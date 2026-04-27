एलॉन मस्कचं नवीन मेसेजिंग ॲप 'XChat' लाँच; वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेबाबत प्रश्न उपस्थित.
एलॉन मस्क यांनी नवीन मेसेजिंग ॲप 'XChat' लाँच केलंय. मात्र यावरून वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
Published : April 27, 2026 at 10:44 AM IST
हैदराबाद: एक्सनं (पूर्वीचे ट्विटर) अलीकडेच एक्सचॅट (XChat) नावाचं एक स्वतंत्र मेसेजिंग ॲप लाँच केलं आहे. सध्या, हे ॲप केवळ आयओएस (iOS) (आयफोन आणि आयपॅड) वर उपलब्ध आहे. कंपनीचा दावा आहे की हे सध्याच्या मेसेजिंग ॲप्सपेक्षा अधिक सुरक्षित आहे; तथापि, लाँच होताच, सुरक्षा तज्ञांनी इलॉन मस्कच्या एक्सचॅटनं केलेल्या महत्त्वाकांक्षी सुरक्षा दाव्यांवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले.
व्हिडिओ कॉलिंग आणि फाईल शेअरिंग : एक्सचॅटमध्ये खाजगी मेसेजिंग, ऑडिओ आणि व्हिडिओ कॉलिंग आणि फाईल शेअरिंग यांसारख्या सुविधा आहेत. कंपनीचं म्हणणे आहे की सर्व चॅट्स एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शनद्वारे सुरक्षित आहेत. पिन प्रोटेक्शन, मेसेज एडिट किंवा डिलीट करण्याचे पर्याय, आपोआप नाहीसे होणारे मेसेज (सेल्फ-डिस्ट्रक्टिंग मेसेजेस) आणि स्क्रीनशॉट घेण्यापासून रोखणारे फीचर यांसारखी वैशिष्ट्ये यात उपलब्ध आहेत. कंपनीनं पुढं असंही म्हटलं आहे की या ॲपमध्ये कोणत्याही जाहिराती नाहीत आणि ते वापरकर्त्याचा मागोवा घेत नाही.
एक्सचॅटच्या गोपनीयतेवर प्रश्नचिन्ह? : लाँच होण्यापूर्वी, या ॲपची निवडक वापरकर्त्यांसोबत बीटा चाचणी घेण्यात आली होती, ज्यांनी अभिप्राय दिला होता. तथापि, लाँच झाल्यानंतर लगेचच, सुरक्षा संशोधकांनी चिंता व्यक्त केली की सिग्नलसारख्या लोकप्रिय ॲप्सच्या तुलनेत एक्सचॅटचा एन्क्रिप्शन अल्गोरिदम कमकुवत असू शकतो. तज्ञांच्या मते, कंपनीच्या दाव्यांना सध्या स्वतंत्र पडताळणीची आवश्यकता आहे.
एक्सचॅट : एक्सचॅट (XChat) एक स्वतंत्र ॲप म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय हा इलॉन मस्कच्या मूळ योजनांपासून थोडासा वेगळा आहे. पूर्वी, मस्कनं एक्स (X) ला एक 'सुपर ॲप' म्हणून विकसित करण्याची कल्पना केली होती, एक असं व्यासपीठ जे मेसेजिंग, पेमेंट, एआय (AI) आणि शॉपिंग यांना एकत्रित करेल. मात्र, आता असं दिसतं की ते वेगवेगळ्या ॲप्लिकेशन्सचा संग्रह तयार करत आहेत. सुरक्षा तज्ञांचा विश्वास आहे की, जरी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शनची व्यवस्था असली तरी, पिन प्रणाली, की स्टोरेज आणि इतर तांत्रिक बाबींबद्दल अधिक पारदर्शकतेची अजूनही आवश्यकता आहे. अनेक जण वापरकर्त्यांना सल्ला देत आहेत की, या व्यासपीठावर पूर्ण विश्वास ठेवण्यापूर्वी त्यांनी स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिटची वाट पाहावी.
गोपनीयतेचा प्रश्न : परिणामी, जरी एक्सचॅट (XChat) गोपनीयता आणि अखंड संवादाचं आश्वासन देत असलं तरी, त्याच्या सुरुवातीपासूनच त्याच्या सुरक्षा आणि गोपनीयतेच्या संरक्षणाबद्दल उपस्थित झालेल्या प्रश्नांमुळं लोकांमध्ये अनिश्चिततेची भावना निर्माण झाली आहे. सुरक्षा तज्ञांनी वापरकर्त्यांना सतर्क राहण्याचा सल्लाही दिला आहे. जर तुम्ही गोपनीयतेला अधिक महत्त्व देत असाल, तर सिग्नल (Signal) सारखे प्रस्थापित आणि तपासलेले ॲप्स अजूनही अधिक विश्वसनीय मानले जातात.
हे वाचलंत का :