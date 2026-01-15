ईपीएफओची घरपोच डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सेवा: ज्येष्ठ पेंशनधारकांसाठी मोफत आणि सोपी सुविधा
ईपीएफओ आणि आयपीपीबीनं ईपीएस पेंशनधारकांसाठी मोफत घरपोच डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सेवा सुरू केली. पोस्टमन घरी येऊन बायोमेट्रिकद्वारे प्रमाणपत्र नोंदवतील.
Published : January 15, 2026 at 12:31 PM IST
मुंबई : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेनं (ईपीएफओ) आणि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेनं (आयपीपीबी) संयुक्तपणे ईपीएस पेंशनधारकांसाठी मोफत घरपोच डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) सेवा सुरू केली आहे. या सेवेअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना बँक किंवा ईपीएफओ कार्यालयात जाण्याची किंवा स्मार्टफोन वापरण्याची गरज नसेल. पोस्टमन किंवा ग्रामीण डाक सेवक थेट घरी येऊन बायोमेट्रिक पद्धतीनं (चेहरा ओळख किंवा फिंगरप्रिंट) जीवन प्रमाणपत्र नोंदवतील. ही सेवा पूर्णपणे मोफत आहे.
सुविधेचा उद्देश
ईपीएफओनं जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार या सुविधेचा उद्देश ज्येष्ठ नागरिक आणि पेंशनधारकांना, मदत करणे आहे. ग्रामीण भागातील आणि वृद्ध पेंशनधारकांना पेंशन सुरळीत मिळावी यासाठी ही योजना आहे. यामुळं “डिजिटल इंडिया” आणि “सुलभ जीवन” ही संकल्पना प्रत्यक्षात येईल. यशस्वी डीएलसीसाठी सर्व खर्च ईपीएफओ उचलणार असल्यानं पेंशनधारकांना एक पैसाही द्यावा लागणार नाही.
डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र म्हणजे काय?
डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) हे आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणपत्र आहे, जे पेंशनधारक जिवंत असल्याची पुष्टी करतं. ईपीएस पेंशनधारक वर्षातील कोणत्याही वेळी ते सादर करू शकतात आणि ते सबमिट केल्याच्या दिनांकापासून एक वर्ष वैध राहतं. पूर्वी बँक किंवा कार्यालयात जाऊन हे प्रमाणपत्र द्यावं लागत होतं, आता घरबसल्या ते शक्य होणार आहे.
सेवा कशी कार्य करते?
पेंशनधारक प्रथम आयपीपीबी चॅनेलद्वारे विनंती सादर करतात. आयपीपीबी अधिकारी डीएलसीची मुदत संपली तपासतील, तसंच पीपीओ आणि आधार कार्डावरील नाव व जन्मतारीख बरोबर असल्याची खात्री करतील. त्यानंतर पोस्टमन किंवा डाक सेवक घरी येऊन चेहरा ओळख (फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नॉलॉजी - एफएटी) किंवा इतर बायोमेट्रिक पद्धतीनं डीएलसी नोंदवतील. जर पेंशनधारक हयात नसतील तर मृत्यू अहवाल ईपीएफओला पाठवला जाईल.
सेवेचा कसा घेणार लाभ?
ईपीएस पेंशनधारक आयपीपीबीच्या ग्राहक सेवा क्रमांक 033-22029000 वर फोन करून घरपोच भेटीची विनंती करू शकतात. याशिवाय जवळच्या पोस्ट कार्यालयात किंवा आयपीपीबी ॲपद्वारेही विनंती करता येते. विनंतीनंतर लवकरात लवकर पोस्टमन तुमच्या घरी भेट देईल.
यशस्वी नोंदणीसाठी अटी
- ऑपरेटर आयपीपीबीचा असावा.
- डीएलसीची मुदत संपलेली किंवा 30 दिवसांत संपणारी असावी.
- डिजिटल तपासणीनंतर (स्वयंचलित किंवा मॅन्युअल) ईपीएफओकडून मान्यता मिळावी.
ही योजना विशेषतः ग्रामीण आणि ज्येष्ठ पेंशनधारकांसाठी फायदेशीर ठरेल. यामुळं पेंशन थांबण्याची शक्यता कमी होईल आणि पेंशनधारकांचे जीवन अधिक सुलभ होईल. ईपीएफओनं ही सुविधा देशभरात उपलब्ध करून “डिजिटल इंडिया”ला बळकटी दिली आहे.
