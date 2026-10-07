EmbeddingGemma 2: गुगलचं नवा मल्टिमोडल एम्बेडिंग मॉडेल लाँच; कोडींग, व्हिडिओ आणि ऑडिओ एकाच स्पेसमध्ये!
Google नं त्यांचं पहिलं ओपन-सोर्स आणि ऑन-डिवाइस मल्टीमोडल एम्बेडिंग मॉडेल EmbeddingGemma 2 अधिकृतपणे लाँच केलं आहे. हे नवीन मॉडेल Gemma 4 आर्किटेक्चरवर आधारित आहे.
Published : October 7, 2026 at 11:09 AM IST
मुंबई : गुगलनं गेल्या वर्षी ऑन-डिव्हाइस डेटा ऑर्गनाइझ आणि सर्च करण्यासाठी 'EmbeddingGemma' सादर केलं होतं. या मॉडेलला डेव्हलपर्सकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असून, 20 दशलक्षाहून अधिक वेळा ते डाउनलोड केलं गेलं आहे. याच यशाच्या पाऊलखुणावर चालत, गुगलनं आता आपलं नवीन आणि अधिक सक्षम व्हर्जन EmbeddingGemma 2 अधिकृतपणे लाँच केलं आहे.
मजकुरापलीकडे मल्टिमोडल क्रांती : EmbeddingGemma 2 हे केवळ टेक्स्टपुरतं मर्यादित नसून ते कोड, इमेजेस, व्हिडिओ आणि ऑडिओ या सर्वांना एकाच शेअर्ड एम्बेडिंग स्पेसमध्ये समाविष्ट करते. Gemma 4 आर्किटेक्चरवर आधारित असलेल्या या मॉडेलमध्ये 740 दशलक्ष (740M) पॅरामीटर्स आहेत. हे मॉडेल इतके प्रगत आहे की, तुम्ही एका छोट्या व्हॉईस मेमोचा वापर करून थेट एखादी विशिष्ट व्हिडिओ क्लिप शोधू शकता, किंवा केवळ टेक्स्ट सर्चद्वारे तासनतासांचे ऑडिओ रेकॉर्डिंग शोधू शकता. हे सर्व काम हे एकमेव ऑन-डिव्हाइस मॉडेल पूर्ण करते.
कमी आकारातील सर्वोत्तम परफॉर्मन्स : आपल्या श्रेणीतील (sub-1B) मॉडेल्समध्ये हे सर्वात अव्वल मानलं जात आहे. यानं MTEB (Massive Text Embedding Benchmark) Code आणि MAEB (Massive Audio Embedding Benchmark) सारख्या चाचण्यांमध्ये सर्वोत्तम स्कोअर मिळवलं आहेत. अनेक मोठ्या मॉडेल्सच्या तुलनेत याचा परफॉर्मन्स अधिक प्रभावी आहे.
मॉड्युलर आणि लवचिक डिझाईन : या मॉडेलचं डिझाईन अत्यंत लवचिक आहे. केवळ टेक्स्ट संबंधित कामांसाठी यात 270M पॅरामीटर्स पुरेसे ठरतात. परंतु, जर तुम्हाला इमेज किंवा ऑडिओ सपोर्ट हवा असेल, तर तुम्ही गरजेनुसार 170M व्हिजन एन्कोडर आणि 300M ऑडिओ एन्कोडर जोडून पूर्ण मल्टिमोडल सिस्टीम वापरू शकता.
साठवणूक क्षमता आणि मेमरीची बचत : या मॉडेलमध्ये 'Matryoshka Representation Learning' (MRL) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. यामुळं डेव्हलपर्स गरजेनुसार आउटपुट वेक्टर्स 768 डायमेंशन्सवरून थेट 512, 256 किंवा 128 डायमेंशन्सपर्यंत कमी करू शकतात. यामुळं लोकल व्हेक्टर डेटाबेस आणि मेमरी वापरात तब्बल 6 पटीनं घट होते.
ऑन-डिव्हाइस कार्यक्षमतेत सुधारणा : मोबाईल आणि इतर उपकरणांवर चालण्यासाठी हे मॉडेल विशेष ऑप्टिमाइझ केलं आहे. गुगल पिक्सेल 11 प्रो (Google Pixel 11 Pro) वर केवळ टेक्स्टसाठी ~191MB रॅम आणि संपूर्ण मल्टिमोडल मॉडेलसाठी ~567MB रॅम पुरेशी ठरते. यात 8K टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो दिली आहे, जी एकाच वेळी 5.5 मिनिटांचा ऑडिओ किंवा 58 व्हिडिओ फ्रेम्स प्रोसेस करू शकते.
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