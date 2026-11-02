EPFO सेवा आता WhatsApp वर उपलब्ध!, घरबसल्या तपासा PF शिल्लक, पासबुक आणि व्यवहारांची माहिती
EPFO नं 74व्या स्थापना दिनी सुरू केलेल्या नव्या व्हॉट्सॲप सेवेमुळं आता कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना पीएफ बॅलन्स आणि पासबुक घरबसल्या मोबाईलवर एका क्लिकवर पाहता येणार आहे.
Published : November 2, 2026 at 9:52 AM IST
मुंबई : भविष्य निर्वाह निधी (PF) धारकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेनं (EPFO) आपल्या 74 व्या स्थापना दिनानिमित्त व्हॉट्सॲपवर सेवा सुरू केलीय. आता पीएफ धारकांना त्यांच्या खात्याशी संबंधित महत्त्वाच्या सेवांसाठी कोणत्याही ईपीएफओ कार्यालयात जाण्याची किंवा तासनतास रांगेत उभे राहण्याची गरज उरणार नाही. केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्या हस्ते रविवारी ईपीएफओच्या 74 व्या वर्धापन दिनानिमित्त अधिकृत व्हॉट्सॲप (WhatsApp) सेवेचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. यामुळं सामान्य कर्मचाऱ्यांना घरबसल्या स्मार्टफोनवर एका क्लिकवर पीएफ बॅलन्सपासून अनेक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
EPFO Services on WhatsApp Launched! 💬 Check your EPF Balance, view your last 5 transactions and download your Passbook with just a WhatsApp message. 📲 Scan the QR Code or say Hi at +91 8796441800. #EPFO #WhatsAppServices https://t.co/AqxDzFJr6E— EPFO (@officialepfo) November 1, 2026
व्हॉट्सॲपवर मिळणार 'या' प्रमुख सुविधा : या नव्या डिजिटल उपक्रमांतर्गत ईपीएफओचे कोट्यवधी सदस्य अत्यंत सोप्या पद्धतीनं त्यांच्या मोबाईलवरील व्हॉट्सॲपद्वारे विविध सेवांचा लाभ घेऊ शकतील. यामध्ये ग्राहकांना त्यांचा पीएफ बॅलन्स (PF Balance) तपासता येईल, ई-पासबुक डाऊनलोड करता येईल आणि खात्यातील शेवटचे 5 आर्थिक व्यवहार (Transactions) सहज पाहता येतील. याशिवाय, केंद्र सरकारच्या 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' (PMVBRY) अंतर्गत आवश्यक असणाऱ्या प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी या व्हॉट्सॲप प्लॅटफॉर्मवरून सदस्यांना वैयक्तिक मार्गदर्शन आणि मदत देखील पुरवली जाणार आहे. केवळ मूलभूत माहितीसाठी कार्यालयांचे खेटे मारावे लागू नयेत, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
बंद पडलेल्या पीएफ खात्यांचा 'ऑटोमॅटिक' निपटारा : या ऐतिहासिक सोहळ्यात मंत्री मनसुख मांडविया यांनी पीएफ धारकांसाठी आणखी एक मोठी आणि दिलासादायक घोषणा केली. बऱ्याच काळापासून बंद असलेल्या (Inoperative) ईपीएफ खात्यांमधील पडून राहिलेले पैसे आता थेट बँक खात्यात जमा होणार आहेत. ज्या धारकांच्या बंद खात्यांमध्ये 1,000 रुपयांपर्यंतची रक्कम शिल्लक आहे आणि ज्यांचं खातं आधार कार्डशी जोडलेलं आहे, अशा ग्राहकांना आता क्लेम (Claim) दाखल करण्याची गरज भासणार नाही. ईपीएफओ स्वतःहून बँक खाते आणि ओळखीची पडताळणी करून ही रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करणार आहे.
लाखो कामगारांना मिळणार हक्काचे पैसे : कामगार मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारच्या या 'ऑटोमॅटिक सेटलमेंट' निर्णयामुळे देशातील तब्बल 1 लाख बंद पडलेल्या पीएफ खात्यांमधील सुमारे 5 कोटी रुपयांचा निधी त्यांच्या खऱ्या वारसांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे. छोट्या आणि विखुरलेल्या रकमा क्लेम करण्याच्या किचकट प्रक्रियेपासून यामुळं कामगारांची सुटका होणार आहे.
74 वर्षांचा यशस्वी प्रवास आणि 32 लाख कोटींचा निधी : स्थापना दिनाच्या या विशेष कार्यक्रमात ईपीएफओच्या वतीनं ज्ञान निर्मिती, कायदेशीर जागरूकता आणि संवेदनशील प्रशासनावर आधारित 7 पुस्तकांचं (Publications) प्रकाशन करण्यात आलं. यावेळी संबोधित करताना मंत्री मांडविया म्हणाले की, गेल्या 74 वर्षांत ईपीएफओनं देशातील श्रमिक वर्गाचा एक सर्वात विश्वासू भागीदार म्हणून ओळख निर्माण केली आहे. आजमितीला या संस्थेकडे 8 कोटींहून अधिक सदस्यांच्या योगदानातून तब्बल 32 लाख कोटी रुपयांचा प्रचंड निधी (Corpus) जमा आहे, जो भारतीय कामगारांचा या संस्थेवरील अढळ विश्वास दर्शवतो. 75 व्या वर्षात पदार्पण करताना अधिकाऱ्यांनी कामगार-केंद्रित नवनवीन प्रयोग करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले.
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