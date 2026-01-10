ETV Bharat / technology

एलॉन मस्कच्या xAI नं लादले Grok च्या इमेज जनरेशनवर निर्बंध; सेक्शुअलाइज्ड इमेजेसच्या वादानंतर उचललं पाऊल

एलॉन मस्कच्या xAI नं Grok चॅटबॉटच्या इमेज जनरेशनवर निर्बंध लावले आहे. सेक्शुअलाइज्ड, नॉन-कॉन्सेन्शुअल इमेजेसच्या वादनंतर हे पाऊल उचललंय.

Grok (Etv Bharat File Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 10, 2026 at 11:55 AM IST

2 Min Read
मुंबई : एलॉन मस्कच्या स्टार्टअप xAI नं सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वरील Grok चॅटबॉटच्या इमेज जनरेशन आणि एडिटिंग फीचरवर महत्त्वाचे निर्बंध लावले (Grok image generation dispute) आहेत. AI च्या मदतीनं तयार केलेल्या आणि प्लॅटफॉर्मवर प्रसिद्ध झालेल्या सेक्शुअलाइज्ड इमेजेसमुळं मोठ्या प्रमाणात टीका आणि नाराजी व्यक्त झाल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आलं. यापूर्वी काही वापरकर्ते संबंधित व्यक्तीच्या संमतीशिवाय काढणे किंवा सेक्शुअल पोजमध्ये दाखवणे, असे बदल करून घेत होते.Grok हे इमेजेस थेट रिप्लायमध्ये प्रकाशित करत असे, ज्यामुळं वाद निर्माण झाला.

वापरकर्त्यांचा गैरवापर आणि वादाची सुरुवात
गेल्या आठवड्यात X वर Grok ला अशा विनंती करणाऱ्या पोस्ट्सचा पूर आला होता. वापरकर्ते एखाद्या व्यक्तीच्या फोटोला बिकिनीमध्ये किंवा अर्धनग्न अवस्थेत रूपांतरित करण्याची विनंती करत होते. Grok हे इमेजेस तयार करून थेट रिप्लायमध्ये पोस्ट करत असे. यात महिलांचे आणि काही प्रकरणांत अल्पवयीन मुलांचे इमेजेसही समाविष्ट होते. या प्रकरणांमुळं “नॉन-कॉन्सेन्शुअल डीपफेक” आणि “सेक्शुअल हॅरॅसमेंट” च्या आरोपांना तोंड फोडावे लागले. जागतिक स्तरावर नेटिझन्स, महिला हक्क संघटना आणि नियामकांनी याची तीव्र निंदा केली.

xAI चे नवीन निर्बंध आणि त्यांचा परीणाम
शुक्रवारी Grok नं X वर स्पष्ट केलं की, इमेज जनरेशन आणि एडिटिंग फीचर्स आता फक्त पेड सबस्क्रायबर्सनाच उपलब्ध असतील. या बदलानंतर Grok थेट वापरकर्त्यांच्या पोस्ट किंवा कमेंटला रिप्लाय देताना अशी सेक्शुअलाइज्ड इमेजेस तयार करत नाही आणि प्रकाशित करत नाही. एकानं स्वतःच्या फोटोला बिकिनीमध्ये रूपांतरित करण्याची विनंती केली असता Grok नं “हे फीचर फक्त पेड सबस्क्रायबर्सना उपलब्ध आहे” असं उत्तर दिलं. तथापि, निर्बंध पूर्णपणे प्रभावी नाहीत. Grok टॅबमध्ये (X वरील थेट चॅट इंटरफेस) किंवा स्वतंत्र Grok अॅपमध्ये वापरकर्ते अद्याप सबस्क्रिप्शनशिवाय इमेजेस तयार करू शकतात आणि नंतर त्या स्वतः मॅन्युअली X वर पोस्ट करू शकतात. यामुळं अशा इमेजेसचा पूर्णपणे बंदोबस्त झालेला नाही. एलॉन मस्कनं गेल्या आठवड्यात स्पष्ट केलं होतं की, Grok च्या माध्यमातून इलिगल कंटेंट तयार करणाऱ्यांना थेट अपलोड केल्याप्रमाणेच शिक्षा होईल.

युरोपियन कमिशननं हे निर्बंध अपुरे असल्याचं म्हटलं आहे. “पेड असो की फ्री, अशा इमेजेस आम्हाला प्लॅटफॉर्मवर दिसू नयेत,” असे कमिशनच्या प्रवक्त्यानं सांगितलं. अनेक युरोपीय देशांमध्ये अशा इमेजेस बेकायदेशीर मानल्या जातात. जर्मनीचे मीडिया मंत्री वोल्फ्राम वाइमर यांनी याला “सेक्शुअल हॅरॅसमेंटचे औद्योगिकीकरण” असे संबोधलं. काही देशांनी चौकशी सुरू केली असून, X वर इलिगल कंटेंट रोखण्यासाठी आणि काढण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचा दबाव वाढला आहे. हा वाद AI टूल्सच्या नैतिक वापर आणि प्लॅटफॉर्म्सच्या जबाबदारीचा मुद्दा पुन्हा समोर आणतो. xAI आणि X ला भविष्यात अधिक कडक धोरणे आणावी लागतील, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.

