोन्मेषाला खरी उड्डाण मिळेल. भारत आता जागतिक विज्ञान क्रांतीचा भागीदार बनेल, असा विश्वास आहे.
हे वाचलंत का :