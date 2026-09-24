विमानतळावर आता रोबोट्स सेवा! तुमचं सामान नेणार वाहून आणि ओळखही तपासणार
एमिरेट्सचे नवीन रोबोट्स प्रवाशांचं चेक-इन आणि सामान हाताळण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे स्वयंचलित करणार आहे.
Published : September 24, 2026 at 12:34 PM IST
मुंबई: एमिरेट्स ग्रुप 2027 च्या पहिल्या तिमाहीत विमानतळावर नवीन, प्रगत रोबोट्स दाखल करण्याच्या तयारीत आहे. हे रोबोट्स 'फेशियल रिकग्निशन'वापरून प्रवाशांचं चेक-इन आणि सामान हाताळण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे स्वयंचलित करतील. एमिरेट्स ग्रुपमधील 'इनोव्हेशन अँड न्यू टेक्नॉलॉजीज'चे उपाध्यक्ष कीनन हमझा यांनी 'फोर्सटेक 2026' (ForsaTech 2026) च्या चौथ्या आवृत्तीत ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. एमिरेट्स अशा रोबोट्सचा विकास करत आहे, जे विमानतळावर प्रवाशाचं आगमन होताच सामानाशी संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया स्वतंत्रपणे हाताळू शकतील. हा उपक्रम 'सारा' (Sara) या प्रोटोटाइपच्या यशावर आधारित आहे; 'सारा' सध्या फेशियल रिकग्निशन आणि पासपोर्ट स्कॅनिंगद्वारे चेक-इनची प्रक्रिया पूर्ण करतं. मात्र, नवीन रोबोट त्याही पुढं जाऊन थेट सामान स्वीकारण्याचं आणि त्याची ने-आण करण्याचं काम करेल.
नवीन रोबोटची वैशिष्ट्ये आणि कार्यपद्धती: कीनन हमझा यांनी स्पष्ट केलं की, नवीन रोबोट प्रवाशाच्या जवळ येताच त्यांना ओळखेल. तो प्रवाशाचा चेहरा स्कॅन करेल, बॅग स्वीकारेल, तिचं वजन करेल आणि आपोआप सामानाचा टॅग (luggage tag) लावेल. या प्रक्रियेत प्रवाशाची ओळख पटवणे, थेट सुटकेस स्वीकारणे, वजन करणे आणि टॅगिंग करणे या गोष्टींचा समावेश असेल. परिणामी, प्रवाशांना काउंटरवर रांगेत उभे राहण्याची किंवा कर्मचाऱ्यांच्या मदतीवर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही, ज्यामुळं चेक-इन आणि सामान हाताळण्याची संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत सुलभ आणि जलद होईल.
रोबोटिक्स लॅब आणि सर्वसमावेशक ऑटोमेशन: एमिरेट्स ग्रुपनं यासाठी एक समर्पित रोबोटिक्स प्रयोगशाळा (लॅब) स्थापन केली आहे. ही प्रयोगशाळा अधिक ऑटोमेशनद्वारे कार्यक्षमता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करते. हे तंत्रज्ञान केवळ प्रवासी सेवांपुरतं मर्यादित नाही; कार्गो हाताळणी, लॉजिस्टिक्स आणि एकूणच कामकाजातही ऑटोमेशनची अंमलबजावणी केली जात आहे. ड्रोनद्वारे इंजिनच्या भागांची तपासणी आणि पॅलेटचं मोजमाप करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे स्वयंचलित करण्यात आली आहे; या क्षेत्रातील अशी अंमलबजावणी करणारी एमिरेट्स ही पहिली कंपनी असल्याचा दावा केला जात आहे.
प्रवासी सेवांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर: रोबोटिक्ससोबतच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रवाशांना अधिक वैयक्तिकृत सेवा पुरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. प्रत्येक प्रवाशाच्या आवडीनिवडी आणि आहाराच्या सवयी समजून घेण्यासाठी AI चा वापर केला जाईल. प्रवाशांच्या मोठ्या प्रमाणावरील डेटाचा आणि AI चा वापर करून भविष्यातील गरजांचा अंदाज घेतला जाईल, ज्यामुळं सेवा अधिक सक्रिय (proactive) आणि वैयक्तिकृत होतील. प्रवाशांना कमी विनंत्या कराव्या लागतील, कारण प्रणाली त्यांच्या मागील आवडीनिवडींवर आधारित सेवा पुरवेल.
2027 च्या पहिल्या तिमाहीत होणार सुरू: 2027 च्या पहिल्या तिमाहीत हे नवीन तंत्रज्ञान सादर केलं जाण्याची अपेक्षा आहे. 'एमिरेट्स ग्रुप' प्रगत तंत्रज्ञान आणि एआय (AI) ॲप्लिकेशन्सच्या माध्यमातून प्रवाशांचा अनुभव अधिक चांगला करण्यावर भर देत आहे. गेल्या तीन वर्षांत अनेक तांत्रिक उपक्रम राबवण्यात आले असून, त्यातील काही संकल्पना आता प्रत्यक्ष कामकाजात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
एमिरेट्सची तंत्रज्ञानातील गुंतवणूक: 31 मार्च 2026 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात 'एमिरेट्स ग्रुप'नं विक्रमी महसूल नोंदवला होता. समूहाचा महसूल 41 अब्ज डॉलर्स (150.5 अब्ज एईडी) इतका झाला, तर करपूर्व नफा 6.6 अब्ज डॉलर्स इतका होता. रोख मालमत्ता 16.2 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढला होता.कंपनीनं विमानं, सुविधा, उपकरणे आणि तंत्रज्ञान यामध्ये एकूण 4.9 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केलीय. 'फोर्सटेक 2026' (Forsatech 2026) अंतर्गत 90 हून अधिक कार्यक्रम आणि 60 प्रकल्पांद्वारे उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा प्रत्यक्ष वापर करून दाखवण्यात आला.
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